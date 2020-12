Bude zle. Jste nepoučitelní! Kubek vyplísnil vládu a vystrašil covidem

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný oznámil, že hrozí návrat Česka do 4. stupně na škále protiepidemického systému PES. Ale s tou výjimkou, že tentokrát by se nezavíraly obchody. A prezident České lékařské komory Milan Kubek se pořádně rozzlobil. „Oni jsou nepoučitelní,“ udeřil na ministry kabinetu Andreje Babiše (ANO).

reklama

Šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný oznámil, že se koronavirová situace nezlepšuje, za středu přibylo přes 6400 nově nakažených osob a bohužel i 90 mrtvých a nepodaří-li se tento trend zvrátit, Česko se opět ocitne ve 4. stupni systému PES.

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 35% Ne 59% Ještě nevím 6% hlasovalo: 1518 lidí

„Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit," oznámil Blatný před kamerami veřejnoprávní televize. Dodal ale, že tentokrát by se nezavíraly obchody.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek k tomu taktéž před kamerami veřejnoprávní televize poznamenal, že v současnosti nemoc covid-19 postihuje asi 900 lékařů a na 2500 sester. Problém je však v tom, že tato čísla začínají opět narůstat. A další problém tkví v tom, že i zdravotníci, kteří se z nemoci vyléčili, cítí často velkou únavu, mají postcovidové zdravotní obtíže.

Zcela zásadní problém vidí v tom, že čísla nemocných zdravotníků rostou, i když se ještě nemohlo projevit rozvolnění opatření schválené před pár dny vládou. Toto rozvolnění se na nárůstu nemocných teprve projeví. Zdravotníci by přitom podle Kubka potřebovali jak trochu oddechu, tak možnost vrátit se také k pacientům, kteří bojují i s jinou nemocí, než s covidem.

A tady se Kubek na vládu rozzlobil.

„Pokud vláda nezareaguje rychle, a já sleduji s velkou nervozitou to váhání, prostě, oni jsou nepoučitelní. Platí základní zásada. V momentě, kdy se epidemie začne zhoršovat, tak je třeba rychle reagovat a když se začne zlepšovat, tak velmi pomalu ta opatření rozvolňovat,“ zdůraznil Kubek. „Takovou chybu udělala vláda už na podzim, zaplatilo za ni životem 9000 lidí,“ pokračoval v palbě Kubek.

Česko je na tom podle něj tak špatně, že opět bude přibývat na 10 000 nakažených každý den a bude zle.

Co s tím?

Podle Kubka by se prostě lidé neměli potkávat. Restaurace by se podle jeho názoru mohly zavřít, ale provozovatelům restaurací a hospod to musí být podle Kubka řádně kompenzováno. Vedle restaurací je třeba omezit i další provozy. Ale školy by ponechal otevřené.

„Je třeba říct, že jediné, co může naše životy vrátit k normálu, je vakcinace,“ zdůraznil také ve vysílání Kubek.

Tady podle něj vláda dělá obrovskou chybu, když občany nepřesvědčuje, aby se nechali očkovat. A sama se na to logisticky nepřipravuje. Kubek si postekl, že ví víc o logistických přípravách v Německu než v Česku. „Je to strašné, ale je to tak,“ vypálil.

Nakonec vládě vyčetl, že nebojuje proti lžím šířeným o vakcínách. „My jsme terčem hybridní války, která je řízená kdo ví odkud a naše republika se nebrání,“ kroutil hlavou prezident ČLK.

Psali jsme: „Co tam s ním dělají?“ Zoufalý hostinský opět otevřel, pak přijela policie. Ale bylo cítit, že se jim nechce Pili a bavili se v Praze. Policie odjela: Nemá to cenu, pokutu stejně nezaplatí Prymula: Děláte, jako kdybyste se do hospody už neměli nikdy dostat. Jste problém Munzar (ODS): Lidé nejsou poddaní, jsou to občané. Stát má být jejich partnerem a nikoli drábem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.