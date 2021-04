Budou komunisté dál tolerovat vládu? Filip přišel do Rozhlasu a vše řekl

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Vojtěch Filip, předseda KSČM. Budou komunisté dál tolerovat menšinovou vládu? Jakou šanci má KSČM dostat se v parlamentních volbách znovu do Sněmovny? A proč stojí o to, abychom se mohli očkovat ruskou vakcínou Sputnik V a aby jadernou elektrárnu v Dukovanech dostavěl Rosatom?

Dohodovací řízení KSČM s hnutím ANO bylo přerušeno, ale bude opět příští týden pokračovat. V hlasování členů ÚV KSČM se přitom většina členů vyjádřila pro ukončení tolerance kabinetu ANO a ČSSD. „Usnesení se týkalo toho, že máme po dohodovacím řízení jednat o ukončení, pokud nebudou splněny ty podmínky, které jsme si na začátku té dohody o toleranci dali. A my jsme už v lednu při tom pololetním hodnocení řekli – a přerušili jsme to kontrolní hodnocení – s tím, že některé věci jsou nesplněny a vláda na nich dál nepracovala. Takže jsme byli nespokojení, a já jsem tedy požádal ústřední výbor, aby se vyjádřili, zda dále pokračovat v dohodě o toleranci, nebo ji vypovědět. Samotná dohoda má ve svém ustanovení dohodovací řízení, a jestliže je to ve smlouvě, tak my ji musíme naplnit a tam ty jednotlivé kroky řešíme,“ poznamenal Filip.

„Tím splněným bodem je například zvýšení důchodů, trvalé zvyšování minimální mzdy, ochrana přírodních zdrojů – a tam nejde jenom o lithium. To jsou splněné úkoly. Částečně splněn je úkol o ochraně vody, tam už jsme ve druhém čtení u ústavního zákona. Dále zákoník práce, pět týdnů dovolené. A ten problém, který nastal, se soustředil do těch nesplněných... a to je sloučení dvou zdravotních pojišťoven – Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny. A ten druhý nesplněný bod, který je pro nás zcela zásadní, je banka v rukách státu komerčního typu,“ podotkl Filip.

Řeč přišla i na protikoronavirová opatření, kdy mimo jiné zkritizoval „nekoordinované kroky“ ministra zdravotnictví Jana Blatného. „Zejména v prosinci minulého roku jsem byl velmi rozezlen, že to usnesení vlády o proočkování české společnosti, které mělo skončit v červnu letošního roku, najednou pan ministr řekl bez toho, aniž měl jiné usnesení vlády, jiné usnesení Ministerstva zdravotnictví, přednese ve Sněmovně, že ani v září letošního roku nebude proočkovaná společnost, protože je nedostatek vakcíny. Tak jsem se začal ptát, docela logicky, jako každý občan Česka: A kdy se na mě dostane? Jako dostane se na mě nikoliv v červnu, ale v srpnu, nebo v září, nebo v říjnu? A on řekl, že je to věcí té obchodní politiky v Evropě, kdy nakupujeme jenom ty unijní,“ poznamenal Filip, co jej rozzlobilo. Změnu na postu ministra zdravotnictví tak Filip vítá.

Ten nebude obhajovat svůj post předsedy na nadcházejícím sjezdu, jméno toho, koho by rád viděl na svém místě, říci nechtěl. V současné době je devět kandidátů. „Chtěl bych, aby to byl někdo ze současného parlamentního klubu, protože ta česká národní politika se odehrává v českém Parlamentu. Rád bych, aby to byl člověk, který je respektovaný pro své názory jak odborné, tak politické. Kdo zná stranickou strukturu a kdo je schopen tu těžkou situaci, ve které strana je – máme malý počet krajských zastupitelů...,“ poznamenal Filip ke své straně, kdy není ani podle průzkumů jasné, zda se dostane do Poslanecké sněmovny. „Pokles preferencí byl zastaven, naopak jsme strana na vzestupu,“ míní ale Filip.

Závěrem přišla řeč i na jadernou elektrárnu Dukovany. „Bojíme se toho zplošťování. Jsem zásadně proti tomu, aby se omezoval počet těch, kteří se mohou přihlásit do toho tendru, protože to zvyšuje cenu dodávky,“ sdělil Filip, který odmítá i to, že vláda vyřadila čínského dodavatele.

