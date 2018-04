Budou moci cyklisté na Slovácku koštnout víno bez obav z pokuty? Senátor Valenta navrhuje zmírnit nulovou toleranci alkoholu při jízdě na kole

04.04.2018 18:15

Senátor za Slovácko Ivo Valenta navrhuje zmírnění nulové tolerance alkoholu u cyklistů. Podle novely, kterou plánuje předložit ke schválení senátorům a následně poslat i do sněmovny, by alkohol u cyklistů měl být tolerován až do výše 0,5 promile. Hranice je to podle Valenty zhruba stejná jako v ostatních zemích.