Budou nahrávky na Babiše! Už byl vybrán Fiala, že to vezme, dramaticky napsala novinářka

Předčasné parlamentní volby v Rakousku ovládla lidová strana ÖVP bývalého kancléře Sebastiana Kurze. Zatím ještě není započítán téměř milion hlasů, hlavně z korespondenčního hlasování. Je však téměř jasné, že Kurz vytvoří koalici se Zelenými, okomentovala mimo jiné Lucie Groene Odkolek. Pohovořila v té souvislosti o české politické scéně, kdy hovořila o Andreji Babišovi (ANO) a Petru Fialovi (ODS).

„Svobodní v Rakousku až na třetím místě. Takže se ta strategie vyplácí: vyvolat skandál a využít jako záminku pro změnu ve vládě, nová vláda už je globalistická. Rakousko, Slovensko, v Polsku také první pokus s tajným nahráváním... Jen u nás se ten premiér ne a ne a nenechá porazit. Přitom pan Fiala už se několikrát vyjádřil, že on je připravený být novým premiérem. Není to nelogické, protože je v těch správných kruzích. Podle mě byl už dávno vybrán jako nástupce – až bude odejit Babiš. Proto také už v den prezidentských voleb byla přenášena tiskovka Fialy, jako by ty volby vyhrál on. Dodnes si na to pamatuji – říkala jsem si, proč nám ČT cpe tak dlouhou tiskovku Fialy, když to nikoho nezajímá. V poslední době ta různá prohlášení, jak to ODS převezme a udělá pořádek. A ten Babiš se pořád drží... Očekávám brzy nějaké tajné nahrávky,“ říká Lucie Groene Odkolek, která v minulosti kandidovala za hnutí ANO.

Lidovci ve volbách získali asi 37 procent hlasů, Zelení po dvou letech mimo parlament dosáhli na 14 procent. Svobodní utrpěli volební debakl, skončili až třetí se 17,3 procenta hlasů. Druhé místo patří sociálním demokratům s 21,5 procenty hlasů. Nejlepšího výsledku ve své historii dosáhli také se 7,4 procenty liberálové z NEOS.

Vláda kancléře Sebastiana Kurze padla v květnu, poté, co světlo světa spatřila nahrávka z ostrova Ibiza týkající se expředsedy vládní strany Svobodní a vicekancléře z doby před volbami v roce 2017. Heinz-Christian Strache na videu sliboval domnělé neteři ruského oligarchy výhody při zadávání veřejných zakázek výměnou za pomoc v kampani.

