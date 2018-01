Budu volit Drahoše, prozradila Petra Buzková. Poté vyslala důrazné varování ČSSD

Na úvodní otázku Martina Veselovského, koho bude volit v prezidentské volbě, Petra Buzková odpověděla, že Jiřího Drahoše. A proč právě jeho? „Jiří Drahoš je člověk, o kterém jsem přesvědčena, že by byl schopen do úřadu prezidenta vrátit slušnost a toleranci,“ prohlásila Buzková, právnička, ale také někdejší ministryně školství a členka ČSSD, která se proti Miloši Zemanovi vymezovala již v době, kdy byl současný prezident předsedou ČSSD.

Prezident Zeman si prý nedělal příliš hlavu s pravdou a účelově používal fakta, která se mu hodila, případně účelově přehlížel ta fakta, která se mu nehodila. Proto už by podle jejího názoru neměl být hlavou státu. „Při dlouhodobém sledování toho, jak se prezident republiky chová, řada lidí dospěje k tomu, že tu změnu potřebujeme,“ podotkla právnička.

Osobně prý preferuje volbu hlavy státu Parlamentem a to i navzdory tomu, že byla přítomna tomu, co se dělo při poslední parlamentní volbě prezidenta a toho, co viděla, se zděsila.

Pravdou podle ní je, že čeští prezidenti mnohdy nemívali příliš velkou politickou zkušenost. Platilo to jak o T. G. Masarykovi, tak o Václavu Havlovi. Může to tedy platit o možném prezidentu Drahošovi, pokud bude zvolen. V takovém případě bude dobře, že Jiří Drahoš není napojen na žádnou politickou stranu.

Pár slov přidala i k prvnímu prezidentskému duelu na TV Prima. Bohužel se na tento duel dívala a nebylo jí z něj lehko u srdce. Jediným smyslem toho pořadu bylo znemožnit Jiřího Drahoše za pomoci fanoušků prezidenta Zemana. Podobné praktiky do volby prezidenta nepatří. Miloš Zeman však podobné metody používal i v minulosti. Tehdy na to prý měl Miroslava Šloufa, dnes používá spíše Vratislava Mynáře či Martina Nejedlého. Svědčí o tom inzeráty Spolku přátel Miloše Zemana o Jiřímu Drahošovi a migraci.

Sama Buzková prý v žádném případě nehodlá kandidovat na prezidentku. Neláká ji to. Z politiky už je několik let pryč a je spokojena v pozici, ve které je, tedy v pozici právničky.

Pár slov přidala i k neslavnému volebnímu výsledku ČSSD, která v podzimních sněmovních volbách získala jen něco málo přes sedm procent. Tento výsledek znamená, že pokud se sociální demokracie nevzpamatuje, mohla by také skončit, varovala bývalá ministryně za tuto stranu. Nechápe ale počin platformy na záchranu ČSSD, která se postavila za Miloše Zemana. Platformu reprezentují Michal Hašek, Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna a další. „Já si myslím, že právě Miloš Zeman byl v poslední době člověkem, který sociální demokracii ublížil nejvíc,“ podotkla Buzková.

