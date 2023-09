Bydlení nebude, za to více úředníků. Plán Pirátů dostal na frak

Zákon o podpoře v bydlení míří do vlády. Bytovou krizi ale neřeší. To konstatuje server TydeníkHrot.cz v textu Jana Němce. Podle něj se nová legislativa zaměřuje zejména na sociální bydlení, pomalou výstavbu bydlení ale vyřešit nepomůže. Pirátská poslankyně Olga Richterová zákon vyzdvihuje, její kolegyně ze sněmovních lavic Klára Dostálová je jiného názoru.

Podle TýdeníkuHrot.cz, konkrétně Jana Němce, navzdory slibnému názvu zákona tato novela ve skutečnosti nedostupnost vlastního bydlení de facto skoro vůbec neřeší. „V podstatě lze souhlasit s kritiky z opozice, podle nichž jde o jakousi verzi legislativy o sociálním bydlení,“ poznamenává Němec k dílu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Oba se přitom shodují, že výsledný kompromis bude pro český trh s bydlením posunem vpřed.

„Hlavní myšlenkou vznikající legislativy je vytvoření sítě kontaktních míst, v nichž by úředníci radili a pomáhali lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitnou v problémech s bydlením. Podle aktuální verze zákona by tato místa měla vzniknout ve všech obcích s rozšířenou působností, mělo by jich tedy být zhruba dvě stě,“ poznamenává dále Němec a zmiňuje rovněž to, jak zákon chce také zvýšit nabídku činžovních bytů, které by měly být k dispozici nejohroženějším rodinám.

„S legislativou jsou na jedné straně spokojeni lidé pracující například v sociální oblasti. Realitní experti ale upozorňují, že zákon sice myslí na lidi, jimž hrozí ztráta bydlení, vůbec nijak ale neřeší, zda bude kam je ubytovat. Jinými slovy, je hezké mít úředníka/realitního poradce. Pokud se ale nezačne více stavět, nebude mít klientům co poradit,“ zakončil Němec.

K legislativě se na svém profilu na sociální síti X vyjádřila pirátská poslankyně Olga Richterová. „Právě začal kulatý stůl na téma zákon o podpoře bydlení. Pro mě osobně to je vyvrcholení docela dlouhé cesty. Před čtyřmi lety mi naplno došlo, že tehdejší vláda neudělá v oblasti bydlení nic systémového. Chyběla komplexní úprava bydlení a působnosti obcí, která by pomohla těm 154 tisícům lidí, kteří jsou v bytové nouzi a 1,2 mil. lidí, kteří jsou bytovými trably ohroženi. Viděla jsem, že takový zákon je investice do budoucnosti,“ poznamenala Richterová.

„Nacházíme se v krizi bydlení, to není novinka. Za posledních deset let vzrostly ceny bytů o 60 %, nájmy rostou dvojciferným tempem. Sen pořídit si vlastní bydlení se mnohým vzdálil. Přibývá těch, kteří bydlení jen stěží utáhnou a pomáhá jim stát. Je třeba tento zákon přijmout i kvůli 61 tisícům dětí, které jsou v bytové nouzi už dnes,“ zahájil Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a kolega, se kterým téma celé roky řeším. Samotná výstavba to nevyřeší. Zákon pomůže, ale je to jeden z dílků komplexního řešení. Chystáme i další legislativu, která zpřístupní bydlení, připravujeme i podporu obecní výstavby. Věříme, že ‚komplexem těchto úprav‘ dostaneme do oběhu až 400 tisíc bytů. Zákon bude fungovat dlouhodobě a preventivně, je součástí reformy ‚Bydlení pro život‘,“ poznamenala Richterová.

„To znamená dotažení věcí, o nichž se roky jen mluvilo. Mám na mysli cenové mapy, standardy a jejich skutečné dodržování, pak je nutné mít data pro co nejlepší nastavování investic. Zároveň stabilní financování pro obce a současně postupné vymýcení obchodu s chudobou. Naší ambici je do dostupného bydlení v následujících letech poslat kontrolovaně až dvacet miliard korun. Na to vše se soustředí Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj. Zákon směřuje k tomu, aby nastavil fungování systému. Aby snížil například narůstající počet dětí odebíraných z rodin, leckdy i v souvislosti s bytovou nouzí. Definovat a vytvořit síť poradenství k bydlení, nastavit asistenci v bydlení. Těmto tématům se mj. věnoval v projevu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka,“ dodává Richterová.

„Čísla k příspěvkům na bydlení za měsíc květen a červen 2023 ukazují nárůst: Marian Jurečka zdůraznil 250–260 tisíc žadatelů. Průměrně jde o 5 750 Kč měsíčně. V tom je vidět obrovská věc k řešení. Na průměrnou domácnost v bytové nouzi dnes ostatně podle analýz vydáváme 61 tisíc Kč ročně. U tohoto zákona se s Ivanem Bartošem MPSV jednoznačně shoduje na benefitech pro celou společnost, za což jsem velmi ráda. Řešení bytové nouze je v našem pohledu dlouhodobá společenská investice. Ostrava od r. 2016 (reprezentovaná Zdeňkem Živčákem) řeší bydlení i u složitějších domácností. Mají zkušenost, že přes 85 % domácností si bydlení dlouhodobě udrží. Před třemi roky zahájili spolupráci se soukromým vlastníkem a výsledky? Dochází ke zlepšování zdravotního stavu lidí, sociálního stavu, obecně se jejich situace stabilizuje. Dlouhodobé náklady státu – tedy celé společnosti – klesají,“ řekla Richterová.

„Za pohled odborníka Martina Luxe ze Sociologického ústavu AV ČR jsem obzvlášť vděčná: některé obce exportují své problémy. Proto je třeba férové centrální řešení. A ruku v ruce se stropy na nájmy podle ceny v místě obvyklé a s důrazem na kvalitu musí jít i obcím uhrazená sociální práce, asistence v bydlení, kde je třeba. Proto považuje za pravděpodobnou různou podobu spolupráce se soukromými pronajímateli. Pro obce je poskytování garancí nejrychlejší a nejlevnější řešení. Vyzdvihl, kde všude se osvědčily sociální realitní agentury, i zacílení, které zákon nabízí. Za Jiřím Kulhánkem jsem byla, když byl ještě starostou Kadaně. Jeho cílem je zamezit obchodu s chudobou. Je to člověk z praxe, který měl proti prvnímu návrhu zákona spoustu námitek. O to víc si vážím jeho současné podpory. Dnes je náměstkem hejtmana Ústeckého kraje, takže dobře ví, co systémově potřebují strukturálně vyloučené regiony, a na výsledném znění se s touto motivací aktivně podílel,“ podotkla Richterová.

„Dostupnost bydlení je základem pro poskytování jakýchkoli sociálních služeb. Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo mluvil o hendikepovaných, rodinách s malými dětmi či seniorech, celkem o 1,3 milionu osob, kterým má tento zákon potenciál pomoci. Obdobně hovořila i Klára Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva této vlády. Pracovala s oběťmi domácího násilí, s rodinami pod dohledem pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, popsala putování mezi ubytovnami a azylovými domy. Data jasně ukazují, že zákon potřebujeme. Kulatý stůl, který představil zákon o podpoře v bydlení, končí. Návrh dál na vládu ponese z MMR Ivan Bartoš ve spolupráci s MPSV. Setkání ukázalo důležitost komplexního řešení bytové problematiky u nás a zároveň že návrh zákona je jen dílem celého řešení. Za mě jde o zúročení několikaleté práce s přáním, aby obstál před vládou, Sněmovnou, ale hlavně pomohl v praxi tam, kde má – lidem. A taky obcím a státu jako celku,“ zakončila Richterová.

S vlídným přijetím se však legislativa nesetkává na všech místech. „Hlavní myšlenkou vznikající legislativy je vytvoření sítě kontaktních míst, v nichž by úředníci radili a pomáhali lidem, kteří se ocitnou v problémech s bydlením.< Aneb, nedostupné bydlení vyřešíme úředníky. Odhlédnu, že sociální systém už máme,“ řekl k legislativě také hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný.

„Tenhle článek mi mluví z duše. Zákon o podpoře v bydlení bytovou krizi nevyřeší. Byty nezlevní, zdražování nezastaví a víc bytů se díky němu také stavět nebude. Jak píše autor, ‚je hezké mít úředníka/realitního poradce (celkem za 1,5 mld. ročně), pokud se ale nezačne více stavět, nebude mít klientům co poradit,“ napsala pak ve svém komentáři exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

