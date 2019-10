Byl Karel Gott blázen? Svědectví: Pravda o Mistrově vztahu s KSČ

Jaký byl Karel Gott? Podle hudebního kritika Jiřího Černého se jednalo o jednoho z největších antikomunistů, který své názory byl schopen někdy říkat komunistům i do očí. „On má jedinou kliku, že oni si o něm myslej, že je blázen. Protože kdyby si mysleli, že to myslí vážně, tak by ho museli zavřít,“ citoval Jiřího Štaidla. A pochválil Gotta i za to, že v rámci sametové revoluce našel odvahu postavit se na balkon mnohem dříve než někteří jiní.

Na otázku, jak moc si Karel Gott zadal s komunistickým režimem, Černý konstatoval, že toto téma by vydalo na dlouhou debatu. „Karel Gott byl jeden z největších antikomunistů, jaké jsem kdy poznal. Dokonce jim to byl někdy schopný říkat i do očí, včetně tajemníka Miroslava Müllera (šéfa kulturního oddělení ÚV KSČ – pozn. red.) Starý pan Štaidl říkal: ‚On má jedinou kliku, že oni si o něm myslej, že je blázen. Protože kdyby si mysleli, že to myslí vážně, tak by ho museli zavřít. A on tedy obdivoval Západ ve všem všudy,“ prohlásil kritik. Anketa Je pro vás Karel Gott ,,normalizační zpěvák"? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 5012 lidí

„Jak sloužil tomu režimu... No sloužil mu tak jako většina tehdejších umělců. Samozřejmě, že měl svým způsobem pravdu Milan Kundera, když se o něm vyjádřil velmi, velmi nepěkně, ale takových, když to řeknu hodně ošklivě, ‚užitečných idiotů‘, no kolik jich tady bylo. Kolik lidí, kolik herců se báječně živilo komikou, která s kritikou režimu neměla vůbec nic společného. Bylo to jenom brnkání na tu příjemnou strunu,“ relativizoval Gottův prohřešek, kteří mu někteří vytýkají.

„Ale kdykoliv přijel ze Západu, tak mi nadšeně vyprávěl, co tam zase slyšel za muziku, co viděl za filmy, a když byla sametová revoluce, tak záleželo na tom mít v Občanském fóru na své straně umělce, dostat je na ten balkon, aby zazpívali. Gott byl jeden z prvních. Na té rychlosti velmi záleželo. A byli jiní, slavní, o nichž se myslelo, že si s těmi komunisty nikdy nezadali, kteří, když jsme je zvali, aby šli zpívat na ten balkon, tak říkali: ‚Nezlobte se, já mám rodinu a nic není ještě vyhraný‘,“ dodal na závěr Černý o tom, jak Gott neváhal podpořit ostatní disidenty.

Celý pořad ZDE

Za slova o Gottovi Černého zkritizoval hudební kritik Jan Rejžek: „K všeobecnému pomatení pojmů, které trefně pojmenoval Tomáš Halík v souvislosti se mší ve svatovítské katedrále, přispěl žel i můj guru Jiří Černý, který prohlásil, že Gott byl jeden z největších antikomunistů, které poznal. Fajn. Proč neflusnul Husákovi do ksichtu, když od něj usměvavě přebíral tu rouru? Naštěstí celý národ nezblnul a rád jsem se připojil k vtipným peticím o přejmenování Karlova mostu na Karlův most a Zlína na GottWaldov.“

Celý text ZDE

Fotogalerie: - Gott a slzy

Psali jsme: Soudruh Rychetský, soudružka Chramostová... Spolupracovník Karla Gotta do toho praštil „Chtějí, abych visel!“ Jan Rejžek: Karel Gott je vyhoněný slavík Smrt Chramostové: „Spratku!“ Údery na Hrad i výzva těm, co soudí Gotta. Silná slova „Svět vede 10 iluminátů, my jsme ovečky...“ Karel Gott? Svědectví Michala Davida

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas