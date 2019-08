Byl jsem úspěšný předseda, pochválil se Pospíšil. I když preference „trochu stagnují“

Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 2414 lidí v rozhovoru vyjádřil především ke své budoucnosti v TOP 09 po podzimním volebním sněmu. Přestože se rozhodl nekandidovat na funkci předsedy TOP 09, nevyloučil, že by mohl kandidovat do vedení strany na jinou funkci, ba dokonce podotkl, že je k tomu připraven. Pospíšil dodává, že „je přesvědčený“, že oba dva roky, kdy působil ve vedení strany, byly z hlediska výsledků voleb úspěšné. „Byl jsem předsedou, když byly komunální a evropské volby, a v obou případech jsem vedl TOP 09 do těchto voleb a v obou případech jsme získali dvouciferný výsledek. V obojích volbách jsme skončili jako Piráti, kteří jsou dnes favorizovaní. Zvláště ty evropské volby považuji za úspěch,“ tvrdí Pospíšil s tím, že se jeho hodnocení dosti liší oproti tomu ze strany Miroslava Kalouska.

Jako úspěch vidí i obnovení spolupráce TOP 09 s hnutím STAN, ocenil by tak tedy, kdyby příští vedení TOP 09 v této spolupráci pokračovalo. „O směřování strany rozhodnou na podzim naši delegáti při volbě nového vedení,“ doplňuje.

Svou kandidaturu na předsedu strany Pospíšil vylučuje především z důvodu příštích voleb do Sněmovny. „Jsem přesvědčen, že by měl vést stranu někdo, kdo se plně věnuje národní politice, kdo je v Poslanecké sněmovně a kdo chce do ní opětovně kandidovat,“ tvrdí. Příští předseda by měl dle něho být člověk, který je mnohem víc spjatý s českým Parlamentem.

„Do budoucna chci, aby TOP 09 byla ve volbách úspěšná, a proto své ambice podřizuji a jsem připraven ustoupit někomu, kdo se chce zapojit do příštích parlamentních voleb a kandidovat. I já jako předseda strany jsem vedl naši kandidátku jak do komunálních, tak i evropských voleb,“ dodává Pospíšil.

Ohledně slov Tomáše Czernina nebo čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, že by stranu měl vést někdo, kdo se pohybuje většinu času v České republice, Pospíšil namítá, že to je prý „trochu iluze, jestli člověk je, nebo není v Česku“.

Ohledně volebních průzkumů, které straně přisuzují zisk pohybující se kolem pěti procent, Pospíšil řekl: „Je pravda, že naše preference trochu stagnují, ale na druhou stranu volební průzkumy jsou pouze průzkumy a důležitější jsou volební výsledky.“ Poukázal především na dobré výsledky voleb v Praze a v evropských volbách. Jednou z důležitých věcí dle politika bude rozšíření řad komunálních politiků tak, „aby příští komunální volby nebyly úspěchem jen v Praze, ale i v jiných místech v Čechách či na Moravě“.

Povolební kritiku Miroslava Kalouska Pospíšil označil za „nefér a nesprávnou“. Prý to „trochu demotivuje nejen členy strany, ale i voliče“. „Máme rozdílný pohled na některé stranické věci, možná i budoucnost strany, ale dokážeme spolu normálně profesně komunikovat,“ řekl současný předseda TOP 09 o současné atmosféře s Kalouskem. Vadí mu, že si kritiku „nevyříkají na domácí půdě, ale na veřejnosti“, jak tomu bylo i v případě volebních výsledků. „Volič podle mého dokáže straně odpustit ledacos, ale to, co nikdy neodpouští, je nejednotnost,“ uzavřel téma Pospíšil.

autor: rak