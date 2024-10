Byl u StB, nebyl u StB. Koho to zajímá? Voliče ne

Slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo v dlouholetém sporu s Andejem Babišem smír, protože na základě právních analýz prý hrozilo, že Babiš soud vyhraje, a mohl by tak dodatečně uplatňovat vysoké finanční nároky na náhradu škody.

„Toto riziko bylo v kontextu efektivního hospodaření s veřejnými financemi neakceptovatelné. Postup je plně v souladu s naší snahou chránit finanční zájmy Slovenska a zabránit zbytečnému plýtvání veřejnými financemi,“ napsalo ministerstvo vnitra. Babiš se v rámci dohody zavázal, že nebude uplatňovat žádné nároky na náhradu škody a stáhne své stížnosti podané u Evropského soudu pro lidská práva.

„Sice to trvalo dvanáct let, ale nakonec pravda a spravedlnost zvítězila,“ komentoval Babiš smír na síti X.

Sice to trvalo 12 let, ale nakonec pravda a spravedlnost zvítězila.https://t.co/2PNUDvkThF — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 21, 2024

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někteří rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra kritizují. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ho označil za „nehorázné,“ premiér Fiala za „politický handl“.

„Dnes oznámená naprosto neuvěřitelná politická dohoda o jeho spolupráci s StB, kterou uzavřel se spřátelenými politiky na Slovensku, je toho nejnovějším důkazem. Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Tohle je perspektiva, kterou Andrej Babiš fakticky nabízí naší zemi,“ reagoval Fiala.

Andrej Babiš se opět pokouší ohýbat fakta a odvolává se při tom na pelmel různých novinových článků. V jeho světě není zjevně podstatné, jaká je pravda, ale jak fakta co nejvíce zastřít a ohnout ve svůj prospěch.



Dnes oznámená naprosto neuvěřitelná politická dohoda o jeho… https://t.co/VIhqWadnTe — Petr Fiala (@P_Fiala) October 21, 2024

Ostatní ale připomínají, že slovenské soudy zatím vždy vydaly verdikt ve prospěch Babiše a že kdo zpochybňuje soudní a zákonodárnou moc byť v cizím státě, přemýšlí nedemokraticky. Bývalý europoslanec Jan Zahradil nechápe, proč lidé z „antibabiš“ tábora tak řeší Babišovy pletky s StB, když v případě prezidenta Petra Pavla jeho komunistickou minulost neřeší.

„Zdá se, že Babišovu spolupráci/nespolupráci s StB z 80. let minulého století nejvíc prožívají ti, kdož zvolili prezidentem příslušníka vojenské rozvědky generálního štábu Československé lidové armády z 80. let minulého století. Právě těm by to ale z principu mělo být jedno, ne?“ srovnává Zahradil.

Zdá se, že Babišovu spolupráci/nespolupráci s StB z 80. let minulého století nejvíc prožívají ti, kdož zvolili prezidentem příslušníka vojenské rozvědky generálního štábu Československé lidové armády z 80. let minulého století??.

Právě těm by to ale z principu mělo být jedno, ne?????‍>? — Jan Zahradil (@ZahradilJan) October 22, 2024

Ještě jiný pohled přinesli političtí marketéři, kteří podotýkají, že téma spolupráce s StB už 35 let po revoluci nikoho nezajímá.

„Odpůrci Babiše už věnovali tématu ‚Andrej Estebák‘ asi všechnu energii, která tomu věnovat šla. A Bába si v klidu jede pro 35 %+ v příštích volbách... Jeho voliče to totiž nezajímá vůbec a třeba dost mladejch lidí už ani neví, co to STB bylo – protože o tom nejsou videa na TikToku. Chápu, že to je pro někoho frustrující, ale tohle téma je už v naší společnosti v zásadě mrtvý,“ má jasno Tomáš Buzek.

A souhlasí také Jakub Horák, podle kterého už je celá kauza, stejně jako u prezidenta Pavla, vedena jen dětskými argumenty pro a proti a ve skutečnosti to nemá na oblíbenost daných politiků žádný vliv.

„Celá ta kauza s Babišovou spoluprací s StB především ukazuje upadající úroveň diskuse v zemi. V rozhovoru s Krausem se kdysi pokusil vysvětlit, že spolupráce s ekonomickou správou StB, která hlídala lidi pracující v zahraničním obchodu, byla jiná, než spolupráce s politickou správou StB, která špehovala a pronásledovala disidenty. Dostal nálepku estebáka tak jako tak, takže poté usoudil, že v Česku bude lepším řešením zatloukat všechno komplet. Nyní je ten rozhovor paradoxně používán jako důkaz, že přiznal, že spolupracoval, když teď tvrdí, že o ničem neví,“ vrací se Horák k hojně sdílenému rozhovoru Babiše v době, kdy ještě nebyl v politice.

Jenže jeho fanouškům i nepřátelům je to podle Horáka už vlastně úplně jedno. „Věcná podstata se už dávno vytratila. Podobné je to v odlišném byť analogickém případě části životopisu prezidenta. Zbylo už jen pro nebo proti a k žádné reflexi minulosti jsme nedošli. Takhle se hádají děti ve čtvrté třídě, to není debata dospělých lidí. Jenže kolik tady těch dospělých vůbec vlastně ještě je?“ ptá se ironicky Horák.

Psali jsme: „Babiš nebyl agent StB.“ Rána ze Slovenska. Odpůrci bez sebe: Hnus. Nehoráznost Pozdě si všimli, jak Konečná roste. Slova Babiše a polekaná koalice. Zbořil má jasno Babiš o příští vládě: S ODS určitě ne Nic neumí, ajťáci. Babiš se rozpovídal o Pirátech, doufá, že zaniknou