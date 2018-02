Bývalému tajemníkovi klubu SPD bylo sděleno obvinění. Kvůli tomu, co řekl, když potkal Michaelu Marksovou

Jak uvedl policejní mluvčí, Staník byl obviněn z „podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy“, za což mu hrozí až tři roky vězení. iDNES.cz prezentoval v titulku jeho provinění jako „zločiny proti lidskosti“.

Trestní oznámení na Staníka podal aktivista Jan Cemper. Důvodem byly jeho výroky ve sněmovním klubu krátce po volbách. Staník seděl v jednom ze sněmovních restauračních zařízení a byl podle všeho opilý. Do klubu v tu chvíli přišla dosluhující ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Mezi ní a Staníkem mělo dojít ke střetu, při kterém ji tajemník klubu SPD nazval „Marksová-Engelsová“ a následně přešel k hodnocení jejího působení na resortu sociálních věcí, zejména k politice menšin. Kritizoval zejména její politiku podpory sexuálních menšin a nakonec měl pronést, že Židi, homosexuálové a cikáni by měli přijít do plynu.

Marksová s celou scénou ze sněmovního klubu vyšla na veřejnost, ačkoliv sama trestní oznámení nepodala, ujal se tohoto kroku aktivista Cemper.

Předseda SPD Tomio Okamura nejprve Staníka hájil a vinu na celé kauze připisoval exministryni Marksové. Nyní podle novinářů dal od Staníka ruce pryč a sdělil, že nemá s SPD nic společného.

