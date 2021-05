Bývalý TOPák: „Hnus, kam jste se to s tou stranou dostali.“ S ním vyběhli. S Ferim...

TOP 09 se loučí s Dominikem Ferim. Vyzvala ho k přerušení členství ve straně do doby, než budou vyšetřena všechna obvinění proti němu. Feri v současnosti čelí obviněním několika žen ze sexuálního násilí. Jenže pak to přišlo. Usnesení sdílela šéfka TOPky Markéta Pekarová Adamová a na povrch vyplula další nepěkná vzpomínka od Petra Kunce, kterého v TOP 09 zařízli mnohem rychleji než Dominika Feriho. „Hnus,“ zaznělo.

reklama

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 68% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 4812 lidí

Předsednictvo TOP 09 v pátek ráno přijalo usnesení, kterým vyzývá Feriho, aby členství ve straně přerušil. V usnesení mimo jiné stojí: „Informace o Dominiku Ferim, které se objevily v médiích, pokládáme za velmi závažné. Obvinění a jednání, které mu je připisováno, považujeme za neakceptovatelné nejenom pro veřejné činitele, ale také pro kohokoliv jiného.“

Předsednictvo v něm také vyjadřuje podporu všem možným obětem jednání jejich člena. „Pevně věříme, že se tomuto případu budou věnovat všechny kompetentní orgány a všechny případy budou co nejdříve pečlivě vyšetřeny.“ Feri by si měl prý ve straně dát pauzu minimálně do doby, než budou všechna podezření vůči němu řádně vyšetřena.

Později, ten samý den, mluvčí strany Vladan Vaněk oznámil, že Dominik Feri skutečně z TOP 09 vystoupil. Feri sám obvinění ze sexuálního násilí odmítl, ale omluvil se za chování vůči ženám a rezignuje na post poslance.

Usnesení předsednictva strany na svém Twitteru sdílela i šéfka TOPky Markéta Pekarová Adamová. Zdůraznila rovněž, že o případné vině musí rozhodnout soud. Na její příspěvek ale celkem ostře zareagoval někdejší brněnský předseda TOP 09 a místostarosta Brna-Židenic Petr Kunc. Sám Kunc byl totiž začátkem tohoto roku z TOP 09 vyloučen, a měl jistě k celému případu co říct. „To je parodie, Markéto? Za údajnou nominaci do komise si mě nechala vyhodit bez možnosti se u Smírčího výboru hájit, za sexuální skandály a možné znásilnění je pozastavení členství? Kam jste se to s tou stranou dostali, to je hnus,“ napsal udiveně a zhnuseně bývalý TOPkař.

To je parodie Markéto? Za údajnou nominaci do komise si mě nechala vyhodit bez možnosti se u Smírčího výboru hájit, za sexuální skandály a možné znásilnění je pozastavení členství?



Kam jste se to s tou stranou dostali, to je hnus. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) May 28, 2021

Uživatel Nagger Kuncovi odpověděl, že on, na rozdíl od Feriho, nemá milion sledujících na Instagramu. Kunc ironicky kontroval: „Ano, byl jsem jen obyčejný komunální politik. Koho by to zajímalo.“

Ano, byl jsem jen obyčejný komunální politik. Koho by to zajímalo. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) May 28, 2021

Příběh kolem Kuncova vyloučení je zajímavý a může posvítit na pozadí jedné významné politické strany. Kunc byl koncem ledna 2021 vyloučen z TOP 09 údajně proto, že nominoval svého kolegu ze strany Jana Vitulu do komise pro vzdělání, výchovu a sport, a svým jednáním poškodil stranu. Vitula byl vyloučen také. Podle Kunce ale nic z toho nebyla pravda. Nominaci prý v souladu s koaliční smlouvou uskupení Spolu pro Moravu udělal koaliční výbor.

Výkonný výbor @TOP09cz většinou jednoho hlasu rozhodl o mém vyloučení protože jsem prý nominoval Jana Vitulu do komise pro vzdělávání, výchovu a sport. @JanVitula byl vyloučen také. pic.twitter.com/fkCEK7TAsv — Petr Kunc (@kunc_zidenice) January 29, 2021

Za vyloučením Vituly a Kunce ve skutečnosti údajně stál krajský předseda strany a poslanec Vlastimil Válek. Důvody odstranění obou pánů měly být totiž poněkud jiné. Redakci Parlamentních listů se už tehdy podařilo hovořit se dvěma politiky z Brna. Oba se tehdejší situaci v TOPce zasmáli. Jana Vitulu označili za „hloupého Honzu“, který prý vůbec nepochopil, že se mění doba i postavení. „On se, co my víme, navážel do Válka, který si to nenechal líbit. Prostě se o něm nedobře vyjadřoval, tak to měli navléknout na nějakou Vitulovu snahu při obsazování členů do komisí rady Jihomoravského kraje, což je také pecka. Prostě Válek ho smáznul, posílil, teď nemá opozici, prý se ho bojí i v Praze Pekarová,“ uvedl dotyčný muž. Válek podle těchto slov dokáže bryskně jednat jak s ANO, tak s ČSSD a s mnoha dalšími, čímž se pro TOP 09 stal nenahraditelným.

Psali jsme: TOPka v tichosti popravila dva vysoké členy. Sekerou ťal muž, o jehož vlivu se pouze šeptá. A kterého se prý bojí i Pekarová

„Zatímco jiná usnesení trvají naší straně týdny až měsíce, usnesení o mém vyloučení mi doručili do datové schránky půl hodiny po jednání výkonného výboru. Prakticky v řádu minut mě odstřihli od oficiální skupiny na FB TOP 09, abych nejitřil emoce,“ popsal svou zkušenost na Twitteru Kunc.

Zatímco jiná usnesení trvají naší straně týdny až měsíce, usnesení o mém vyloučení mi doručili do datové schránky půl hodiny po jednání výkonného výboru.

Prakticky v řádu minut mě odstřihli od oficální skupiny na FB TOP 09, abych „nejitřil emoce“. pic.twitter.com/JfqgYiJZtc — Petr Kunc (@kunc_zidenice) January 29, 2021

Jediný, kdo hlasoval proti jeho vyloučení, byl údajně spoluzakladatel strany Karel Schwarzenberg. Kunc se také domnívá, že koalice SPOLU se již vidí ve Sněmovně a rozděluje si dopředu posty. On a Vitula prý vždy podporovali Pekarovou Adamovou, ale ona je prý hodila přes palubu, stejně jako europoslance Jiřího Pospíšila. „Po deseti letech tedy končím v TOP 09. Mluví se o stanovách a o pravidlech, ta však platí jen pro nás, pro pěšáky. Pánové nahoře trestaní nebudou, těch se pravidla netýkají. Strana, která si neváží komunálních politiků, taková sama ztrácí smysl své existence,“ napsal na závěr.

Bohužel @SpoluKoalice se vidí ve sněmovně a už nyní si rozdělují posty. Vždy jsem s @JanVitula podporoval @market_a, ale ta nás hodila přes palubu, stejně jako idalšího svého podporovatele @Pospisil_Jiri .

Toto zjištění mě bolelo hrozně moc. https://t.co/6QJqdghD1B — Petr Kunc (@kunc_zidenice) January 29, 2021

Psali jsme: V rozvědce byl dlouho. Teď říká: Spojenci nám nepomohli. Kvůli Zemanovi a Benešové! Ministr Havlíček: Je třeba rychlejší digitalizace průmyslu a cílená podpora malých a středních podniků Policie do hospod? Asi ne. I když hygiena našla chyby Otevřená hospoda – důvod k obavám. Bartošek našel nespravedlnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.