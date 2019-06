Bývalý mluvčí Václava Klause st.: Dnešní ODS je bezzubá. Sedí ve Sněmovně, občas svolají tiskovku. To Babišovi vyhovuje

HORKÉ TÉMA Andrej Babiš je pragmatický manažer, není politik, je schopen popřít sám sebe během několika dnů. V rozhovoru pro PL TV to řekl bývalý mluvčí Václava Klause staršího a někdejší šéfredaktor Radiožurnálu Václav Musílek. Vyjádřil nepochopení nad dnešní ODS, která vyhodila Klause mladšího, a řekl, co se musí stát, aby nové hnutí Trikolóra uspělo u voličů.

„Prokurátorský převrat v roce 2013 vydláždil cestu do té doby neviditelným silám a hnutím, především hnutí ANO, které využilo oslabení standardních politických stran, zejména ODS a ČSSD. Během jedněch voleb se totálně překreslila politická mapa. Není to dobře. Systém standardních stran skýtal jistou stabilitu. Nedivím se tomu ovšem,“ míní.

Podle Václava Musílka se radikální změny v politice zdaleka netýkají pouze České republiky. „Změny probíhají prakticky po celém světě,“ uvádí.

Co však říci na otázku, že zcela jistě ne všude ve světě jsou trestně stíhaní premiéři. „Ano. Na druhou stranu ne všude mají premiéra, který je jasným vítězem voleb s obrovským náskokem před svými konkurenty. Trestní stíhání pana Babiše nechci bagatelizovat, ale je to taková berlička, kterou proti němu používají oponenti. V politice je sice normální využít všechny možnosti, jak oslabit protivníka. Nejsem žádný příznivec Andreje Babiše, ale představoval bych si, že zvítězit nad ním se nemá přes trestní stíhání. Andreje Babiše je potřeba porazit ve volbách férovým způsobem na politickém hřišti. O tohle se v tuto chvíli nikdo nepokouší,“ má jasno Musílek.

ODS je dle jeho mínění zcela bezzubá, ani se pořádně o nic nepokouší. „Sedí si ve Sněmovně, občas svolají tiskovku, k něčemu se vyjádří a to je v podstatě všechno. Vzpomínám si na své účinkování v době předsednictví Václava Klause, kdy jsme si od rána do večera neoddechli. Pořád se něco dělo, pořád se jezdilo za voliči a to tehdy Václava Klaus fungoval jako premiér nebo předseda Sněmovny. Strana byla aktivní, působila navenek akčně, byť se některé věci nedařily, ale určitě tam nebylo polomrtvolné ticho,“ míní.

„Nedivím se, že tohle Andreji Babišovi vyhovuje, protože je jeden z mála politiků, který je skutečně aktivní. To říkám s tím, že nejsem žádný Babišův příznivec, měl bych proti němu tisíc výhrad. V některých věcech se posunul i lehce pozitivním způsobem, ale představoval bych si premiéra zcela jiného typu,“ konstatuje Musílek s tím, že premiér musí být jasně ideově vyhraněný a svou každodenní činností své názory prosazovat.

Místo toho nejprve Babiš vzal hlasy ODS a hnutí ANO bylo spíše od středu doprava, zatímco v posledních volbách se to otočilo, ANO zvolilo levicový program a jak Musílek říká, „Babiš vyluxoval ČSSD“.

„Myslím, že Andrej Babiš nebyl pravicový nikdy. Nechci se tím termínem zaklínat. Když se podíváme na Donalda Trumpa, nevím, zda o něm lze říct, že je pravicový. Je to politik nové doby, kterým je trochu i Babiš. Je velmi pragmatický a využívá přesně možností, které se mu naskytnou. Jenže neukotvenost ANO a Andreje Babiše je příliš silná a projevuje se to podle toho, koho si vezme za koaličního partnera. Pokud by si vzal do koalice ODS, celá vládní politika by vypadala úplně jinak.“

Andrej Babiš není podle Musílka politik, a ani tak nejedná. „Skutečně se zemi snaží řídit jako firmu, je pragmatik. Politicky jsem vyrostl ze staré školy a měl jsem pocit, že ideové ukotvení je nezbytné. Takhle já nevím, co od hnutí ANO a Andreje Babiše čekat. Stačí si zanalyzovat jeho některé výroky. Babiš je schopen sám sebe popřít během několika dnů, nedělá mu to žádný problém,“ uvádí.

Proč je opozice slabá a nemá vůči Babišovi nejmenší šanci? „Vedení těch stran je samo se sebou spokojené. Ta věrchuška se propracuje do Sněmovny, tam vykládá čtyři roky opoziční rozumy, nenese za nic odpovědnost a mám pocit, že jim to vyhovuje a do vlády se nehrnou. Vládnutí není legrace, vyžaduje velký výkon a úsilí, a opoziční politici se do toho nehrnou,“ domnívá se.

Problém je v tom, že strany nemají silné osobnosti. „Stačí se podívat na výsledky voleb v roce 2017 a na počty preferenčních hlasů. Andrej Babiš s velkým počtem preferenčních hlasů a hned za ním poslanec, který byl na třetím místě pražské kandidátky a vůbec nebyl ve vedení té strany. Václav Klaus mladší,“ připomíná Václav Musílek.

Z jakého důvodu ho ve skutečnosti ODS vyhodila ze svých řad? „Dodnes tomu nerozumím, vůbec to nechápu. Zbavili se svého nejpopulárnějšího politika, to je těžko pochopitelný krok nejen pro mě, ale i pro řadu současných členů ODS, se kterými se bavím, a také nad tím kroutí hlavou. Ano, byl názorově trochu jinde. Na druhou stranu, naprostá názorová jednotnost, rigidní sevřenost politických stran je minulostí. V každé straně či hnutí jsou různé názorové proudy a úlohou nejvyššího vedení je integrovat je natolik, aby to přineslo co nejvyšší volební výsledek. Sáhnout k vyloučení, to je krajní opatření a neznám případ, že by se toho strana odvážila u svého politika, který je nejoblíbenější,“ nechápe někdejší mluvčí Václava Klause.

Místo toho si Klaus mladší založil nové politické hnutí Trikolóra. Aby nakonec uspělo u voličů, bude prý rozhodujících několik faktorů. „Zásadní je lídr, který osloví veřejnost, a nemám strach, že by to Václav Klaus nebyl. Musí k tomu ale přijít silné téma, což je složitější. Vyartikulovat ho je velmi obtížné, a to nové hnutí teprve čeká. Pokud se to v nějaké míře povede, šance na úspěch je velká,“ prognózuje Václav Musílek.

autor: Radim Panenka