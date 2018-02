Bývalý poslanec ODS vyrazil oslavovat výročí bitvy u Stalingradu. A pořádně to za to schytal

Bývalý poslanec za ODS Radim Holeček na své politické cestě zaujímal postoj zarytého antikomunisty. O to víc to proto za svůj počin, když se v minulém týdnu vydal s řadou českých komunistů do Ruska uctít výročí vítězství Rudé armády u Stalingradu, schytal od svých bývalých kolegů.

Přitom to byl právě Holeček, který například velmi hlasitě kritizoval spolupráci své mateřské strany s KSČM na komunální úrovni. „Komunisté se nezměnili a pořád chtějí upevňovat svou moc,“ uvedl na podzim v roce 2012, kdy v Ústí nad Labem tehdy uspořádal antikomunistickou demonstraci. Manifestace mířila proti rodící se krajské koalici, kterou spolu složila ČSSD právě s komunisty. A bylo to poprvé, kdy do hejtmanského křesla usedl člen KSČM. Server Lidovky.cz napsal, že podobně Holeček vystupoval ještě předloni na ústecké komunální scéně, kde se do spolupráce s komunisty zapletla jeho ODS.

Změnilo se snad od té doby něco, když jeho nedávně kroky vypadaly tak, jako by jeho zarytá averze vůči KSČM na okamžik zmizela? Když si Rusko minulý týden připomínalo 75. výročí vítězství bitvy u Stalingradu, jednoho z klíčových střetů druhé světové války, neváhal se přimknout ke svérázné české delegaci. Té se účastnil například místopředseda KSČM Josef Skála, komunistický poslanec Zdeněk Ondráček či někdejší dlouholetý komunistický starosta severočeské obce Telnice a dnes senátor za hnutí Severočeši.cz Jaroslav Doubrava.

Jeho účast na oslavách v Rusku potvrdila i fotografie, kde je vidět zprava proruský aktivista Žarko Jovanovič, Radim Holeček, senátor Jaroslav Doubrava, poslanec Zdeněk Ondráček, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička a zástupce ředitele ústeckého krajského úřadu Jaroslav Pikal.

„Přivedly mne oslavy samotné. Byly velkolepé a bylo mi jasné, že za pět let tam již veterány bohužel nepotkám,“ vysvětloval Holeček, který prý jako historik a člověk, jenž měl oba dědečky v koncentráku, o tom vždy snil. „Na místě u Volhy zemřely dva miliony lidí,“ dodal. Jenže takové důvody zřejmě jeho bývalým kolegům k pochopení jednání natolik zarputilého antikomunisty, nestačí. „Je to zvláštní, hodně si zakládal na svém antikomunismu. Já bych se tam vedle takových lidí posadit nemohl,“ kroutil hlavou poslanec za ODS Karel Krejza, se kterým se Holeček zná ze severočeské ODS.

„Není to jeho politické přesvědčení, ale hloupost, že tam s nimi na tu fotku vlezl. To je Radim. Vleze, kde může,“ omlouval ho serveru Lidovky.cz Michal Kučera, se kterým Holeček v minulosti držel na podnět iniciativy bezkomunistů.cz proti pohrobkům KSČ symbolickou protestní hladovku.

Holeček vyloučil, že by se jeho postoj vůči komunistům kvůli volgogradskému výletu po boku českých komunistů změnil. „V exponovaných místech se neubráníte setkávání s exponovanými lidmi. V Sýrii jsem byl v době své politické kariéry s komunisty, v Číně také. Proto je ale fakt mít rád nezačnu,“ ujišťoval. „Tohle je tak významná událost druhé světové války, že bychom měli odložit jakékoliv své politické pohledy,“ dal mu za pravdu senátor Jaroslav Doubrava, který potvrdil, že s ním Holeček přicestoval i odcestoval.

autor: nab