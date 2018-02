ČSSD do vlády Andreje Babiše? Nejen o tom před kamerou PL promluvila exministryně Kateřina Valachová

Sobotním hostem televizního pořadu Horké téma moderátora Radima Panenky na serveru ParlamentníListy.cz bude bývala ministryně školství a poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová, která bude hovořit například o vnitrostranickém referendu, kterým sociální demokraté rozhodnou o případném vstupu do vlády, a také o tom, co se jí líbí či nelíbí na zrušení superhrubé mzdy, na kterém ČSSD trvá.

„Je jistou věcí, že sociální demokraté si o vstupu do vlády rozhodnou vnitrostranickým referendem. Každý sociální demokrat a každá sociální demokratka se k tomu vyjádří. Jsem moc ráda za to, že o takto zásadní věci a složité situaci rozhodnou všichni členové strany. Mně osobně se to velmi líbí a je mi to sympatické,“ uvedla Valáchová, podle které to byla právě druhá vláda sociálních demokratů, jiným se to prý nepodařilo, která dokázala skutečně udržet čtyři roky stabilní vládu.

Exmistryně školství také uvedla, že by pochválila i nápad, byť jen z půlky, o zrušení superhrubé mzdy. „To sociální demokracie dlouhodobě chtěla. Jen mě zároveň velmi překvapilo, že zrušení superhrubé mzdy zároveň znamená i snížení daní pro ty, co mají příjem více než 115 tísíc měsíčně hrubého,“ uvedla s tím, že hlavně toto ji na tom příliš netěší.

VIDEO Host pořadu Horké téma Kateřina Valachová

