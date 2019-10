ČSSD opustila daň pro banky. Nebudeme otevírat další frontu koaliční diskuse, vysvětluje Hamáček

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo na serveru Novinky.cz řekl, že stát musí pomoci maminkám samoživitelkám, které jsou v kritické životní situaci, co nejrychleji. S hnutím ANO se proto už rýsuje dohoda nad zákonem, který by měl platit od roku 2021. Své řekl i k sektorové dani pro banky či k pohřbu Karla Gotta.

První otázka směřovala na zesnulého legendárního zpěváka Karla Gotta. Vláda nejdřív schválila státní pohřeb, den nato premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že bude pohřeb se státními poctami. Podle Hamáčka je povinností České republiky se s Gottem důstojně rozloučit. „To řešení, které zvolila rodina ve spolupráci s vládou, je důstojné,“ myslí si a dodává, že pokud bude na pohřeb pozván, tak půjde, zúčastní se i zádušní mše.

Poté se na řadu dostaly spory ve vládě. Hnutí ANO s ČSSD nesouhlasí se zálohovaným výživným, i když je to v programovém prohlášení vlády. Předseda ČSSD ale věří, že u zálohovaného výživného se blíží dohodě. „Až se sejdeme, tak se dohodneme. Máme to v programovém prohlášení, takže předpokládám, že to bude,“ řekl s tím, že koaliční rada je svolána na úterý.

Připomíná, že některé matky samoživitelky řeší existenční problémy. Stát je daleko silnější ve vymáhání dluhů než ony. K tomu, aby se do roku 2021 zajistlo, aby stát lépe vymáhal dluhy, je podle Hamáčka zapotřebí legislativa, která bude následně uvedena do praxe.

Už v současnosti je problém, že soudy samoživitelek s neplatiči trvají léta. V čem se to přesně může podle Hamáčka změnit? „Změní se to hlavně pro ty maminky. A to je hlavní. Stát si s tím poradí. Ale samoživitelkám, které jsou v kritické životní situaci, chceme pomoci co nejrychleji,“ zdůraznil.

Na přetřes přišla i sektorová daň pro banky, kterou ČSSD prosazuje. Hnutí ANO s tím ale nesouhlasí. „Nebudeme otevírat další frontu vnitrokoaliční diskuse. Chceme návrh dopřesnit, aby bylo zcela jasné, co navrhujeme. Pak o tom budeme hovořit. Když se nám nepodaří ANO přesvědčit, že je to něco, co pomůže českému rozpočtu a České republice, tak si to jako téma odneseme do voleb jako součást našeho volebního programu,“ uzavřel Hamáček.

autor: nab