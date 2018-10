ČSSD stále dojíždí na setrvačník. Komentátor Pečinka rozebírá vítěze a poražené letošního volebního podzimu

Podle komentátora Bohumila Pečinky mají v sobotu skončené senátní volby jednoho vítěze a mnoho poražených. Vítězem je ODS. Prvním v řadě poražených je předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Oznámil svůj postupný odchod z čela lidovců s nadhledem a věcně. Navíc pogratuloval svému protikandidátovi Martinu Červíčkovi kandidujícímu za ODS. Takto vystupujících politiků bychom podle Pečinky mohli mít víc. Bělobrádek ale zůstává poslancem, což je podle autora rozhodně dobře.

Tvrdou porážku utrpěla KSČM. Komunisté zmizeii ze Senátu, což je podle Pečinky situace zralá na okamžitý pád předsedy strany Vojtěcha Filipa. Debakl potkal i ČSSD. „Setrvačník sociální demokracie nadále dojíždí a to bez étosu, energie a síly. To se ukázalo i v těchto volbách. Z nejsilnějšího senátního klubu (z 13 mandátů sociální demokraté obhájili jen 1) se najednou tato strana stala až čtvrtým senátním subjektem,“ napsal Pečinka.

ČSSD by prý měla následovat příkladu ODS a vydat se na cestu obrody. V opozici by to sice měla snazší, ale Pečinka má za to, že by to mohlo vyjít i ve vládě.

Výsledky ČSSD a KSČM oslabí vládu premiéra Andreje Babiše, byť jí to prý nepoloží. Oslabilo také samotné ANO, když jako nejsilnější vládní strana dokázala získat jeden jediný mandát.

„Dvě vládní strany (ANO, ČSSD) a jedna skorovládní (KSČM) získaly jen dva senátory z 27, což je debakl, jaký tu od roku 1996, kdy Senát vznikl, nebyl. Rozhodně v dalších dvou letech nevznikne většina nutná ke změně ústavy, od níž si řada stran slibuje zavedení referend, v čele s tím o vystoupení z Evropské unie,“ shrnul výsledky voleb Pečinka.

ODS je jediným jasným vítězem voleb, ale i pro ni má komentátor jedno varování. Pokud chce dál posilovat, měla by jasně formulovat věci, které zruší a které odmítá. Měla by také jasně říci, co chce. Měla by formulovat nějakou pozitivní vizi jako alternativu k Babišovu heslu: Řídím stát jako firmu.

