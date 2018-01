ČSÚ očekává konečné výsledky prezidentských voleb v sobotu večer

11.01.2018 11:32

Konečné výsledky nadcházejícího prvního kola prezidentských voleb by měly být k dispozici tuto sobotu večer. Očekává to Český statistický úřad (ČSÚ), který bude od okrskových volebních komisí výsledky hlasování shromažďovat a zveřejňovat na volebním webu. Oznámil to dnes ČTK v tiskové zprávě.