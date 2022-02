ČT jako úderka covidismu? Václav Klaus má velkou pravdu, říká Jiří Mikeš. Velký reset, který se ukáže jako velký omyl

„Václav Klaus má velkou pravdu, protože tohle je součást velkého resetu. Řídí se ideologií profesora Schwaba v naivní víře, že tak zachrání svět. Myslím, že se hluboce mýlí. Nicméně tomu tak bude. Covid byl prostředkem, jak si to vyzkoušet, jak to dělat. Začne současně i boj o suroviny, čehož jsme svědky teď v konfliktu Ukrajina vs. Rusko. Je to boj o světovládu. Chtějí dostat lidi na hák, aby jim mohli přikazovat, zakazovat a aby z nich udělali poslušné občany. Oni si zatím budou hromadit bohatství,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz komunikační expert Jiří Mikeš v reakci na tvrzení bývalého prezidenta, že covidoví mágové jednou získanou moc už ze svých rukou nepustí.

„Covidoví mágové jednou získanou moc už ze svých rukou nepustí,“ varoval druhý český prezident Václav Klaus. Covid podle Klause ustupuje, „covidismus“ však nikoliv. Konec epidemie podle něj není v dohledu. „Covidoví mágové nám normální život nedovolí. To by totiž popřeli sami sebe. Jednou získanou moc, s jejíž oporou se jim život v posledních dvou letech tak líbil, v žádném případě z rukou nepustí,“ obává se Klaus. Podle něj šlo od začátku o více než o nemoc a každému to muselo být jasné, že do hry vstupují ekonomické, politické i další zájmy. Pronesl to při svém vystoupení, které bylo organizováno v restauraci U Fleků.

Chystají se vytvořit velký Svaz, aby měli vše pod kontrolou

„Václav Klaus má velkou pravdu, protože tohle je součást velkého resetu. To znamená, že oni možná i v naivní víře, že svět se dá změnit a že musíme s tím něco dělat a začít všechno plánovat. Chystají se vytvořit takový velký Svaz, aby měli vše pod kontrolou. Možná se nechali inspirovat v některých příkladech i Čínou, že se dají věci zvládnout, když je silná ruka prostřednictvím vlád, které budou koordinované. Vytvoří se jednotná Evropa, Evropa regionů. Z toho všeho budou profitovat Američani, kteří se soustředí na pacifickou oblast. Tam se bude rozhodovat,“ objasnil pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš, bývalý prezident Rady pro reklamu, dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur.

„Řídí se ideologií profesora Schwaba o tom nutném resetu v naivní víře, že tak zachrání svět. Myslím, že se hluboce mýlí. Nicméně tomu tak bude. Covid byl prostředkem, jak si to vyzkoušet, jak to dělat. Začne současně i boj o suroviny, čehož jsme svědky teď v konfliktu Ukrajina vs. Rusko. Je to boj o světovládu. Dřív se o Evropu pokoušel Napoleon, pak Hitler, byly i pokusy od Sovětského svazu. Tak se v tom prostě pokračuje. Chtějí dostat lidi na hák, aby jim mohli přikazovat, zakazovat a udělali z nich poslušné občany. Oni si zatím budou hromadit bohatství, takže milion lidí začne ovládat miliardy,“ vysvětluje Jiří Mikeš.

Zneužití pandemie, hanebná propagandistická role

Česká televize a Český rozhlas jsou podle druhého prezidenta ČR Václava Klause úderkami covidismu. Ten na rozdíl od covidu není žádnou novinkou, ale upravenou verzí elitářských programů, které vidíme už několik desetiletí. Programů toužících zničit svobodu a současný svět. Nyní k tomu zneužily pandemii a velmi úspěšně zacílily své strašení na slabé a zranitelné. A veřejnoprávní média v tom sehrála podle Klause hanebnou propagandistickou roli. Václav Klaus se tedy pustil do Českého rozhlasu a do České televize, ale asi by se dala najít i jiná média, která dávala prostor jen nositelům toho „správného“ názoru. (Samozřejmě ne všechna, což se týká i televizí.) A také nálepkování; kdo se odchýlil od tohoto oficiálně prosazovaného názoru, byl dezinformátor. Ostatně tuto nálepku si vysloužil i Václav Klaus, dokonce od Ministerstva zdravotnictví.

„Česká televize a Český rozhlas jsou prostě v souladu s tím, co chce věrchuška. Že to třeba CNN Prima News dělá trošku jinak, to je součást konkurenčního boje, protože si uvědomují, že když v České televizi jsou lidé jako Jakub Železný – který pořád mluví o komunistické Číně, přitom je to kapitalistická země s direktivním řízením – tak toho lidi mají dost, a využívají toho soukromé televize. Oni ale také začnou posléze sloužit tomu nadnárodnímu kapitálu,“ domnívá se Mikeš. „Nebezpečí je i v tom, o co se snaží Věra Jourová a další. Omezit sociální sítě. Tam ještě pořád je možnost dozvědět se jiné názory, dopátrat se různých pravd. Takže teď s nimi zatočí, udělají cenzuru. Na vnitru máme skupinu, která na tom pracuje. Je to ale nejen náš případ. To se děje všude. Jde o to, jestli si to lidé nechají líbit. Pořád mají k dispozici volby. Otázkou je, zda zvítězí zdravý selský rozum, nebo zda lidé sežerou volební guláš,“ konstatuje.

„Pro mnohé lidi byl covid životním obchodem nebo kariérní šancí. Tak je to v mnoha takových situacích. Já třeba už nemohu učit na 1. LF UK, ale nemyslím si, že to je ideologie. Je to vyřizování mezilidských účtů schované za covid. O tom to často bylo. Lidé čekali rozvážné vědce, ale viděli festival hašteřivých akademiků, kteří se navzájem špičkovali a napadali. Asi to působilo jako zoufalá marnost,“ okomentoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. A na sociálních sítích si postěžoval, že ani v závěrečné fázi socialismu jsme nezažili takovou míru zásahů do života občanů a taková média dávající prostor jen nositelům „správného“ názoru.

Ti se ovšem zvláště ve výše uvedených veřejnoprávních médiích objevovali často, ale teď, když se rozvolňuje, příliš se jim to nelíbí. Jako by si přáli, aby restriktivní opatření byla s námi pořád. „Měli jednu pravdu a na té trvají. Byť se vývoj vyvinul zcela protichůdně. Myslím ale, že lidi covid už vůbec nezajímá. Když si pustím Českou televizi, vím, že tam bude těch deset minut o covidu, opakující se kafemlejnek pořád dokola, místo aby zklidňovali situaci. Lidi už jsou z toho unavení a nesežerou jim to. Protestujících lidí bude čím dál víc, protože vláda se ukazuje býti dosti rozpolcenou a často špatně reagující,“ uzavřel Jiří Mikeš.

