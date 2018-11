ČT, neziskovky, Nohavica, bratr Hayato. Tomio Okamura to vzal jedno po druhém, vzniklo silné VIDEO

Na internetovou televizi XTV zavítal předseda SPD a místopředseda Parlamentu ČR, Tomio Okamura. Probírali Českou televizi, neziskovky i Jarka Nohavicu a Okamurova bratra. Od Okamury padala slova jako „notorický lhář“ nebo „gay pornoherec“. Média prý překrucují a lžou, snaží se neupozorňovat na to, že SPD chce zmrazit platy poslancům. A politickým neziskovkám by se měly zatrhnout peníze z veřejných prostředků, a když přijímají zahraniční peníze, tak by se tak měly označit.

První téma bylo zvýšení platů pro zákonodárce. Veselý se zeptal Okamury, zda je rád, že se mu zvýší plat. Okamura na to odvětil, že si všichni všimli, že SPD je jediná strana, která navrhuje zamražení platů politiků. Xaver Veselý mu oponoval, že jak sleduje média, tak si toho zdaleka všichni nevšimli. „Máte pravdu, protože ta média tak manipulují, překrucují a lžou, že vytvořila dojem, že Piráti jsou proti zvyšování platů, což je opravdu neuvěřitelná blamáž,“ řekl předseda SPD a dodal, že pro jeho pozměňovací návrh na zmražení platů, o kterém se už jednalo na rozpočtovém výboru, byli jen poslanci SPD, a Piráti hlasovali pro návrh ANO, který zvýšení omezuje na 10 %. Zbytek Sněmovny je prý spokojen s nárůstem o 20 %. Anketa Dostane se při příštích sněmovních volbách ČSSD do Poslanecké sněmovny? Dostane 11% Nedostane 89% hlasovalo: 2268 lidí

Opřel se do „sluníčkářských, probruselských“ médií, která podle něj chtějí stvořit dojem, že Piráti bojují proti zvyšování platů, protože jim fandí. Uvedl Český rozhlas a Českou televizi, kam prý nezvou zástupce SPD ke klíčovým tématům, a snaží se podle něj nezmiňovat návrh SPD na zmražení, protože by to byly pro stranu plusové body. Uvedl, že SPD je terčem pomluv a překrucování faktů. „Třeba v neděli řekl ten notorický lhář Petr Gazdík z hnutí STAN, že prý SPD podpoří rozpočet na příští rok, protože jsme to slíbili Andreji Babišovi, když sníží peníze, 30 milionů korun, neziskovým organizacím podporujícím mládež,“ pustil se do Gazdíka Okamura. „No lež jako věž, nikdy jsme nic takového neřekli,“ bránil se předseda SPD s tím, že jsou proti politickým neziskovkám. Zmražení platů odůvodňoval tím, že pokud je průměrná mzda v Čechách něco okolo třiceti tisíc, na zvyšování důchodů peníze nejsou a poslanec bere 100 tisíc čistého, tak není správné, aby se tato částka ještě navyšovala.

Fotogalerie: - Vyšší zdanění tabáku a alkoholu

Pak se Okamura znovu pustil do České televize. Uvedl, že si na její přístup opakovaně stěžovali a byl kvůli tomu i terčem antikampaně. „Vždyť se podívejte na pořady typu 168 hodin a podobně,“ prohlásil Okamura a dodal, že se jim ČT mstí a manipuluje a zesměšňuje hnutí. A ani Newsroom ČT24 nebo Reportéři ČT mu nejsou po chuti, prý řeší vymyšlené kauzy. Konkrétně to, zda Tomio Okamura „vytuneloval“ hnutí Úsvit, což policie nepotvrdila.

Navrhuje z ČT udělat státní příspěvkovou organizaci, kde by ředitel byl přímo volený a odvolatelný, a aby v ní dělal kontroly NKÚ. Prý na něj hned poštvali spřátelené servery a média, která financuje George Soros. „To přece není možné, že občan je ovce, která platí koncesionářské poplatky, a tyto poplatky jsou zneužívány pro lži, manipulace úzké skupiny lidí, která má jeden názor, který si myslí, že je správný,“ rozohnil se Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak se pánové přesunuli k neziskovkám. Veselý se Okamury ptal, jaké neziskovky jsou tedy zbytečné a měly by se zrušit. Okamura zřejmě v otázce tušil past a uvedl, že rušit nikoho nehodlá, pouze nevidí důvod, proč by měly být politické neziskovky placeny z veřejných peněz, vzhledem k tomu, že to obyvatelům nic nepřináší. A zmínil také záměr SPD prosadit zákon podobný maďarskému, kdy by neziskové organizace, které inkasují soukromé či státní dotace ze zahraničí nad určitý limit, se musely tak označit. Ale to prý blokují například Piráti a další. „Když se podíváte na web organizace tzv. Evropské hodnoty, to je ta, kterou vede ten gay pornoherec Janda, tak oni tam mají Norské fondy a tak dále,“ řekl Okamura a dodal, že není uvedeno, co je za Norskými fondy. A přidal výzvu, že toto financování musí být transparentní.

Okamura také příliš nekomentoval neúspěch svého bratra Hayata Okamury. Prohlásil, že sleduje spíše důležitou politickou konkurenci. Ale bratrovi prý přeje úspěch ve všem, na rozdíl od něj ho nepomlouvá. Jako tlumočníkovi mu údajně dál dává zakázky od svojí cestovní kanceláře a chová se k němu korektně. Popřál také Jaromíru Nohavicovi za ocenění „cenou velkého básníka“ a dodal, že je pro korektní vztahy, takže ono ocenění je skvělé. A pustil se do „pražské kavárny“, jejíž reakce prý ukázala, že to jsou oni, kdo rozděluje společnost a budí nenávist.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Nejdřív „vychcanost“. Teď „vysírání“. Václavu Klausovi ml. už došla slušná slova Migrační krizi schválně rozputaly elity, aby změnily složení populace Evropy, zaznělo od Klause Pražského primátora setřeli jak sopl. Třeštíková hodlá zastávat několik funkcí současně. Prosadil to přeborník v jejich kumulaci Čižinský Okamura s Piráty dál bojují za nižší platy politiků. Co bude dál?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas