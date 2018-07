ČT se snažila koupat Foldynu za komunisty, on ale vytáhl Václava Havla

Na úvod se Jaroslava Foldyny zeptal reportér Martin Řezníček, proč ČSSD nemá problém s podporou komunistů. „Přiznám se, že ten problém opravdu nemám a nevidím důvod, proč mít problém s podporou strany, která je v českém parlamentu, to znamená prošla volbami,“ odpověděl Foldyna.

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 15% Nevěřím 85% hlasovalo: 1174 lidí

Jiří Čunek podporu vlády, kterou tolerují komunisté, odmítá. „Ten důvod je historicky daný a tu historickou souvislost si pamatují všichni, kterým je více než 40 let. To, že nás komunisté dostali pryč z Evropy, a ty činy, které si připomínáme – také dnes na Velehradě byly vzpomínány ty hrozné činy padesátých let… Tak oni se nikdy pořádně neomluvili a nikdy to pokání neučinili. Je to tak, že oni získávají své hlasy od těch, kteří schvalovali a stále schvalují to, co se dělo před rokem devadesát, a možná i to, co se dělo kolem roku padesát,“ uvedl Čunek v živém vstupu z Velehradu.

Moderátor Řezníček poté Čunkovi připomněl, že i KDU-ČSL leckde na komunální úrovni spolupracuje s komunisty. Jiří Čunek popřel, že by to snad dělal on osobně, ale uznal, že někde se to děje. Martin Řezníček se tedy zlínského hejtmana zeptal, zda je komunista na komunální úrovni menším komunistou než komunista tolerující vládu. „Tak za prvé, na té komunální úrovni bývá ta politika o něčem jiném. Ale ta schizofrenie u mě není. Já vám říkám, že se musíte ptát těch, kteří tu spolupráci na těch různých úrovních zavádějí,“ odpověděl Čunek.

Fotogalerie: - Komunistický první máj v Brně

Poté se Martin Řezníček zeptal Jaroslava Foldyny, jestli považuje KSČM za demokratickou stranu. „Podle českého právního řádu, a já věřím, že český právní řád funguje, máme tady Úřad pro dohled nad politickými stranami, máme Ústavu, tak kdyby nebyla kterákoli politická strana demokratická, tak si myslím, že by nebyla součástí voleb v České republice. Natož aby se dostala do Parlamentu,“ odpověděl Foldyna.

„Já vám řeknu dvě čísla a vy mi řeknete, jestli vám to něco říká, nebo ne. 198, 1993,“ zeptal se Řezníček Foldyny a poté dodal, že jde o zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Dodal, že v zákoně se píše o odpovědnosti vedoucích představitelů komunistické strany za vládu mezi lety 1948–1989. „Vám nevadí, že KSČM je nástupnickou organizací KSČ?“ zeptal se Řezníček místopředsedy sociální demokracie. „Samozřejmě, vadí mi ty věci, o kterých jsme hovořili, protože si myslím, že v demokratickém systému nemůžeme tolerovat věci, které jste tady citoval. Na druhou stranu, v této etapě České republiky už komunistická strana vystupuje jako demokratický subjekt, součást politického spektra. O tom, jestli je, na to je tady Úřad pro dohled nad politickými stranami a je tu Ústava České republiky. Jsou tu celé řady institucí, které nad tímto mají dohled, včetně Ministerstva vnitra,“ reagoval Foldyna a odmítl, že by byl obhájcem komunistické strany.

Fotogalerie: - Úroda bude nižší

Druhý reportér ve studiu, Michal Kubal, poté divákům připomněl, že komunisté by měli podle zásad poměrnosti na základě volebního výsledku obsadit celkem 19 pozic ve vedení sněmovních výborů, podvýborů a komisí, mají jich ale 27. Česká televize poté dalším grafem dokázala, že v současné době je KSČM ve vedoucích postech zastoupena disproporčně. Na dalším grafu poté ČT divákům ukázala výsledky výzkumu skupin voličů agenturou Median. Na vzorku 6 000 respondentů vyšlo, že voličstvo komunistů je vzdálené všem ostatním stranám jak věkem, tak vzděláním. Voliči komunistů jsou nejstarší, s průměrným věkem zhruba 63 let. Zároveň méně než polovina jejich voličů disponuje maturitou.

Poté se Michal Kubal zeptal Jaroslava Foldyny, zda stále platí, že KSČM je hlavním konkurentem ČSSD na levé straně politického spektra. „Jednoznačně máte pravdu, naším největším konkurentem na politickém spektru vlevo jsou komunisté. Ten zájem o voliče máme velmi podobný. Z hlediska liberální politiky zasahujeme i do těch řad, které se dotýkají už středu a jdou někdy do jisté míry i do toho pravého středu, takže to je pro nás lepší, na druhou stranu, jak je vidět v poslední době, nedokázali jsme oslovit ani toho našeho původního voliče. Snažili jsme se oslovovat toho liberálního voliče, chtěli jsme se asi podělit s panem Kalouskem, ale nějak nám to nevyšlo,“ shrnul situaci Foldyna.

S tím, že by snad měla být místa navíc ve výborech pro komunisty jakýmsi úplatkem za podporu vlády, Foldyna nesouhlasí. „Politické strany chtějí uplatnit svůj potenciál, který dostanou od voličů v demokratických volbách. Prosazují nějaký volební program a mohou ho prosadit jedině tehdy, pokud jsou součástí politické dohody. Sociální demokracie žádnou dohodu s KSČM nemá, tu dohodu vytvořilo hnutí ANO. Nicméně není to nic, co by bylo velmi neobvyklé,“ řekl Foldyna s tím, že v politice se musí dělat dohody. „Takže účel světí prostředky,“ zareagoval Martin Řezníček.

Poté se Řezníček obrátil k Jiřímu Čunkovi. Co podle něj komunisté výměnou za toleranci dostali, nebo dostanou? „Oni toho především teď, v tomto období, dostanou hodně. Říkají, že jsou tiší společníci, to znamená, že někdy ten skrytý společník ovládá toho společníka, který je na veřejnosti. Je to zkrátka tak, musíme se s tím smířit. Je to tak ve všech demokraciích, že když někdo chce poskládat vládu, tak musí něco nabízet těm svým kolegům, kteří tu vládu mohou podpořit v poslanecké sněmovně. Vždycky je to vyjednávání, co za to. Zásadně nesouhlasím a štve mě, že komunisté budou u moci. Jsem přesvědčen, že to je chyba Václava Havla, protože neměl být smířlivý,“ řekl Čunek s tím, že komunisté měli být zrušeni. „Je to neodpovědnost všech ostatních opozičních stran, které řekly, že s ANO nepůjdou, a vlastně umožnily nástup komunistů do vlády,“ dodal.

Jiří Čunek poté vyjádřil přesvědčení, že povinností KDU-ČSL je stanovit podmínky, za kterých by šla do vlády. Mrzí ho, že strana tak po volbách neučinila. Martin Řezníček poté připomněl Bohumínské usnesení ČSSD z roku 1995, kde se strana zavázala k vyloučení spolupráce s extremistickými stranami, mimo jiné i s KSČM. Je tedy toto usnesení mrtvé? „Ono možná plnilo jakousi svou roli ve chvíli, kdy se o něm hlasovalo. Já se přiznám, že jsem pro ně nehlasoval. Je přežité řadou faktů. Volbou prezidenta Václava Havla komunistickými poslanci, volbou Václava Klause… ČSSD neudělala nic jiného, než co udělaly všechny pravicové politické strany, včetně Václava Havla,“ uzavřel segment Jaroslav Foldyna.

Psali jsme: Blíží se prý nová krize, kterou si Česko „odsere“ skoro nejhůře. Padla i slova o válce Odporný pořad, špína? Ovčáček je placen i z mých daní, takže... Luboš Rosí z ČT si vyřizoval účty v rádiu Chlapci si smlsnou na plešatém dědkovi v autě s českým číslem. Ondřej Neff se obává, co se může kvůli migraci odehrávat na hranicích Roman Onderka vzkazuje Pochemu: Nešli jsme do vlády kvůli křeslům pro některé členy. Nejsem zastáncem války s prezidentem za každou cenu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak