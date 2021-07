ČT už úplně zešílela? ptá se právník. Toto odvysílali, reakce byla drsná

reklama

Zpravodajka ČT v Číně Barbora Šámalová přinesla divákům veřejnoprávní televize zprávu o tom, co se děje v Hongkongu, který do 30. června 1997 dlel pod britskou správou, ale od 1. července 1997 podléhá centrální komunistické vládě v Pekingu. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11649 lidí

Šámalová připomněla, že 1. července se v Hongkongu pravidelně konaly demonstrace požadující svobodné volby. V loňském roce i letos tyto protesty komunistické úřady zatrhly, ale lidé se i tak sešli na nepovolené demonstraci.

Mezi účastníky akcí se v loňském objevil i čtyřiadvacetiletý mladík, který je souzen podle nového čínského zákona o státní bezpečnosti.

„Na akci byl i tento mladík a navíc měl s sebou vlajku protestní. Na ní byl slogan ‚revoluce naší doby‘, což je už dnes zakázaný slogan a s touto vlajkou najel do policistů. A stalo se to vlastně jen pár hodin poté, co v Hongkongu začal platit zákon o státní bezpečnosti, na jehož základě je teď stíhán. Právě ta vlajka, tento slogan, je tou nejzávažnější přitěžující okolností,“ uvedla Šámalová.

Mladý muž vjel do policistů na motorce.

A Tomáš Tyl se neudržel.

„ČT definitivně zešílela. Poslouchám reportérku Šámalovou na ČT a nevěřím vlastním uším. Tvrdí, že hongkongský aktivista je nyní souzen za to, že měl u sebe vlajku s nápisem "Revoluce naší doby" a u toho naprosto nezřetelně zahuhlala, že "najel do policistů". No, tak to díky za objektivní informace, ale není asi spíš problém, že dotyčný NAJEL DO POLICISTŮ, než ta vlajka? Tohle fakt sdílejte a ptejte se po nezávislosti, protože ČT by za takovou neobjektivitu měla být potrestána (a to fakt víc fandím Hongkongu než Číně!),“ kroutil hlavou Tyl nad ČT.

Psali jsme: Zabíjejte popírače klimatických změn, visí na divadle. Za 50 milionů. A je to sranda Teror ve Vídni: Rakousko, buď pyšné na migranty! vydal Schwarzenberg včera. A vyřídili si to s ním „Chč*jí nám na hlavu!“ Voják by se zastřelil! Prymula terčem laviny hněvu Útoky na francouzskou policii. Ministr má řešení, zákaz pyrotechniky. Český právník si přisadil hláškou o migrantech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.