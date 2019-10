ČT ve Sněmovně: Foldyna „poblil“ lidovce. Ten vytáhl Putina. ANO udeřilo na Kavčí hory

Rozprava v Poslanecké sněmovně dnes opět patřila ČT a jejím neschváleným zprávám. Řešil se uzavřený seminář s radou ČT. Podle některých poslanců na něm nezazněly ty odpovědi, které měly. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna se dostal do křížku s Janem Bartoškem z KDU-ČSL, který se o něj otřel, že nepatří do ČSSD. „Není vaším poselstvím rozhodovat, kdo je a kdo není sociální demokrat, já se taky nestarám, kdo jste křesťan a kdo už satanista nebo neomarxista,“ odpálil lidovce. A ten vytáhl hybridní válku. Objevily se i narážky na Jaromíra Soukupa.

První držel dlouhou řeč poslanec ANO Pavel Juříček. Oznámil, že si nechal o ČT udělat auditní zprávu. Dále uvedl, že na semináři o ČT, který se konal, nebyla rada ČT schopna odpovědět na žádnou z jeho otázek a označil členy rady ČT za panoptikum. Za což ho zkritizoval poslanec ČSSD Sklenák, který prohlásil, že členové rady ČT jsou úctyhodné osobnosti. A dodal, že naopak na semináři zazněly odpovědi na všechny otázky, ale někteří poslanci zřejmě neposlouchali. I ministr kultury Zaorálek souhlasil se Sklenákem, že odpovědi na otázky na semináři byly zodpovězeny. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3021 lidí

Naopak Jaroslav Foldyna ke svému stranickému kolegovi Sklenákovi uvedl, že byli na stejném semináři, ale asi viděli něco úplně jiného. Že rada ČT neuměla na nic odpovědět, podporoval Foldyna informacemi z médií. „Slovo panoptikum nemyslím si, že by bylo nějakou velkou urážkou. Pan Juřička tady řekl přesně to, co musí člověk říct, kdo má v hlavě mozek a nad celou věcí přemýšlí. Neberme to ideově, tady nejde o veřejnoprávnost ČT, tady jde o hospodaření,“ vyzval poslanec. A poděkoval Juříčkovi, že svou zprávu přednesl.

Na Foldynu reagoval faktickou poznámkou Jan Bartošek od lidovců. Rýpl si do Foldyny, že má pocit, že se Sklenákem nejsou ze stejné strany. „Zatímco pana poslance Sklenáka znám jako sociálního demokrata, včetně názorů a hodnot, tak to je, jako když se potkávají zástupci dvou rozdílných stran. A zkritizoval Juříčka za to, že si nechal udělat soukromě zprávu o ČT, protože dle něj není jasná metodika a vzhledem k nedostatečným informacím je zpráva nevypovídající, takže se jí nebude zabývat. „Jediné, čím má cenu se zabývat, jsou sněmovní dokumenty, ne nějaká pseudoanalýza a pseudoaudit, který tady předkládáte s tvrzením, že je důvěryhodný,“ obrátil se ještě na Juříčka. Juříček trval na tom, že když se chtěl bavit o číslech, tak členové rady nebyli schopní odpovídat. Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Foldyna následně Bartoška okřikl, že se nemá starat o to, kdo je sociální demokrat a kdo není. „Nekádrujte tady. Není vaším poselstvím rozhodovat, kdo je a kdo není sociální demokrat, já se taky nestarám, kdo jste křesťan a kdo už satanista nebo neomarxista.“ Což si Bartošek také nedal líbit. „Víte v našich řadách to nezáleží na tom, jestli jste věřící, nebo ne, to je o hodnotách,“ prohlásil.

„A jinak k té pseudoauditní zprávě. Dokument, který nemáme k dispozici. Sektářsky jste si ho projednali v rámci hnutí, nebyli jste ochotní pustit k tomu nikoho dalšího, a teď máme diskutovat o věcech, ke kterým nemáme podklady,“ pokračoval Bartošek a zašel do ideologie: „Útok na veřejnoprávní média je jedním z nástrojů hybridní války, zpochybňování jejich role, a ať už si o tom myslíte cokoliv, tak zpochybňování veřejnoprávních médií je zpochybňováním jednoho ze základních nástrojů demokracie. To, co v současné době děláte, je, že nevedete kvalifikovanou diskuzi, používáte účelové argumenty, a jediné, co děláte, je, že jste nástrojem hybridní války, které například používá Rusko ke zpochybnění základních nástrojů demokracie.“

Oval se také poslanec Válek z TOP 09. „Za mě se zvyšuje sledovanost pořadů, přibývá premiér, kvalita těch pořadů je pořád vyšší, vždycky, když mám pochyby, tak si to přepnu na jinou nejmenovanou televizi, kde všechno moderuje jeden nejlepší, nejhezčí a nejchytřejší moderátor, kterého tady mnozí obdivují. Zjistím, že by mohlo být dramaticky hůř, než jsem si mohl představit, vrátím se k pořadům ČT1 a zjišťuju realitu. Samozřejmě se mi některé pořady líbí víc, některé míň,“ vyjádřil se Válek. „Vraťme se k těm zprávám, bavme se o tom, jestli chceme mít nezávislou, demokratickou televizi, která nás bude informovat, byť se to některým z nás nemusí líbit, jaké informace v té televizi jsou a co se z té televize dozvídáme,“ apeloval Válek.

Psali jsme: Drsně o ČT: Kde je 168 hodin? Kde je Wollner? soptil Okamura. Přišel nečekaný dokument a k němu informace Poslanci by měli po odkladech projednat výroční zprávy ČT Babiš bouchl do stolu, jde o církevní restituce. A vrátil se k roli Miroslavy Němcové Jak ČT hospodaří? Zmizely tři miliardy! A nejen to. Po slovech poslance ANO bude některým pořádné horko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.