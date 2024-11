ČT vypnula primátora, který mluvil o Ukrajincích. On však nemlčí

Bezpečnostní situace v Plzni se zhoršuje. Primátor města Roman Zarzycký (ANO) se v souvislosti s tím obrátil na ministra vnitra Víta Rakušana, aby radnicím legislativně povolil vykázat za hranice města problematické lidi, kteří nemají ve městě trvalé bydliště. V Plzni chybějí policisté, lidé se bojí. Parky a prostor před hlavním nádražím se stávají adrenalinovou zónou.

„Je to tu ku*va nebezpečný. Tamhleta šlape za fet,“ řekl pro iDnes místní obyvatel Petr Vlček. „Tihle cikáni tu dýlujou fet. Všechno jsou to fetky, hrozný špíny. Nastřelený, schopný tě přepadnout pro pár floků. Do toho mladý, problematický Ukrajinci, který vyhledávají konflikty. Já proto u sebe nosím boxera s paralyzérem,“ řekl.

I proto Plzeň otevřela novou stanici městské policie přímo na nádraží, přijala 40 nových strážníků, ale situace se stále nezlepšuje. Plzeň tedy začala volat o pomoc.

„Přijali jsme 40 nových strážníků, posílili kamerový systém, zvýšili dozor v ulicích. Činnost městské policie už stojí bezmála 300 000 000 Kč. Pomáháme těm, kteří pomoc potřebují, ale neumíme zázraky. Řešení trestné činnosti je v kompetenci pouze PČR. V našem kraji je podstav 232 státních policistů. Žije tady 79 000 cizinců, z toho je 40 000 cizinců právě v našem městě. Pomáháme, jak umíme a dle zákona můžeme. Nyní ale potřebuje pomoc Plzeň,“ napsal k tomu primátor Zarzycký.

O vzrůstající kriminalitě v jihočeské metropoli udělala reportáž i veřejnoprávní Česká televize. Ta vyzněla tak, že za problémy stojí výhradně alkoholismus a drogově závislí lidé. Moderátor pořadu Události v regionech Ondřej Ublick do vysílání prostřednictvím videomostu pozval i primátora Zarzyckého.

Jak by vypadalo takové vykázání, zeptal se moderátor Ublick primátora. „Bylo by to za opakované porušení zákona, tato legislativa byla platná do roku 2017, ale byla zrušena. I zástupci vládní koalice prohlašují toto restriktivní opatření za funkční. My jsme o něj žádali loni v létě u premiéra Fialy, stejně jako u ministra Rakušana. Pan premiér odpověděl, že předává na Ministerstvo spravedlnosti k řešení,“ odpověděl primátor Zarzycký.

Setkal se jeho apel na premiéra i ministra s úspěchem? „Mohu vám říct, že se za čtrnáct měsíců nikdo neozval ani z Úřadu vlády, ani z Ministerstva spravedlnosti,“ poznamenal Zarzycký.

Popsal i své neformální setkání s ministrem Rakušanem. Ale ani tady nebyla vůle ze strany vlády cokoliv řešit. „Měl jsem v Plzni neformální setkání s ministrem Rakušanem. On mi mezi čtyřmi očima jako bývalý starosta Kolína řekl, že nám rozumí, ale v tuto chvíli že není politická vůle toto měnit. My to ovšem považujeme za legitimní nárok. Chceme tu situaci řešit,“ řekl Roman Zarzycký, který je pod kanonádou obyvatel Plzně, aby v ulicích jako primátor zjednal pořádek.

A rozdělil problém na dvě části. „Nás trápí v zásadě dva problémy. Máme tu dopady různých agenturních pracovníků, různých pozůstatků nového milénia, kdy se zaměstnávala spousta cizinců a řada z nich tady zůstala. Ti lidé nemají trvalé bydliště v Plzni. Nejen z nich se generují jedinci, kteří jsou na ulici, bezdomovci. My jich v Plzni máme 400 a ne všichni jsou problematičtí. Máme zmonitorováno, že jich zhruba 30 až 40 porušuje zákon," zkonstatoval Zarzycký.

A přešel k druhému bodu, kdy výslovně zmínil dopady ukrajinské uprchlické vlny, která zasáhla i Plzeň. „V našem kraji žije 79 tisíc cizinců, z toho 40 tisíc v našem městě a jsou to dopady ukrajinské krize. Ti lidé, kterým my chceme pomáhat, to je legitimní, já pomáhat chci, zejména ženám a dětem, ale trošku nechápu, proč mladí muži v aktivním věku, kteří by pravděpodobně mohli sloužit na Ukrajině a válčit…“ myšlenku ovšem primátor nemohl dokončit. Do věty mu skočil moderátor Ondřej Ublick a urychleně se s primátorem rozloučil slovy „děkuji za rozhovor“.

Pro primátora Zarzyckého bylo jednání veřejnoprávní České televize očividně šokem. Zastavil jej moderátor, protože docházel čas? Primátor o tom pochybuje. „Tak co!? Vypla mě ČT kvůli tomu, že jsem si dovolil říct slovo Ukrajinec, nebo jsem byl moc dlouhý? Já svůj názor mám. Co vy?“ napsal Zarzycký na svém facebookovém profilu.



A když mu nedala prostor Česká televize, rozhodl se, že to, co chtěl říct, dořekne právě na sociálních sítích. „A abych vám dořekl to, co mě naše veřejnoprávní televize doříct nenechala, tak jsem jasně pro pomoc všem, kteří utíkají před válkou. Ale nechci a nebudu tolerovat závadné chování ukrajinských mladíků, kteří si dělají z našich vyhlášek a zákonů trhací kalendář,“ napsal Zarzycký.

Roman Zarzycký rozhodně nebude čekat dalších čtrnáct měsíců na to, až se, a jestli vůbec, pohnou ledy ve Strakově akademii. Bude jednat. A k jednání už si pozval ukrajinského velvyslance, s kterým probere, zda by ukrajinské mladíky nebylo vhodné odvelet na frontu na Ukrajinu. „Všichni víme, že Ukrajina hledá posily pro svou armádu, kde může. My v Plzni takových adeptů máme celou řadu. I o tom chci hovořit s ukrajinským velvyslancem, kterého jsem požádal o schůzku. Jsem přesvědčen, že náš cíl je v tomto stejný,“ dodal Zarzycký na závěr.

