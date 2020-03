ČT vysvětlila divákům, proč se mít na pozoru před Matovičem. Mňoukání a vzrůšo. Dorazil veterán oceňovaný Západem

Muž, který dokázal poskládat první nemečiarovskou vládu, expremiér Mikuláš Dzurinda, byl hostem speciálního vysílání na ČT24, aby okomentoval výsledek voleb na Slovensku. „Víte, pluralita je to nejkrásnější a nejperspektivnější, co může v politice být. Kdyby pluralita vládla na Blízkém východě nebo v severní Africe, tak dnes nečelíme takovým šíleným migračním vlnám, například,“ ocenil Dzurinda názorovou pluralitu na Slovensku. „V politice jsou důležité některé zásady. Například být principiální, ale i velmi trpělivý. Tlačit, ale znáte to, zatlačíte, uberete, abyste mohli zatlačit ještě víc,“ zmínil. Je Slovensko v podobné situaci, jako bylo v roce 1998?

Mikuláš Dzurinda, jeden ze čtyř politiků, jejichž strana ve volbách získala přes 25 procent, byl hostem mimořádného vysílání ČT24 k příležitosti parlamentních voleb ve Slovenské republice. Mikuláš Dzurinda je slovenský politik, bývalý předseda strany SDKÚ-DS a bývalý premiér.

„Jak jste prožíval tu včerejší noc?“ zeptal se Dzurindy moderátor Michal Kubal. „No tak vždy je to vzrůšo, volby jsou vždy svátek a vzrušení a očekávání a zvědavost, takže jsem se díval na televizi,“ odpověděl. „V jednu ráno si říkám, no je to jasné, poprvé v životě si mohu dovolit luxus, že jdu spát, a když mě začali kamarádi budit v pět ráno, nestačil jsem se divit,“ pokračoval.

„Mluvíte o Progresivním Slovensku, nebo proč myslíte?“ zněla další otázka. „Přesně jak to říkáte, vypadalo to na obrovskou převahu formace, kterou jsme si zvykli na Slovensku nazývat demokratickou opozicí. I když jsem si nebyl jistý v minulém týdnu, co se týká Křesťansko-demokratického hnutí, ale i pana Kisky, ale i PS-Spolu. Přece jen ta konfrontace s realitou – hlavně, když jsme byli nabuzení těmi exit polly – byla překvapením,“ popsal expremiér.

Zda to, co se odehrálo, je dobrá zpráva pro Slovensko? Na to řekl, že s čistým svědomím odpoví až za půl roku či za rok. Každý prý musí dostat šanci. „Igor Matovič má šanci, ale to, jak s ní naloží... Víte, já jsem v kampani neslyšel nic, co trápí slovenskou nebo evropskou ekonomiku. V kampani jsem neslyšel vůbec nic, co se týče zahraničněpolitické orientace, hlavně příspěvku Slovenska při řešení grandiózních výzev, kterým dnes čelíme – a Slovensko je stále více Evropa, a Evropa je stále více Slovensko – takže je tu hodně neznámých na to, abych si dovolil dnes trošku pustit pusu na špacír a být otevřenější nebo optimističtější,“ zanalyzoval Dzurinda. Počká si tedy na konkrétní výsledky, na zákony, které projdou Národní radou.

„Víte, proč uspěl nejvíce Matovič?“ obrátily se role, když se Dzurinda zeptal moderátora. „No, protože nejvíc chtěl, to je moje celoživotní heslo,“ odpověděl si dříve významný politik. „Kde je vůle, tam je cesta. Matovič velmi chtěl. Jiní mňoukali nebo se velmi pomýlili. Liberálové se chtěli bít, kdo by jim to uvěřil? Matovič byl autentický, proto vyhrál.“

Úplně by prý nepřirovnával současné volby k situaci voleb v roce 1998, kdy sice skončil druhý ve volbách za Mečiarem, ale dokázal tehdy sestavit vládu, která ho porazila. „Těžko se hledají k tomu paralely, ale mám dojem, že lze k tomu říct, že ano. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdybychom tehdy neuspěli. Vy (jako Česká republika) jste už tehdy byli v NATO, jednali jste s Evropskou unií, Slovensko bylo absolutně izolované.“ Moderátor pouze opravil Dzurindu, že to bylo těsně před NATO. „Tehdy to bylo vyloženě osudové, nyní to až tak dramatické nebylo, ale že Slovensko potřebuje změnu, o tom není nejmenších pochyb,“ vyložil Mikuláš Dzurinda. Mnohé věci prý tehdy stihli, akorát prý například reformy justice se báli.

„Vy jste byl v té unikátní pozici, ve které by podle všeho chtěl být Igor Matovič, možná bude. To znamená, nastoupil jste po dlouhé době vlády jednoho muže, jedné strany, a musel jste rozbít některé mocenské svazky, mocenské vazby... Jak složité to bylo, a co je největší nástrahou tohoto procesu?“ zněla další otázka.

„Bylo to velmi složité. Tato otázka je vysoce politická, kterou jste položil. Bylo třeba našlapovat velmi opatrně. Měl jsem štěstí na blízké spolupracovníky, když jste se zaměřil na silové složky, tak si vzpomenu na zesnulého Ladislava Pittnera. To byl zkušený muž, starý antikomunista, starý disident, ale byl šikovný. On věděl, že na tu policii nesmí přitlačit příliš, protože to může být velmi silná kontra reakce, správně jste řekl, po tolika letech Mečiara to tam bylo takové, jaké to tam bylo. Pittner v tom uměl našlapovat velmi šikovně. V politice jsou důležité některé zásady. Například být principiální, ale i velmi trpělivý. Tlačit, ale znáte to, zatlačíte, uberete, abyste mohli zatlačit ještě víc,“ rozvinul odpověď.

A na otázku, zda tohle v sobě Matovič má, odpověděl Dzurinda, že netuší, za půl roku, že budeme vědět víc. Dnes je však prý Slovensko v mnohem lepší situaci, než bylo.

„Víte, co mě nejvíce potěšilo na těchto volbách?“ tázal se opět Dzurinda. A na to odpověděl: „Kvalita plurality. O tom se nemluví, může to znít jako klišé, ale všimli jste si, že by si někdo stěžoval, že by byl prostor svobodné soutěže nějakým způsobem omezený? Tady nikdo nepřijímal zákony, které by měnily volební obvody, sešněrovávaly by politickou soutěž. Slyšeli jste jednoho politika si stěžovat? Víte pluralita je to nejkrásnější a nejperspektivnější, co může v politice být. Kdyby pluralita vládla na Blízkém východě nebo v severní Africe, tak dnes nečelíme takovým šíleným imigračním vlnám například. Nemluvím o demokracii západního typu, mluvím o participaci lidí, stran, různých společenství na moci. Na Slovensku od osmdesátého devátého v relativně pravidelných intervalech dochází k zásadním změnám. Podívejte se, úplně noví lidi teď přicházejí do vedení země, to je zdravé, to je dobré,“ usoudil Dzurinda.

„Na druhou stranu, říkáte, že je v lepší kondici – ale je tu vražda dvou mladých lidí, je tu kontroverzní v uvozovkách podnikatel, který nadává nejvyššímu žalobci v zemi, to je dobrá zpráva?“ namítl moderátor.

„No je!“ kontroval Dzurinda. „Je, protože je ve vězení ten člověk. Je to dobrá zpráva, protože jsme měli plné náměstí, je to dobrá zpráva, protože jsme měli vysokou účast ve volbách, je to dobrá zpráva, protože máme Waterloo, je to velmi smutné, že zemřel Jan Kuciak a Martina Kušnírová, je to katastrofa, tragédie, často myslím na ty rodiny, je to hanebné, co se odehrává, ale ten výsledek hovoří o tom, že Slovensko přece jen je zdravou a poměrně vyspělou občanskou společností. To je famózní, to nebylo až tak v období, když jsem začínal jako předseda vlády,“ obsáhle popsal současné Slovensko jeho bývalý premiér.

Na závěr dostal Mikuláš Dzurinda otázku, co by přál Slovensku do příštích 4 let.

„Aby se těšilo větší reputaci v okolních zemích, v Berlíně, v Paříži, v Římě nebo ve Washingtonu, protože, když tomu tak bude, tak to bude potvrzení toho, že se vymanilo z těžkostí, že znovu dokázalo nastartovat ekonomický motor, protože ten se začal zadrhávat. Lidé to příliš neevidují, v kampani se to příliš nedebatovalo, nediskutovalo, ale slovenská ekonomika přestala dobíhat německou ekonomiku, máme velké restrukturální problémy, co bylo fajn před 10, 15 lety, automobilky, to za 5 let stačit určitě nebude. Když se budeme těšit dobré reputaci v tom období, které jste zmínil, bude to znamenat, že jsme začali zvládat řešení klíčových výzev této země – a toto bych mé vlasti přál,“ zakončil expremiér rozhovor.

