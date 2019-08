Čaputová u Merkelové: Německo, potřebujeme tě

Po návštěvě Francie, kde si Čaputová velice rozuměla s Emmanuelem Macronem, se slovenská prezidentka podívala i do Německa. Hovořila o sjednocení Evropy a o populismu. A jak informuje iDNES, prohlásila, že hlas Německa by měl být jasně slyšet. „Německou zkušenost dnes potřebujeme přenést i do celé Evropské unie,“ uvedla Čaputová. A i z Česka se ozval souhlas.

Prezidentka Čaputová na své sedmé oficiální zahraniční cestě navštívila Německo. Uvítal ji její německý protějšek Frank-Walter Steinmeier, který dle Slovenské tiskové agentury (TASR) prohlásil, že vztahy obou zemí jsou v posledních dekádách nejlepší, jaké kdy byly. Čaputová prý představuje naději, která se do lidí vlila po pádu Berlínské zdi. Prezidentka pak Steinmeira na oplátku pozvala na Slovensko. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1030 lidí

Dále se slovenská prezidentka setkala s kancléřkou Angelou Merkelovou. Ta se prý zajímala o to, jak pokračuje vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a Čaputová ji informovala, že vyšetřování je nezávislé a je vedeno odpovědně. Údajně se už blíží žaloba a potrestání viníků. S Merkelovou se dle tiskové agentury shodla na nutnosti Evropu sjednotit a finalizovat dohodu o Brexitu. Brexit je podle ní ukázkou vzrůstajícího populismu. „Paní kancléřka a pan prezident vkládají velké naděje do Slovenska, zvláště pokud jde o přibližování se zbytku EU a vytváření partnerství mimo náš region,“ řekla Čaputová dle TASR.

Dle serveru iDNES Čaputová také tvrdila, že hlas Německa by v Evropě měl být jasně slyšet. „V Evropě není země, která by měla tolik zkušeností s překonáváním rozdělení jako právě Německo. Německo ví, jak nesmírně těžké, ale důležité je hledat to, co nás spojuje. Německou zkušenost dnes potřebujeme přenést i do celé Evropské unie,“ uvedla Čaputová, podle níž je to nutné zejména v době, kdy se znovu mluví o rozdělení na nové a staré členské země, na východ a západ, na sever a jih.

Celý článek ZDE a ZDE

Se slovy Čaputové o hlasu Německa souhlasil bývalý poradce premiéra Mirka Topolánka, Martin Schmarcz. „Díky jí. Němci už by se neměli schovávat a převzít svůj díl globální odpovědnosti,“ říká na Facebooku.

Okomentoval i Brexit, který zmínila slovenská prezidentka. „No deal Brexit chce 19% Britů. Ale 48% ho chce radši, než mít premiérem Corbyna. Ten má asi na Brexitu víc zásluh než Farage,“ mínil Schmarcz.

Fotogalerie: - Zeman navštívil Slovensko

Psali jsme: „Roztřískáme.“ „Vrazi, rudá špína.“ Trhalo se. Akce k roku 68? To v Praze nebylo vše „Pitomci. Zeman a Babiš to mají jisté, ale...“ Na akci k roku 68 citovali Havla a radili, co dál Kamila Moučková o Zemanovi: Že se nestydí. Tam je nějaká porucha Vladimír Ustyanovič: Zvrácené rošády na šachovnici s názvem politika aneb průřez politického dění v pupku světa - ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas