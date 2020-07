Češi budou dávat a Slováci brát? Ivan David na ČT podpořil Babiše a pak jednou větou vytočil Niedermayera

Spory o přerozdělení celkem 750 miliard eur, tedy zhruba 20 bilionů korun, pokračují. Podle návrhu Evropské komise by měly mít státy Evropské unie tyto prostředky k dispozici, aby po pandemii covid-19 rozpohybovaly ekonomiku. Na toto téma se v pořadu Události, komentáře střetli europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) a europoslanec Ivan David (SDP), zvláště pak, když došlo na financování „zeleného údělu“.

„Jsou to peníze, které jsou neustále spíše fiktivní, porcování medvěda v českém Parlamentu je korektnější,“ řekl úvodem Ivan David a podotkl, že Lisabonská smlouva nedovoluje, aby si Komise 20 bilionů na fond obnovy půjčila: „Neumožňuje, aby se EU zadlužovala, vydávala dluhopisy a chovala se tímto způsobem.“

O tomto balíku peněz mluvila ve středu před europoslanci německá kancléřka Angela Merkelová. Niedermayera potěšilo, že z jejího projevu cítil odhodlání hledat shodu. „Neslyšel jsem žádné práskání do stolů, že to bude tak a tak, ale že najdeme dohodu a najdeme jí rychle,“ řekl.

Čím dříve bude dohoda vyjednána tím lépe: „Ten samý obnos peněz, když pošleme do ekonomiky za tři čtvrtě roku, bude mít jiný efekt, než když by se nám to povedlo za čtvrt roku," zdůraznil Niedermayer.

David podle svých slov Babišúv odmítavý postoj chápe. „Nechce se dostávat do nejisté situace, kterou by řešil někdo jiný mimo Českou republiku, která by pak vzniklé dluhy byla nucena splácet,“ uvedl.

„Babiš to neříká přesně, kritérium nezaměstnanosti je totiž pouze jedno z kritérií pro přerozdělování peněz,“ kontroval Niedermayer, s tím, že balík peněz je poměrně komplikovaný.

O parametrech musí jednomyslně rozhodnout lídři členských zemí, což je podle něj „ošidné“. „Každý má právo bouchnout do stolu, že to tak nebude. Někteří politici nehledají cestu kompromisu,“ dodal Niedermayer.

Velmi silná ochota Německa podpořit tento balík peněz podle něj vyplývá z toho, že po krizi roku 2008-2009 jsme něco takového neudělali. „Zdá se, že to výrazným způsobem ovlivnilo to, že evropská ekonomika se z krize dostávala hůř než Spojené státy, které fiskální rozpočtový impuls udělaly do ekonomky větší,“ domnívá se europoslanec TOP 09.

Propočet Evropské komise, pokud jde o čistě koronavirové peníze, vychází tak, že by Česko mělo být čistým plátcem, zatímco například Slovensko čistým příjemcem. „Tohle dělení, jako by se snažilo překonávat rozdíly mezi státy, které se stejně nedaří. Principálně to není v pořádku,“ myslí si David.

Využití půjček je podle něj opodstatněné, pokud by vedlo k budoucí prosperitě, což podle něj není tento případ. „Je potřeba si uvědomit, že 45 procent z toho má jít na ‚zelený úděl‘, ale to je chiméra, žádný seriózní projekt. Dalších 25 procent na digitalizaci, z toho zbohatnou některé firmy. A jen 30 procent má jít pro podniky, nikoli pro státy,“ zmínil David největší problém ve využití těchto prostředků.

„Musím naprosto nesouhlasit s panem kolegou v tom, že ‚zelený úděl‘ je cosi nesmyslného,“ zlobil se Niedermayer. Stejně důležitá oblast, do které by země měly smysluplně investovat, je podle jeho mínění i digitalizace, která povede k modernizaci ekonomiky. „Jedním z hlavních motivů je, aby tyto peníze pomohly v konkurenceschopnosti ekonomiky,“ shrnul Niedermayer.

