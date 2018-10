Česká pravice včetně Pirátů je bezpříkladně rusožroutská, udeřil po grilování Vondráčka expremiér

Sám předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) před poslanci při debatě řekl, že jeho cesta do Ruska je spojena s více fámami, než je zdrávo. Program návštěvy byl podle něho vyvážený.

Sněmovna pak na závěr debaty nepřijala návrh obecného usnesení Heleny Langšádlové (TOP 09), podle kterého by ústavní činitelé neměli zpochybňovat závazek protiruských sankcí přijatých Evropskou unií. Návrh nepodpořili poslanci ANO vyjma Vondráčka, ČSSD kromě Ondřeje Veselého, SPD, KSČM a také Václav Klaus mladší z ODS.

Dolní komora naopak schválila hlasy ANO, SPD, KSČM, poloviny přítomných poslanců ČSSD a Klause mladšího konstatování, že Vondráčkova návštěva Ruska byla v souladu s českými zájmy a s koncepcí české zahraniční politiky, jak prosazoval Miloslav Janulík (ANO).

Jiří Paroubek má na celý proces jasný názor: Česká pravice včetně Pirátů je bezpříkladně rusožroutská. Česká pravice se podle něj snaží vykreslit situaci tak, jako by Rusko bylo zcela v mezinárodní izolaci. „Zcela pomíjí výsledky plebiscitu, v němž drtivá většina obyvatel Krymu rozhodla o připojení Krymu k Rusku; pomíjí zcela také to, že naprostá většina obyvatel poloostrova jsou Rusové,“ dodává ve svém komentáři na serveru VašeVěc.cz někdejší premiér.

Připomíná, že s Ruskem jsou v kontaktu i političtí představitelé jiných zemí. A dokonce navštěvují prý i Moskvu. Koneckonců v tomto týdnu byl v Moskvě také zahraničněpolitický poradce prezidenta Trumpa, což v americké administrativě není vůbec nevýznamná šajba. Uvedl Paroubek. Dal by se podle něj klidně předložit celý seznam západních politiků, kteří Moskvu od zpětného připojení Krymu k Rusku navštívili. „Česká pravice včetně Pirátů bojuje minulé bitvy a nechce se zabývat perspektivou,“ míní.

Vondráček měl podle Paroubka pravdu, když řekl, že by tito dobří lidé byli spokojeni jedině tehdy, když by v Moskvě vyhlásil Rusku válku. O tom, že se Vondráček při své návštěvě Moskvy setkal s českými podnikateli, kteří působí v Rusku, a podpořil je, česká média prý mnoho nenapsala. „Je to škoda, bylo by to objektivní. V zemích s autoritativním vládcem, jako je Rusko, je potřeba hospodářské vztahy tu a tam podpořit návštěvou vysokého ústavního činitele,“ poznamenal.

„Prostě útoky na Vondráčka byly trapné a dlužno říci, že tento mladý představitel hnutí ANO zachoval jako předseda Sněmovny klid i důstojnost a prošel nepříjemným jednáním Sněmovny s přehledem,“ složil předsedovi dolní komory na závěr poklonu.

