Česká republika právě skončila... Vůdce! Schwarzenberg ještě v noci pronesl hrozivá slova

Česká republika, jak byla založena v roce 1993, právě skončila, uvedl na noční tiskové konferenci krátce po hlasování poslanců o důvěře vládě čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, podle kterého je předseda vlády Andrej Babiš kvůli svému ekonomickému i politickému vlivu neomezeným vůdcem a majitelem strany. „Jdeme do období, kdy demokracie nebude to, co byla,“ dodal kníže.

„Předseda současné vlády říká, že povede naši zemi jako podnik, ale já říkám, že nás povede jako vůdce. Spojil se kvůli tomu navíc i s komunisty,“ řekl hned v úvodu kníže. Připomněl, že sociální demokracie říkala, že bude kontrolovat tuto vládu, ale těžko se tak stane. „Když dáte do jedné klece kočku a kanárka, rád bych věděl, jak ten kanárek bude tu kočku kontrolovat, kanárek nejspíše v této situaci zahyne, jako ČSSD,“ glosoval kníže na tiskové konferenci zveřejněné serverem Aktuálně.cz.

Na každý pád jdeme podle Schwarzenberga do období, kde demokracie už nebude to, co byla. Opozice vidí ve druhém Babišově kabinetu, který získal důvěru Sněmovny, poloprezidentský systém či „babišovskou demokracii“. Opoziční strany slibují být tvrdou, ale konstruktivní opozicí. Zástupci jednotlivých stran to řekli novinářům po skončení hlasování poslanců o důvěře vládě.

Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska vzroste moc Ruska, protože komunisté budou společně s Hradem „putinovskou pátou kolonou“. Kalousek posun KSČM k moci označil za velmi nebezpečný. TOP 09 bude podle něj opozicí, bude ale ochotna podpořit body vstřícné k západním spojencům.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM dostal nadpoloviční důvěru Sněmovny. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa je vznik vlády dobrou zprávou pro občany, Evropskou unii i finanční trhy.

