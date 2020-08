Česká stopa protestů v Bělorusku? Lukašenko vznesl obvinění o řízení z Prahy. Druhá strana ale vytáhla fotku

Po zveřejnění předběžných výsledků prezidentských voleb v Bělorusku proběhly po celé zemi protesty. Dle předběžných výsledků zvítězil současný prezident Běloruska Alexandr Lukašenko, který je označován jako poslední diktátor v Evropě. Dle předběžných výsledků získal téměř 80 %, avšak jak informovala například Al Jazeera, tak panují jisté pochybnosti o průběhu voleb. Druhé místo obsadila Svetlana Tikhanovskaya s 6,8 %. Svetlana Tikhanovskaya je v politice nováčkem a je manželkou běloruského zatčeného aktivisty, blogera a youtubera Siarheia Tsikhanouskiho. Lukašenko je v čele země již od roku 1994.

Celý článek ZDE

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 54% Neobávám 22% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 24% hlasovalo: 1843 lidí

Během volební noci propukly v Bělorusku nepokoje, které policie tvrdě potlačila. „Ulice a náměstí jsou plné lidí, kteří jsou velmi naštvaní a označují volby za velký podvod,“ hlásila novinářka Al Jazeery. „Jsou velmi vzdorovití, ale také velmi vystrašení, protože je nasazena pořádková policie. Zadržují lidi přímo před námi, takže se lidé rozbíhají a snaží se uniknout policii,“ dodala.

Dle některých videí uniklých na internet se skutečně jedná o tvrdé zákroky policie. V jednom videu policejní automobil narazil do člověka, který následně zůstal ležet bezvládně na zemi. Ve videu je slyšet zděšení a nářek lidí, kteří událost pozorovali. Pro ležícího muže následně přišli další demonstrující, kteří ho odtáhli mimo silnici. Následuje záběr, jak auto najíždí do davu demonstrantů, kdy některé z nich policie přejela.

Fotogalerie: - Odpůrci LGBT u Pirátů

Psali jsme: Nestojí za to, abych prováděl represe, oznámil k volbám v Bělorusku Lukašenko

Rosatom: Běloruská jaderná elektrárna ožívá, začalo zavážení palivo do reaktoru 1. bloku

V jiném videu je záběr poklidných demonstrantů, kteří pouze svítí telefony. Následně se ozve několik výbuchů, nejspíše jde o slzné granáty, a demonstrující dav se rozutekl. Ve videu je vidět obrovská policejní síla, která byla na potlačení demonstrací nasazena. Dále je ve videu vidět několik potyček frustrovaných demonstrujících s policisty, která vůči nim brutálně zakročila.

Další video zachycující nepokoje v Bělorusku.

Ne všude však policie byla k demonstrantům brutální. Naopak. V některých regionech se k demonstrujícím připojila. „Policie v Minsku se drží přísného scénáře prezidenta, ale v některých regionálních městech je to docela jiný obrázek,“ napsal na twitteru moskevský zpravodaj The Independent Oliver Carroll. „Objevují se zprávy, že pořádková policie skládá zbraně a přechází na druhou stranu. Velkou otázkou v nadcházejících dnech bude, které instituce zachovají Lukašenkovi loajalitu,“ dodal.

Riot police in Minsk are sticking to president’s severe script — but in some regional towns it’s altogether different picture. Reports of riot police downing weapons + switching to the other side. Big question over next few days is which institutions will stay loyal to Lukashenko https://t.co/t3phP6STda