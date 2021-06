Český zástupce u evropské prokuratury o žalobě na Babiše: Nemůžu to komentovat, ale je to evidentní

reklama

Takzvaná evropská prokuratura funguje od 1. června. Počet případů narůstá, ale Klement jejich počet nemohl komentovat. „To číslo odpovídá zhruba tomu, které jsme očekávali,“ podotkl Klement. A jaké kauzy převzali? „Převzali jsme celou škálu trestních věcí, které spadají do naší působnosti. Především to jsou samozřejmě takzvané klasické dotační podvody, to znamená podvody s dotacemi plynoucími z rozpočtu EU. Jsou tam věci související se zadáváním veřejných zakázek, jsou tam i nějaké celní, daňové věci. Je to škála těch věcí, které spadají pod působnost evropského veřejného žalobce,“ konstatoval.

Čeští státní zástupci předložili úřadu kolem pěti desítek případů, které splňovaly podmínky. „Přebíráme zhruba třicet procent všech případů. Musíme si uvědomit, že jsou to věci, které jsou v určitých stadiích rozpracovanosti, a musíme se ohlížet na kritéria, pravidla, která byla vydána pro přebírání těchto starých, těch běžících věcí. A my ta kritéria musíme respektovat. Mnoho případů bylo v pokročilém stadiu prověřování, případně vyšetřování, u některých bylo těsně před podáním obžaloby, nebo dokonce po podání obžaloby, a takové případy Úřad evropského veřejného žalobce zásadně, nebo až na výjimky, nepřebírá, neboť jeho vstup do toho trestního řízení by neměl požadovanou přidanou hodnotu,“ podotkl.

Jedním z případů, kterým se úřad věnuje, je i podezření ze střetu zájmů Andreje Babiše v souvislosti s čerpáním evropských dotací. „Jakožto zaměstnanec EU a jakožto jako evropský žalobce jsem vázán pravidly, která byla schválena pro komunikaci těchto konkrétních informací vůči veřejnosti i vůči médiím, a nemůžu bohužel komentovat ani to, zdali jsme ten případ převzali, byť tedy z vyjádření vrchního státního zastupitelství v Praze je to evidentní, tak nemůžu komentovat ani tuto holou skutečnost,“ nemohl potvrdit informaci Klement. Na úřad se může obrátit kdokoliv z českých občanů, někteří už takovou možnost využili.

A jaké má úřad lhůty, do kdy by chtěl jednotlivé případy vyšetřit? „Budeme postupovat striktně podle trestního řádu, kde ty lhůty jsou dané, budeme doufat, že nová struktura povede ke zrychlení trestního řízení, ale já bych řekl, že my si cíle tohoto druhu zatím nestanovíme, neboť musíme respektovat české právní předpisy. Ta pravidla, která pro ten předpis jsou, jsou vypsána,“ dodal Klement.

