Českým médiím nevěřím ani nos mezi očima, vzkazuje ke kauze Babišova syna prezident Zeman. Premiérovi radí, ať nerezignuje

Prezident Miloš Zeman se pro TV Nova exkluzivně vyjádřil k údajnému únosu premiérova syna na Krym. Podle něj zpráva může být dezinformací. Prezident se na vše zeptá Andreje Babiše osobně, a to na pravidelné schůzce příští týden. Do té doby se nechce vyjadřovat.

Zeman podle svých slov je s kauzou obeznámen od úterního rána. „Nečekejte ode mě, že budu reagovat jako detektiv – amatér a ptát se, jak je možné, že syn z prvního manželství je údajně unášen na Krym. Mně to všechno připadá jako divoká konspirace,“ uvedl prezident pro TV Nova a dodal, že do té doby, než se se šéfem hnutí ANO osobně setká, nehodlá se k věci vyjadřovat.

Podle Zemana je prioritní nejprve zjistit fakta a tvrzení případně prokázat, nevyloučil ovšem, že by mohlo jít o dezinformaci. „Myslím si dokonce, že pokud něco napíší česká média, kterým nevěřím ani nos mezi očima, je rozhodně dobré nepodlehnout jejich možná právě dezinformacím,“ dodal prezident. Podle prezidenta konec vlády nenastane, co se podle něho spíše může stát, je, že to dovede Babiše k rezignaci – „pokud mu selžou nervy“. „Ale jako člověk, který třicet let byl vystaven obdobné situaci, mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly,“ prohlásil Zeman.

Celá zpráva zde.

Nový vývoj v kauze Čapí hnízdo přinesla reportáž Televize Seznam. Redaktoři vypátrali Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku, kde žije se svou matkou. Ten v rozhovoru uvedl, že ho premiérovi spolupracovníci měli unést a odvézt na Krym, kde ho údajně drželi. Babiš junior také v kontextu kauzy Čapí hnízdo prohlásil, že „něco podepisoval, ale nevěděl co“. Podle premiéra je jeho syn psychicky nemocný a bere léky. Babiš odmítá, že by šlo o únos, z Česka prý syn odjel dobrovolně.

Případem údajného únosu už se v minulosti zabývala policie. Ta informace nyní znovu prověřuje. „O tom, že je Babiš mladší ve Švýcarsku, policisté věděli, nemohli ale v případu Čapího hnízda dále konat, protože je na území cizího státu. Vyžádali si také posudek znalce o jeho psychickém stavu,“ uvádí server tn.cz.

Psali jsme: Premiér Babiš do vazby! Takto promluvil senátor, který mu kdysi dělal náměstka Jak je to tedy se svéprávností Andreje Babiše mladšího? Hovoří uznávaný právník, profesor Jelínek Vláda si nezaslouží důvěru, shodli se jednohlasně pirátští poslanci Rakušan (STAN): Musíme zjistit, proč policie v kauze Čapího hnízda pochybila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla