Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící k volbě prezidenta, jmenovité doporučení nedali

05.01.2018 20:21

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby. Nedali jmenovité doporučení, koho volit. Lidé by podle nich měli volit takového kandidáta, který podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích. V prohlášení biskupové uvádějí, že prezident by měl ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku. Výzva České biskupské konference (ČBK) se má číst v závěru bohoslužeb v neděli 7. ledna. Uvádí to ČTK.