Ch*ípne Hřibovi gorila v Zoo? Primátor zaútočil na Babiše a ODS. Ale přišel průšvih. Prý zneužil majetek Prahy

reklama

Jedním z hlavních oponentů snížení daně z příjmu a superhrubé mzdy v Poslanecké sněmovně jsou Piráti a poté politici z komunálu, kteří si stěžují, že jim snížení způsobí výpadek příjmů. A nyní se přidal Zdeněk Hřib, pirátský primátor Prahy. Tvrdí, že kvůli změně zákona se musí v rozpočtu Prahy ušetřit 9,5 miliard. „O ty Praha přijde kvůli daňovému balíčku a kvůli poklesu ekonomiky z důvodu často nedotažených vládních opatření,“ tvrdí.

A dodává: „Hlasovací koalice ODS-ÁNO způsobila rozpočtové problémy všem městům, obcím i krajům. Daňový balíček znamená také 100 miliard státního dluhu navíc každý rok. Ty peníze u výplat navíc si tedy půjčili od vašich dětí a vnoučat, které to všechno jednou zaplatí.“

Hlasovací koalice ODS-ÁNO způsobila rozpočtové problémy všem městům, obcím i krajům. Daňový balíček znamená také 100 miliard státního dluhu navíc každý rok. Ty peníze u výplat navíc si tedy půjčili od vašich dětí a vnoučat, které to všechno jednou zaplatí. https://t.co/X2dufqJACd — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) December 28, 2020

Anketa Které z vybraných jmen by se Vám líbilo na Pražském hradě? Lenka Bradáčová 5% Jiří Drahoš 4% Tomáš Halík 0% Miroslava Němcová 1% Petr Pavel 1% Alena Schillerová 89% hlasovalo: 4120 lidí nechal vyrobit simulátor škrtání v rozpočtu Prahy. Mezi návrhy, jak je možné se dostat k úspoře 9,5 miliard, jsou jak škrty, tak nové způsoby výdělku. Zmíněno je např. ukončení opravy mostů, a to i s rizikem, že špatný stav může vést k jejich kolapsu, ukončení oprav městských budov a areálů či ukončení stavby tunelů metra D, popřípadě zastavení přípravy stavby městského okruhu.

Uvedeny jsou ovšem i menší výdaje. Např. ukončení výsadby nových stromů, které prý povede k tomu, že Praha bude v létě přehřátá a „nebudou vznikat nová místa pro aktivní odpočinek obyvatel“. 180milionové úspory se dá dle současného vedení docílit tím, že bude propuštěno 10 % magistrátních úředníků. „Zpomalí se odpovídání na dotazy a vyřizování podání a žádostí občanů. Nikdo nebude posunovat projekty rozvoje města dopředu,“ má být cena za tuto úsporu. Až jedna miliarda se dá dle webu ušetřit tím, že by se propustila polovina městských strážníků, což by dle Hřiba vedlo k tomu, že by Praha přestala být tak bezpečná. A 260 milionů tím, že se sníží dotace pro divadla na polovinu. „Volné prostory obsadí komerční show pro turisty,“ varuje stránka.

Z kuriozních návrhů zmiňme například „hladovku pro goriláka Richarda a jeho tlupu“. „Kvůli koronavirovým opatřením nemá ZOO dostatečné příjmy ze vstupného. Richard a jeho rodina nebudou mít na své chovatele a za co žrát,“ obviňuje stránka nepřímo „nezodpovědné“ strany.

Naopak, Praha si může vydělat tím, že bude prodávat reklamní plochy na budovách, jež vlastní, což jí má údajně přinést až 50 milionů. Další možnost, kterou stránka navrhuje, je zdražení MHD a městského parkování, a to hned v několika variacích. Zmíněno je dokonce i mýto pro vjezd do centra města, a to s jedinou výhradou, že by na to byla potřeba změna zákona. „Dojde ke zlepšení ovzduší i celkového genia loci,“ tvrdí stránka a navíc by to prý přineslo až 2 miliardy do rozpočtu města. Jako další opatření, které by mohlo přidat peníze do státní kasy, ale byla by k němu nutná změna legislativy, je zmíněna legalizace a zdanění prostituce. Od čehož si stránka slibuje příjmy až 375 milionů korun za rok a popisuje to jako „návrat ke tomu, jak to bylo v Praze za Rakouska-Uherska a první republiky“. Dodejme, že o legalizaci prostituce se zasazoval pirátský poslanec Michálek.

Co naopak zmíněno není, je seškrtání výdajů např. na festival Gay Pride Parade (jež od města obdržel dotaci milion korun) nebo zastavení výstavby cyklostezek.

Fotogalerie: - Umělecké dílo na Smetanově nábřeží

Když se Hřib simulátorem rozpočtu pochlubil, stal se okamžitě terčem kritiky. Jednak kvůli tomu, že stránka uvádí rozpočet města jako 60 miliard korun, ale celkové úspora, kterou lze naklikat je jen 13 miliard. Zřejmě proto už se na stránce nachází varování: „Město v tuto chvíli reálně neplánuje zdražovat MHD ani parkování a ani zastavovat investice. Dojde k osekání provozních výdajů a na klíčové investice si město půjčí. Hra pouze přibližuje lidem rozpočet města a ilustruje částky vynakládané na jednotlivé oblasti.“ Doplněné o odkaz na skutečný rozpočet Prahy.

Není cílem, aby ta hra byla vyčerpávajícím přehledem rozpočtu hlavního města. Na to máme transparentní rozklikávací rozpočet na https://t.co/RHWrMjNk5Y. Ta hra má za účel jen dostat mezi lidi povědomí o tom, co pro ně dělá město se svými rozpočtovými příjmy. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) December 28, 2020

Ale objevila se také kritika od Tomáše Portlíka, zastupitele z opoziční ODS. „Zneužil jste k manipulaci, politikaření web, který je v majetku města. To si nikdo nikdy nedovolil. Vaše práce má být služba Pražanům, né politická agitka. Na zastupitelstvu jste několikrát ukázal, že rozpočtu vůbec nerozumíte. Primátor s největšími běžnými výdaji v historii,“ obvinil Hřiba. Web o „rozpočtovém hazardu“ spadá totiž pod portál hlavního města Prahy (praha.eu), nejedná se tedy o soukromou politickou iniciativu magistrátní koalice.

Zneužil jste k manipulaci, politikaření web, který je v majetku města. To si nikdo nikdy nedovolil. Vaše práce má být služba Pražanům, né politická agitka. Na zastupitelstvu jste několikrát ukázal, že rozpočtu vůbec nerozumíte. Primátor s největšími běžnými výdaji v historii. — Tomáš Portlík (@portlik) December 28, 2020

A z pražské ODS se ozval i další člen, Jan Paluska: „To jsou hrozný kecy. O úsporách tady mluví člověk, co svejm politickejm kumpánům zajišťuje teplý, placený místečka, vyhazuje peníze za poradce a bezduchý marketingový kraviny a není schopnej proinvestovat ani polovinu rozpočtu. Vy už si fakt sbalte uzlíček a alou zpátky do Slavičína,“ vzkázal primátorovi.

A přidal se i Martin Horák z pražské buňky ANO v Praze 11: Jestli rozumíte rozpočtu stejně jako cenotvorbě při prodeji pozemků, kdy na zastupitelstvu od boku zdvojnásobíte cenu dle znaleckého posudku se slovy (cituji Vás ze stenozápisu): ‚Zdůvodnění je takové, že když já jsem kupoval pozemek v Praze, bylo to kousek dál od metra, tak byl dražší, než ta cena, co je uvedená tady v tom. Tak mi to přijde nefér‘, tak pak není co dodat.“ Na což Hřib reagoval: „Město nemá peníze a musí se chovat tržně, nechápu, co na tom vidíte za problém. Je potřeba při prodeji městských pozemků získat maximum.“

Psali jsme: Pirátský mejdan v Praze. Hřibova válka s Rusy, kávička a kšeft, za který primátora proklela půlka města Stop šikaně motoristů! Viděl, jak Hřibova Praha zatápí autům. Začal jim to vracet. A má první úspěch Konec ohňostroje na silvestra? Takto to dopadlo v Praze. Pokuta až 100 tisíc Zlatej Babiš, to nebyl šílenec. To si budeme říkat za vlády Pirátů, obává se Ondřej Neff

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.