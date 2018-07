Chce se mi zvracet? Zdeněk Pohlreich vystoupil proti internetu. U Veselovského si stěžoval a naříkal

Jako první Veselovský zmínil, že pořad Ano, šéfe, kde Pohlreich citoval slavnou větu: „Chce se mi zvracet“ z Černých baronů, už známý moderátor po 10 letech točit nehodlá. Stýskat se mu prý nebude. Pohlreich uvedl, že je to proto, že „lepší už to nebude“ a než aby byl pořad výrazně horší, tak je lepší ho nedělat vůbec.

Pohlreich v průběhu natáčení pořadu Ano, šéfe shledal, že podnikatelské prostředí se zhoršilo. „Ta gastronomie se začala děsně překotně vyvíjet a spousta lidí už na to prostě nemá, aby mohla podnikat úspěšně.“ Když se ho Veselovský otázal, proč tomu tak je, Pohlreich odvětil, že je to kvůli kvalitě a konkurenci. „Abyste uspěl v gastronomii, tak toho potřebujete mnohem víc, než jste potřeboval před 10 rokama,“ řekl. Hospod prý ohromně přibylo, takže kombinace „velká porce, pořádná obloha, nízká cena“ vás už neuživí.

Myslí si, že zákaznické chování se také drasticky změnilo. Mají mnohem větší sebevědomí, jsou náročnější a mají také mnohem větší možnosti, jak majitelům znepříjemňovat život přes recenze. Už se to prý dostalo do situace, která podle Pohlreicha není dobře. Nazývá to „internetový teror“. Ve svém podnikání silám recenzí a pomluv čelí tak, že je ignoruje. Zdůrazňuje svůj hlavní princip na úspěch v gastronomii: „Dobře vařit, dobře se starat“; a doufá, že stále platí.

Internet podle něj není mediální prostor, protože nemá žádné mantinely, není na něm žádná kontrola. „Na internetu může být expert každej, v novinách může být expert jenom ten, kdo získá tu práci a píše do těch novin,“ zdůraznil Pohlreich rozdíl a zmínil například portál TripAdvisor. Proti „pomluvám“ na internetu nemají prý hospodští a restauratéři jak se bránit. Ale uvedl: „Je v pořádku, že jsou lidi kritický, je v pořádku, že mají vysoký nároky, to já si myslím, že je úplně normální.“

Pak přešli na majitele a zaměstnance. Pohlreich konstatoval, že zaměstnanci je jedno, jestli to, co uvařil, je špatné, když tak bude pracovat za týden někde jinde, obzvlášť v dnešní ekonomice. Majitelé jsou ti, kterým jde o majetek, a přesvědčit je, aby něco změnili, bývalo pro gastronoma v pořadu Ano,šéfe velmi těžké. Sehnat kvalitní personál je podle Pohlreicha dnes velmi složité, bývalo to prý jednodušší. „Ty lidi se vo tu práci nebojej, vědi, že když dneska skončej u mě, tak zejtra můžou začít u kohokoliv jinýho,“ popsal situaci. Veselovský Pohlreichovi kontroval, že nemá pocit, že by byl zaměstnavatel s extrémně velkým sociálním cítěním. „Extrémně velký sociální cítění je smrt každýho hospodskýho,“ řekl majitel několika hospod. S lidmi prý jedná slušně a fér, a pokud to situace vyžaduje, i tvrdě.

autor: kas