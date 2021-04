Chceš půjčku? A co sleduješ na internetu? Pirátka testuje, co lidé řeknou na sociální skóre. Podobné, jako je v Číně

V Číně v posledních letech experimentují s projektem „sociálního skóre“. Jde o hodnocení občanů, na jehož základě vám mohou odepřít cestování či vás jiným způsobem potrestat. Vzhledem k tomu, že kritika politiky lidských práv v Číně je v táboře levicových liberálů stálicí, dalo by se čekat, že se od experimentů tohoto ražení budou štítivě odvracet. Na facebooku pirátské europoslankyně Markéty Gregorové se místo toho objevil pokusný balónek, co by lidé na podobný projekt řekli u nás.

Svou úvahu europoslankyně Gregorová nadepsala otázkou: Co sleduješ na internetu, takovým jsi člověkem? A následně představuje situaci, ve které by se naše „sociální skóre“ hodnotilo podle historie našeho internetového prohlížeče.

Není úplně jasné, co všechno by podle Gregorové mělo být tímto „sociálním skórem“ ovlivňováno. Europoslankyně se o tom zmiňuje větou „jednoduše třeba to, jestli vám dají v bance hypotéku, nebo ne“. Slovo „třeba“ naznačuje, že si představuje širší využití. V Číně je možné na jeho základě třeba odepřít jízdenku do veřejné dopravy.

Následně cituje z blogu Mezinárodního měnového fondu, který píše o novince v řešení problému zastaralého sociálního skóre. V principu jde o to, že současné „tradiční“ metody hodnocení klientů pro poskytnutí úvěrů jsou prý zastaralé a neefektivní. Efektivnější by bylo nějaké okamžité hodnocení umělou inteligencí nebo strojem. To by prý usnadnilo klientům komunikaci s bankou a umožnilo snazší dostupnost úvěrů třeba domácnostem na venkově.

A jak takového urychlení dosáhnout? Nejlépe využitím dat, která jsou k dispozici online. Otevřeně se přitom hovoří o tom, že důraz by měl být kladen na „nefinanční data“, tedy nikoliv pouze výpis z účtu či obchodního rejstříku. Co si pod tím představit? Blog Mezinárodního měnového fondu hovoří o tom, že by se měl zkoumat prohlížeč, který žadatel žadatel používá pro přístup na internet, historie jeho on-line vyhledávání a nákupů.

„Nedávné dokumenty ukazují, že jakmile jsou tyto alternativní zdroje dat poháněné umělou inteligencí a strojovým učením, jsou často lepší než tradiční metody hodnocení úvěrového rizika,“ překládá Gregorová z anglického originálu blogu.

ANGLICKÝ BLOG ZDE.

Hlavní otázka, kterou si pirátská europoslankyně pokládá, je ale jiná. Co když někdo používá anonymní okna a další nástroje, které jeho elektronickou minulost znejasňují. Svých čtenářů se pak ptá, co s takovými filuty dělat.

V diskusi se drtivá většina účastníků nad nápadem zhrozila a hovoří o analogii s Velkým bratrem v Číně.

Jiní ironicky dodávají, že by se nemělo zůstávat pouze na internetu, ale přenést sociální skórování i do světa off-line prostřednictvím osvědčených nástrojů, jako je náramek s GPS.

Pouze fanynka Pirátů, vystupující pod jménem Andrea Szolga Petrová, byla z myšlenky nadšena. „Ať se o lidech ví, čím se zabývají, jak přemýšlejí, a ať jsou za to hodnocení,“ napsala.

Další z diskutujících navíc Gregorovou upozornil, že si trochu naběhla. Její proslavený předvolební song o drogách s doprovodem na ukulele totiž prý nejspíš s jejím sociálním kreditem zamává tak, že na jakoukoliv půjčku bude moct zapomenout.

