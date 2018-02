Chovanec rozeslal členům ČSSD dopis. Vysvětlil v něm, že protikandidáti Hamáček a Zimola jsou naprosto neschopní

Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec vytáhl v boji o post šéfa strany další zbraň. Dopis. Právě dopisem se rozhodl svým spolustraníkům vysvětlit, proč kandiduje a proč by sociální demokracie neměla vstupovat do vlády.

Milan Chovanec rozeslal svým spolustraníkům dopis, ve které se rozhodl všem vysvětlit, proč usiluje o post předsedy strany. Po volební katastrofě, kterou si strana prošla v říjnu, prý Chovanec doufal, že se objeví nějaká silná osobnost, která stranu sjednotí. Proto navrhoval volbu předsedy referendem, proto navrhoval otevření ČSSD. Jenže k ničemu z toho nedošlo. Proto se rozhodl kandidovat on sám. Je totiž přesvědčen, že strana potřebuje alespoň krizového manažera. Ve svých oponentech Janu Hamáčkovi a Jiřím Zimolovi takovéto krizové manažery nevidí.

Milan Chovanec ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„U žádného z kandidátů ale nevidím vlastnosti, jež sociální demokracie dnes potřebuje nejvíce. Jde o dostatek životních zkušeností, manažerský talent, chuť pracovat a rozhodovat, vůli řešit kritické situace a odvahu říkat nepříjemné věci,“ uvedl Chovanec. Z dopisu citoval server iDnes.cz.

Celý článek naleznete zde.

V dopise své spolustraníky také ujišťuje, že se nehrne do vlády. Nový předseda ČSSD podle Chovance musí sedět především v Lidovém domě a musí se pokusit postavit stranu znovu na nohy. To se neslučuje s prací ministra. Další členové ČSSD do vlády jít mohou, ale musí to být vláda, ve které bude mít sociální demokracie důstojnou roli. Před spoluprací s ANO ovšem Chovanec varoval. V minulé vládě se totiž ukázalo, že spolupráce s Andrejem Babišem je velmi problematická.

Na druhé straně Chovanec také slíbil, že dokáže narovnat vztahy s prezidentem Zemanem, které byly za časů Bohuslava Sobotky v čele strany velmi pošramocené.

„Jako předseda ČSSD budu chtít, abychom přestali ideově bloudit a vrátili se ke svým programovým kořenům. I proto budu usilovat, abychom měli dobrý vztah s prezidentem republiky, jehož vnímám jako bytostně levicového politika. A pokud hovořím o dobrý vztazích, pak tím myslím vyvážené vztahy postavené na vzájemném respektu,“ zdůraznil Chovanec.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ČSSD balancuje mezi životem a smrtí. A zkušený komentátor už ví, co o jejím osudu rozhodne Chci ČSSD zachránit, říká odhodlaně Jiří Zimola. I když je to prý mise pro sebevraha Parlamentní listy na mne lživě útočí, tvrdí Hamáček. Nevyvrátil ovšem jedinou z našich informací Chovanec: Já do vlády nepůjdu. Ať ČSSD ve vládě s Babišem není, jen ji podpoří. Pro ANO je ideální vláda s ODS

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp