Chrchlá, ale roušku nemá. Naschvál. Není přece „ovce“. Jiný se holou rukou hrabe v pečivu. Češi a covid? Každý za sebe

Kdo nenosí roušku či respirátor, je odbojný, avantgardní člověk. Naopak ti s rouškou jsou „stádo Babišovců“, příznivci brutálního očkování nebo prostě „ovce“. O pomýlenosti konání jsem za života slyšel povícero – a je to zde opět. Jak si prodavači vynutí, aby takový revoltující odpírač nevstoupil do prodejny? Zastaví řidič tramvaj a půjde vytáhnout z dopravního prostředku uhrovatého mladíka, dobře vypadající dámu s kočárkem nebo moldavského dělníka? Asi těžko, a stejně tak kdopak asi bude volat policii. Městskou tam, kde ji mají, státní, ti ostatní (kde je tedy nablízku).

Rozmohla se nám tady taková neřest, shodují se prodavači poměrně unisono. Do obchodů chodí čím dál více lidí natruc bez. Tedy bez roušky či šály nebo alespoň vytahaného trika à la HH (tedy hadr na hubě). Na to ostatně začala upozorňovat i Hospodářská komora, že ohroženi nejsou jen zákazníci, ale samotní prodavači a obsluhující personál. Takovýto odpírač (kdysi ten, který nešel na základní vojenskou službu, byl poznat s dlouhými vlasy a v mrkváčích) v současné době na sebe ještě upozorňuje. Odkašláváním či přímo chrchlotem, i když je více méně vynucovaný. Ale své jistě udělá – a postraší. Co nejen vystraší, ale je krajně nezodpovědné, je kýchání, foukání nebo jen tak rukou přehrabávání pečiva. To se také začalo rozšiřovat, snad v bláhovém domnění, aby promořenost dostoupila vrcholu. Anketa Věříte Romanu Prymulovi? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 4103 lidí

Rušme, zrušme!

Těch pár cizinců, kteří ještě v naší republice pobývají, nevěří svým očím, kam až jsme s tou demokracií došli. Tam z ampliónu slyšíte i upozornění, že daný pán či dáma má roušku ledabyle nandanou takzvaně pod nos. U nás je to vysloveně frajeřina, kterou nosí mladí i staří. Z jedné nosní dírky funí do své roušky, z druhé pak rozsévají kapénky po okolí. Blahodárný účinek se jistě za pár dní dostaví.

„Nevíme, co bude za hodinu, natož zítra,“ říkají unisono pořadatelé akcí. Tak třeba Slavnosti jablek v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Ještě v úterý večer se lidé domlouvali, kdo s kým tam pojede. Ve středu už organizátoři oznámili, že se věc nekoná. Z úterní na středeční noc odvezli také z plzeňského náměstí stánky, připravené na Svatováclavské trhy, zmizela i stage, odkud ještě o víkendu a v pondělí zněla živá i reprodukovaná hudba. Stát se opět zastavil a vzal to hned za ruční brzdu.

Ve Francii nebo Německu zrušili vánoční trhy komplet. Ale to už v srpnu oznámili organizátorům a obcím. Takže nevyhodili peníze za reklamu a přípravu a ještě dostanou kompenzaci. Po Evropě se ruší akce i na první kvartál příštího roku. U nás se plánuje vesele dál…

Dnes teplota, zítra třeba rosný bod a pozítří…?

V pondělí vešlo u nás ve známost nařízení o tom, že maséři a další podobné profese musí měřit klientům teplotu, než je vpustí na masážní lůžko. Ještě tentýž den byly vykoupeny ruční infra teploměry, které za pár sekund naměří vaši teplotu zaměřením na čelo. Zmiňované přístroje znají svědomité maminky a samozřejmě lékaři. Nyní je už zakoupilo i další obyvatelstvo. I já jsem tak učinil, podlehl jsem trochu panice a zakoupil jej též. Respektive objednal, neb v lékárně nebyl, ale druhý den jej zásobování dovezlo. Mohl jsem si vybrat různě drahé, vesměs kolem 1500 korun. Striktně jsem odmítl čínský, a tak jsem obdržel polský. Ten ze země draka vypadal jak pistole nebo paralyzér, ten polský je více do ruky a připomíná spíše dálkové ovládání k televizi.

Pojal jsem totiž plán, jak na odmítače roušek. Zkusím je prostě vyšetřit na dálku. Nemají-li teplotu, odsednu si na druhý konec dopravního prostředku. Budou-li „hicovat“, vystoupím, protože oni nevystoupí jistojistě. A může být trochu legrace a vzrůšo. Nemělo by to být v žádné kolizi s GDPR, občanku přece nepožaduji. Ať si lidé zvykají, podle mne se toto měření začne používat velmi brzy. Vždyť už nyní se s touto hračkou pro dospělé skenují uprchlíci, hrnoucí se z vratkých bárek nebo bytelných neziskových plavidel na evropskou pevninu. Ve světě se už někde běžně měří, na letištích, před vstupem na nádraží či do úřadů. Tak budu u nás jakýmsi předvojem, pokud tedy nedostanu od někoho po papuli.

Každý sám sobě bodyguardem

Anketa Co podle Vás nejvíc pomáhá proti koronaviru? Alkohol do 15% 4% Alkohol nad 15% 4% Kouření 3% Pohyb 33% Neposlouchat ministra Prymuly 51% Sociální dávky a zůstat doma 5% hlasovalo: 1749 lidí

Možná by bylo dobré udělat rozsáhlejší výzkum, kde se najednou ti odmítači roušek a všech zákazů a příkazů vzali. Ještě nedávno se bojovalo proti fake news a konspiračním teoriím, a nyní slyšíte opravdu všechno možné. Třeba to, že si čísla nemocnice „přilepšují“ samy, aby měly více peněz od zdravotních pojišťoven a na áru a jipce leží rodinní příslušníci zaměstnanců nebo lidé, kteří prošli nějakým zvláštním castingem. Jeden vysoce vzdělaný profesor a senátor za ČSSD hovoří o tom, že všichni chtějí čerpat peníze z EU, která vyhlásila finanční pomoc postiženým regionům. Ty řady rakví v Itálii měly být jen „správně“ nafocené či natočené řady a intubovaní pacienti nebyli pacienti, protože byli údajně diletantsky intubováni. Italský premiér Conte to ostatně nedávno vzkázal protestujícím proti rouškám – totiž aby alespoň měli pietu k zemřelým a jejich blízkým.

Pravice či levice?

Zajímavá je věc, že při protestech třeba v Německu jsou skupiny rebelujících antirouškařů rozháněni policisty velmi vydatně na rozdíl od jiných akcí. Prý jsou to jen krajní radikálové. Nu, když byla „slezina“ několik desítek odpíračů v Plzni – a to jim nešel ani megafon a organizace vlastně nebyla žádná, byť povolení měli – bylo kolem nich policistů jako máku a pyšnil se tu i monitorovací vůz, zakoupený za mnoho a mnoho milionů korun.

Na o mnoho větších akcích proti vládě a Hradu, bylo jen pár příslušníků antikonfliktního týmu a něco „měšťáků“. Je to tím, že je Plzeň pravicová? Těžko říci…

Kuk na éro

A ještě jeden poznatek bych chtěl tímto způsobem ventilovat. Totiž minulý víkend jsem byl neskonale v šoku, když jsem po hlavních plzeňských třídách, zvláště pak v okolí pomníku Díky, Ameriko viděl ne desítky, ale stovky a možná i tisíce lidí. Vypadalo to na odložené, respektive přesunuté Slavnosti svobody, jenže bylo to něco podstatně komornějšího. Přes Plzeň prolétalo několik spojeneckých letadel, mířících na Dny NATO na Ostravsko (které se samozřejmě uskutečnily bez diváků). Pozornost zaujal obrovský německý dopravní letoun, doprovázený stíhačkami. Na toto se šli podívat mladí i staří, natěsnaní vedle sebe, bez roušky a rozestupů.

Raději už: No comment….

