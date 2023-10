Chroust, chroust. „A kdo to říká? Vy jste se ptal, tak někoho musíte znát.“ Politik brutálně naložil novináři

reklama

Kromě toho, že se podle tohoto průzkumu Poilievre těší u kanadských voličů větší oblibě než tamní současný premiér, v posledních dnech se jeho jméno rozšířilo i za hranice této severoamerické země, jelikož se mnozí baví, jak si tento opoziční lídr dokázal poradit s nepříjemnými tvrzeními od jednoho z novinářů.



Redaktor listu Times Chronicle Don Urquhart během společného rozhovoru s šéfem kanadských konzervativců započal jednu ze svých otázek s tvrzením, že se „v současnosti vydává populistickou cestou“.

Pierre Poilievre gives a masterclass on how to handle a left-wing journalist. And he eats an apple while he's doing it. pic.twitter.com/SX81lvQOAN — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 17, 2023

Poilievre něco takového odmítá přejít a zajímá se, co tím má novinář na mysli. „Co to znamená?“ ptá se žurnalisty a mezitím se ještě zahryzne do jablka.

Novinář mu začne vysvětlovat, že má „působit na lidi skrze emocionální úroveň“. „Určitě poměrně často naťukáváte velmi silný ideologický jazyk,“ míní.



„Jaký?“ nenechá se odbýt Poilievre.



„Levicový, víte, ten a taky ten, pravicový,“ odpoví Urquhart, načež mu však Poilievre odpovídá, že o levici nebo pravici nikdy nemluví. „Já na to opravdu nevěřím,“ říká.



Tím to však nekončí. Poté novinář vytáhne ještě silnější tvrzení. „Spousta lidí by řekla, že si prostě berete příklad z Donalda Trumpa,“ říká redaktor Times Chronicle.

Fotogalerie: - Krameriova cena 2023

„Spousta lidí? Jako kteří lidé něco takového řekli?“ chce vědět Poilievre a mezitím, co zaskočený novinář ze sebe souká odpověď, opět s klidem zakusuje jablko.



„No, jsem si jistý, že spousta Kanaďanů, ale…,“ zazní nakonec z úst žurnalisty, což Poilievremu opětovně nestačí. „Jako kdo?“ pokračuje v otázkách na těžce přemítajícího novináře, jenž nakonec přizná, že si nikoho takového nevybaví. „Nevím kdo, ale…,“ snaží se odejít o své vlastní otázky.



„No, vy jste tu otázku položil, takže někoho znát musíte,“ opáčí mu však pohotově Poilievre.



„Dobře, určitě tam někdo je, ale každopádně smysl této otázky je: Proč by vám Kanaďané měli svěřit svůj hlas, když no… víte, máte nejenom ideologické sklony, pokud jde o to, že si berete příklad z Donalda Trumpa, ale také…,“ chce pokračovat Urquhart, aniž někoho jmenuje.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

„O čem to mluvíte? O jaké stránce? O jaké stránce? Můžete mi říct, jaký příklad máte na mysli? Řekněte mi, o jakém příkladu tady pořád dokola mluvíte,“ vyzve na to politik novináře. Přesné odpovědi se však nedočká. „Z hlediska toho, že se věci dost dramaticky otočily, pokud jde o Trudeaua a levici a všechno tohle. Docela na tom hrajete hru. Takže mě to prostě zajímá,“ říká Urquhart.



Poilievre po tomto nechápe, na co je vůbec tázán. „Nevím, na co se ptáte,“ odpovídá, načež mu zaskočený novinář jen řekne, ať na to „zapomene“, a táže se raději, proč by mu měli Kanaďané hodit hlas.



„Zdravý rozum. Pro změnu ve zdravý rozum. Uděláme v této zemi zdravý rozum běžným. V současné vládě totiž zdravý rozum nemáme. Víte, ten chlap vytiskne 600 miliard dolarů a za tři roky zvýší naši peněžní zásobu o 32 procent, což znamená, že nám zásoba peněz roste osmkrát rychleji než ekonomika. Pak není divu, že máme nejhorší inflaci za posledních čtyřicet let,“ odpovídá na to přededa konzervativců s kritikou současného kabinetu Justina Trudeaua.

Fotogalerie: - Kanadská panoramata

Následně vysvětlí, v čem by rád udělal změny. „Omezím výdaje a omezím plýtvání, abychom mohli vyrovnat rozpočet, snížit inflaci a úrokové sazby. Chcete být opět schopni splácet hypotéku? Chcete mít na nájem? Pak musíte volit Pierra Poilievra, protože já jsem jediný, kdo má plán se zdravým rozumem, který vrátí kupní sílu vaší výplaty,“ jmenoval Kanaďanům, proč by měli u voleb v roce 2025 volit jeho namísto tamního současného premiéra.



To, jak s klidem dokázal Poilievre ustát nepříjemná tvrzení moderátora, a ještě si mezitím sníst jablko, se stalo během chvíle hitem sociálních sítí a o šéfovi kanadských konzervativců se tak doslechl také podnikatel a vynálezce Elon Musk, který přiznává, že o politikovi sice nikdy předtím neslyšel, ale tímto rozhovorem si jej získal.

Never heard of him before, but this interview is ?????? — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2023

