Chudáček docent Staněk. Naprosto bizarní. Stal se směšným, to politik nesmí nikdy, píše komentátor

Komentátor Viliam Buchert se ve svém článku pro server Reflex pozastavil nad současnou vládní krizí a zaměřil se důkladně i na osobu samotného ministra kultury Antonína Staňka, kolem jehož odvolání se celá nynější kauza točí. „Chudáček ministr kultury docent Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Kdekdo na něj útočí, dokonce jeho vlastní strana ho vyzývá, aby konečně opustil svoji funkci. Jenže on nechce, cítí se zneuznaný a hovoří o zradě a nevěře,“ otevírá svůj komentář Buchert s tím, že se jeho případ stal „jednou z nejbizarnějších věcí české politiky posledních let“. „Celé je to trapné a bohužel to přišlo v době, kdy by se naše veřejnost i politická scéna měly věnovat něčemu zcela jinému,“ píše.

Bohužel se tak prý děje v době, kdy se Česká republika dostala do prekérní situace, o které by se mělo daleko více diskutovat. Dle komentátora, neschopnost zemí Visegrádské čtyřky cokoli na úrovni Evropské unie prosadit, vedla v minulých dnech k nesmyslnému německo-francouzskému kompromisu, který vedl k „dosazení federalistů, podporovatelů migrace a levičáků na nejvyšší posty EU“. „To je skutečný a velmi vážný problém pro Česko. Jenže my se místo toho věnujeme absurdní kauze kolem šéfa resortu kultury,“ shrnuje.

Buchert poukázal na to, že prezident Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček před veřejností zásadně titulují Staňka slovem „docent“. „Zřejmě aby mu dodali vážnosti. Ale i to zavání trapností. Měl jsem možnost vidět celou habilitační práci pana Staňka, za kterou v roce 2013 titul docent získal. Je to naprosto nepoužitelné dílo, které neslouží české veřejnosti k ničemu,“ tvrdí a poukazuje na název habilitační práce: „Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd a jejich reflexe učiteli vybraných společenskovědních předmětů na úrovni sekundárního vzdělávání“. Práce má podtitul „Teoreticko-empirická studie jako výstup jednoho tématu výzkumu pedagogických jevů v didaktice společenských věd“. Dle Bucherta „k tomu není potřeba cokoli dodávat“ a prý „není docent, jako docent“.

Komentátor též píše, že „sociální demokracie má na směšnost v české politice jakýsi patent“. Trapné výroky prý kdysi opakovaně pronášel její člen Stanislav Gross, bývalý ministr vnitra a později premiér. „Směšností se proslavil vyučený traktorista Miloslav Vlček, který se stal omylem v roce 2006 předsedou Poslanecké sněmovny,“ připomíná s tím, že Vlček slíbil, že z funkce odstoupí, a pak to neudělal. „Absurdními výroky se proslavili i pražští politici ČSSD – Karel Březina, Miroslav Poche a Petr Dolínek. Zcela zvláštní myšlenkové konstrukce často nabízí rovněž poslankyně Alena Gajdůšková či ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A mistrem oboru je v současnosti především Antonín Staněk,“ vyjmenovává některé socialisty Viliam Buchert.

To, s jakou vehemencí se o kauze mluví a jak prapodivně se u toho naše politické špičky chovají, dle Bucherta jenom dokládá, že „občasnou bizarnost české politiky jen tak někdo v Evropě nepřekoná“.

A závěrem dodává: „Výrazně k tomu přispěl i samotný ministr. Přitom slovo kultura, kterou by měl vést, pochází z latinského cultura, což je definováno jako ‚to, co je třeba pěstovat‘. Jenže absurdní spor ukázal, že v tomto směru nic nepěstujeme, naopak to boříme.“

