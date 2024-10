Chudé Vánoce. Utratíte stejně, dostanete méně. Už se to nedá zachránit

Do Vánoc zbývají ještě dva měsíce. Je teď nějaký důvod začít přemýšlet o vánočních svátcích, aby se nám to ekonomicky vyplatilo?

„Je známým faktem, že lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, tak řeší dárky dříve, také ženy dříve než muži, ale to s tím úplně nesouvisí... Ale skutečně ti lidé, kteří jsou obezřetnější stran svých financí, tak nakupují dárky v předstihu, takže už nyní je ten správný čas určitě, kdy začít. Jednak se vyhnou shonu, jednak mohou se vyhnout některým tzv. akcím, které jsou prezentovány jako slevové, ale víme, že dokonce docházelo k nárůstu cen před Vánoci, kdy se někteří prodejci snaží zneužít té situace a nadsadit ceny, protože vědí, že zkrátka některé zboží ti lidé potřebují a chtějí mít něco pod stromečky,“ poznamenal Kovanda.

„Na druhou stranu, letos ta situace je stále ve vleku těch krizí uplynulých let, to znamená, že míra úspor českého obyvatelstva je opravdu dramaticky vyšší než v těch letech, řekněme 2014 až 2019. Jestliže jste uváděli částku 12.000 až 12.500 Kč za dárky nebo za ty vánoční výdaje, tak to je zhruba srovnatelná částka nominálně, jako to bylo v roce 2019. To znamená, že lidé vzhledem k tomu, jaká byla inflace, 40% od té doby, tak vlastně nakupují o 40 % reálně méně zboží k Vánocům. Pořád to budou i letos při takto plánovaných výdajích poměrně chudé Vánoce a budou to opět nejdražší Vánoce v historii,“ zmínil Kovanda.

„V těch špatných hospodářských časech spíše platí, že ti chudší šetří více než ti bohatší. To znamená, tam se ty nůžky, řekněme, rozevírají a potom se to srovnává během těch lepších časů. Teď bude otázka, jestli skutečně jsme pořád v těch krizových časech, nebo jestli už jsme v těch lepších časech, protože už více než rok zase mzdy stoupají, tedy jakože i reálně, to znamená, stoupají rychleji, než rostou ty ceny. A bude velký rozdíl mezi tím, jestli lidé chtějí dávat dárky ve formě zboží jako fyzických věcí, nebo ve formě služeb – poukaz na něco a podobně. Tam jasně z dat vidíme, že když to srovnáme s těmi loňskými, tak od té doby ceny věcí jako takových spíše stagnovaly – a ceny těch služeb jako takových spíše rostly,“ dodal Bartoň.

„A co se týče toho načasování, tak se obávám, že pokud někdo chce skutečně ušetřit, tak na to už je pozdě, protože nejvíce ušetří logicky ten, který něco si pro děti třeba schovává celý rok. To znamená, hledá během celého roku, kdy je zrovna něco ve slevě, co má v plánu těm dětem koupit a potom to koupí třeba v dubnu, v červnu, a dokáže to schovat před těmi dětmi až do těch Vánoc. Teď vzhledem k tomu, jestli začne o měsíc dřív, tak se obávám, že tolik se toho už zase tak ušetřit nedá, a to je potom zase spíš plán na příští rok. Pokud mám doma prostor, kde mám nějakou skrýš nebo v garáži, tak určitě vždycky se vyplatí, pokud tohle někdo řeší, tak to řešit během celého roku," doporučil Bartoň.

V Česku je až 10 % lidí, kteří si půjčují na vánoční dárky. Je teď třeba výhodnější čas si vzít půjčku?

„Tak, pokud to jsou ty nevýhodné půjčky, k nimž se uchylují často lidé, kteří opravdu jsou na štíru s vlastními financemi, tak tam je asi úplně jedno, zda si vezmou tu půjčku nyní, nebo za měsíc. Dostanou vysoký úrok. Je to pro ně nebezpečné. Rozhodně nedoporučuji za žádných okolností si brát půjčku na vánoční dárky. To je ekonomicky holý nesmysl. Samozřejmě chápu to lidsky, že například děti takových rodičů pak smutní ve škole, když vidí, že spolužáci dostali dárky, třeba nákladné dárky, a oni nic. Ale zde platí to, že nejlepším dárkem je láska rodičů, ten čas strávený s těmi dětmi, a ten nakonec vydá za mnohem více než sebenákladnější dárek. Už vůbec nerozumím, když někdo si bere dárek, když si bere půjčku, aby pak se prezentoval, že měl dovolenou někde na Maledivách, ale přitom to splácel z půjčky, to už je opravdu na Bohnice,“ dodal Kovanda.

A pokud se už opravdu někdo k půjčce uchýlí, existuje nějaká rada, od koho si půjčit takovéto rychlé peníze?

„Tak, tady už dávno nemáme ty žraloky. I ten sektor nebankovních půjček je velice regulovaný a tím pádem jsou tam mnohem lepší podmínky, než bývávalo, než jsme byli zvyklí. A co se týče té schopnosti potom to splácet, ta rozhodne vždycky o všem, a je téměř jedno z tohohle pohledu, do čeho to nainvestuji. Nejsou lepší, nebo horší dárky. Pokud žijete skutečně někde na štíru s penězi celý rok, tak pokud mám mít někdy pocit trošku lepší, že se cítím zase jako, řekněme, na lepší pozici, tak proč si to nedopřát o těch Vánocích. To znamená, takové to odsuzování, jako že nevyhazuj si z kopejtka a když seš chudej, tak prostě buď chudej a chovej se jako chudej člověk celej rok – to si nemyslím, že i z ekonomického pohledu, nebo i z psychologického, nemyslím si, že je to něco zdravého.

Vždycky samozřejmě je potřeba dbát na to, aby to bylo splatitelné, ale dovolit si radost, obzvlášť o těch Vánocích, proč ne? A druhá věc je, co týče struktury těch dárků – nejvíce pořád běží spotřební elektronika, počítače atd. Pokud to udělám tak, že prostě spojím příjemné s užitečným... A třeba novou pračku, kterou potřebuju místo toho, abych trávil nekonečně času ručním praním a spojím to... A zrovna tak dám jako vánoční dárek pro ty děti počítač, který jim zase umožní se adaptovat na tu budoucí dobu, do které dorůstají... Tak i tyto dárky můžou zároveň potěšit a zároveň být investicí. A nemusí být nic jakoby navíc. To znamená, zase to může být jen o tom, že to, co bych si musel beztak koupit – načasuju – a udělám z toho hezký dárek,“ dodal Bartoň.

Závěrem se Kovanda vyjádřil k tomu, že pokud někdo daruje službu, cena skutečně roste; u hmotných dárků však ceny stagnují. Čím to je?

„Obecně vývojem inflace, kde skutečně celý letošní rok pozorujeme spíše cenové tlaky, inflační tlaky v oblasti cen služeb. Nejprve jsme inflaci zaznamenávali v cenách energií, po tom šoku roku 2022, pak se to přesunulo do potravin, nyní je to v oblasti služeb, ale už ta inflace je mnohem nižší než v těch vysoce kolísavých sektorech. Tam se propsalo to, že přece jenom třeba vývoj mezd má určitý opožděný vývoj. Energie vám na burze vyletí hned, potraviny vám vyletí po čtvrtletí. Než ovšem lidé zaregistrují, že je jaksi dráže, než se jejich zaměstnavatelé uvolí ke zvýšení mezd, tak to nějaký čas trvá.

Já sám vím, když chodím ke svému holiči, že on dlouho laboroval nad tím, jak si má zvednout ceny. Nejprve se odhodlával, bál se, že mu odejdou klienti; pak, když viděl, že ostatní zdražují, tak zdražil také. A to je právě příklad té služby. Neříkám, že zrovna ostříhání u holiče se dává jako pod stromeček, ale je to také služba, a tam prostě dochází k určitému zpoždění za, řekněme, za těmi opravdu rychle reagujícími položkami, jako jsou například energie, pohonné hmoty, ty se mění ze dne na den, ty jejich ceny – a také lidé nereagují na každý nárůst toho zboží. Pokud je to třeba přechodné, tak není takový tlak u zaměstnavatelů si říkat si o navýšení mzdové a ani ti, co nabízejí své služby, to také hned nepromítají.

Ale když už uplynuly dva roky od toho kritického roku 2022, tak už prostě se to i v tom letošním roce začíná promítat do sféry služeb, ale ta situace i zde by se měla jaksi uklidnit. Nečekáme nějaké výraznější inflační tlaky pro ten příští rok, pokud nedojde k nějakému vyostření třeba geopolitické situace, k nějaké černé labuti,“ doplnil Kovanda, že onen faktor či událost černá labuť je však z definice nepředpověditelná.