Chudí nevzdělanci mu to vyhráli. Etzler dnes také nemlčel

„Podle CNN, 81 % lidí v Georgii, kteří volili Trumpa, je bez VŠ vzdělání,“ napsal a sdílel printscreen obrazovky americké CNN. A dodal, že je to všude stejné. Jak v USA, tak i v České republice. „Je to všude stejné. Trump, brexit, Zeman, Babiš. Nevzdělaní versus vzdělání, venkov versus města, starší versus mladší, nemajetní versus majetní. Všude je to stejné. Třeba se s tím smířit. Je to, co to je,“ zhodnotil výsledky amerických voleb bývalý spolupracovník CNN a České televize Tomáš Etzler.

Vedle několika souhlasných komentářů Etzlerovy sociální bubliny se však objevilo i několik těch nesouhlasných.

„Strašně pomáhá, když volby projede můj favorit, a tak jeho voliče nazvu nevzdělanými, případně rovnou debily. Jednak je to samozřejmě lež (nebo je polovina voličů v USA nevzdělaných?) a jednak mě to staví do světla – vy blbci, já vím všechno nejlíp,“ pokáral Etzlera jeden z komentujících.

„Tady takové kecy vám určitě do budoucna pomůžou aby se to změnilo,“ shrnul Etzlerův příspěvek do veřejné diskuse další komentátor.

A přišlo poučení o principech demokracie. „I lidi bez VŠ vzdělání něco pálí, něco chtějí a podle toho volí. Nemějme iluze, že vysokoškolská bublina má patent na rozum. Je laciné a účelové podceňovat většinovou skupinu obyvatel. Těch opravdu blbců je významně méně a některé ani vzdělání nezachrání,“ dostalo se Etzlerovi poučení a zákonitostech věcí veřejných.

A došlo i na poukázání, že arogance není řešení. „Arogance a nadřazenost vás lipšolidí nemá hranice, že pane Etzler?!“ mohl si Etzler přečíst.

O inteligenci veřejnosti pronesl Tomáš Etzler pár poznámek i po oznámení výsledků krajských a senátních voleb v roce 2024. Informoval své sledující, že obyvatelé České republiky na tom s inteligencí valně nejsou.

„Podle dostupných výzkumů 25–28 % obyvatel ČR má IQ pod 90, což se klasifikuje jako intelektový podprůměr až retardace. No a pak jsou tady ty nebohé babičky a dědečkové, které ty hyeny jezdily oblbovat do domovů důchodců. Jiné vysvětlení nemám. Při účasti 30 % to dává smysl,“ nechal se slyšet na síti X tehdejší spolupracovník České televize a CNN Tomáš Etzler.

Bývalý novinář Tomáš Etzler často zasahuje svými břitkými poznámkami do veřejné diskuse. Poměrně často pak za použití nepříliš vybraných slov. Poté, co se do rétorického sporu dostal tehdejší europoslanec za ODS Jan Zahradil s bývalým hokejovým brankářem Dominikem Haškem, přisadil si Etzler na účet Zahradila.

„Primitiv, demagog, čínský prostitut, EU parazit se naváží do člověka s páteří a charakterem, do Dominika Haška, který je mj. jedním z nejlepších hokejových brankářů všech dob. Gauner Jan Zahradil mu nesahá ani po paty. Kdyby Petr Fiala nebyl takový zbabělec, dávno by se hajzla zbavil,“ vystartoval Etzelr na obranu brankáře.

Hašek se Zahradilem se střetli i nad otázkou návštěvy Petra Fialy ve Vietnamu a spolupráci s asijskými zeměmi. I v této otázce Etzler ukázal vytříbený jazyk. „Pan Hašek netvrdí, žes tam byl, ty prolhaná demagogická držko, ani krátký text ses dosud nenaučil číst. Jazyk sis od čínských hoven už umyl? Kdyby Petr Fiala nebyl takový zbabělec, už dávno myješ někde schody, nebo v lepším případě obracíš někde hamburgery. Parazite. ODS nevolit,“ vypálil Etzler.

