Chvilka dusna. Kalousek o Bursíkovi a založení TOP 09

reklama

V sobotu v poledne řekli Karlu Schwarzenbergovi sbohem lidé na Pražském hradě. V podvečer poté ještě proběhla vzpomínková akce v pražské Lucerně nazvaná Karel žije dál, na které promluvili mimo jiní i přátele a známí pana knížete.

Někdejší předseda Zelených Martin Bursík prozradil, jak Schwarzenberga lákal do vlády Mirka Topolánka. Prý chtěl mít po svém boku nějakého zkušeného politika, neboť prý tušil, že se u Zelených dříve či později přihlásí o slovo fundamentalisté a radikálové, kteří zde vyvolají napětí.

„Mám v sobě pořád takový pocit, že po listopadu 1989 jsme nedostatečně využili lidi, kteří byli nuceni odejít do emigrace. Buď byli vypuzeni, nebo prostě utekli před režimem. Takže tam už najdete tu spojku, proč Karel Schwarzenberg a později Jan Švejnar. Takže tímhle mě napadl Karel Schwarzenberg. Tušil jsem, že Zelení, to bude veliká divočina. Předpokládal jsem, že tam bude hodně radikálů, fundamentalistů a dříve, nebo později to napětí vznikne. Takže jsem taky stál o to mít vedle sebe v politice nějakého sparingpartnera, který by byl moudrý a rozumný a zkušený. A napadl mě Karel. Ani jsem v tu chvíli neřešil, jestli je v ODA,“ začal vyprávět v Lucerně.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 532 lidí

„Šel jsem za Karlem a já jsem mu jako lesníkovi a hospodskému první nabídl Ministerstvo zemědělství a on mi řekl, že kdyby ode mě dostal motorovou pilu a svolení odřezat všechna ta chapadla těch vlivů, tak že by do toho šel. To já jsem mu samozřejmě nemohl dát. Takže jsme řekli, že zkusíme Ministerstvo zahraničí. I když jsme byli malá strana. Měli jsme šest poslanců. Ale ten volební systém byl nefér, měli jsme mít 12 poslanců,“ pokračoval Bursík.

Bursík to pak probral s Topolánkem a Topolánek na to kývl.

Jen měl prý jedinou podmínku, že se sejdou Topolánek, Schwarzenberg, Bursík a jeden euroskeptický poslanec, který při tomto setkání vytáhl větu, že Schwarzenberg nemluví pořádně česky a k tomu navíc žil v emigraci.

„A Karel tam tak seděl, poslouchal to a odvětil: „Na tyhle argumenty je náš rod od dob, kdy je povinnou četbou F. L. Věk, zvyklý.“

V jistou chvíli se část Zelených postavila proti Bursíkovi, poslanecký klub se mu prakticky rozpadl pod rukama a další osud vlády ODS, lidovců a Zelených byl nejistý.

Dnes už Bursík nevede Zelené, nýbrž LES neboli Liberálně-ekologickou stranu.

Fotogalerie: - Karel žije dál

V jednu chvíli se do Bursíkova vyprávění vložili Miroslav Kalousek a někdejší 1. náměstek Karla Schwarzenberga v Černínském paláci Tomáš Pojar. Ten je dnes poradcem Petra Fialy pro národní bezpečnost.

„Teď je nám smutno, ale musíme dál třímat ten prapor schwarzenberské svobody tak, abychom vyhráli,“ pravil Pojar.

Přidal se k němu Miroslav Kalousek.

„Samozřejmě že teď je nám smutno, ale díky za tuhle akci a za to, jak se jmenuje, protože Karel bude žít dál, dokud bude ve vzpomínkách každého z nás, kteří jsme ho milovali. A protože je nás takových hodně, tak bude Karel žít dlouho,“ přidal se Kalousek.

Poté komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo, který akcí provázel jako moderátor, položil Kalouskovi otázku.

Fotogalerie: - Procesí s Marií

„Vy jste seděli vedle sebe na vládě a dohodli jste se, že založíte TOP 09. Vyčítal vám to někdy Bursík?“

„Jestli vyčítal, tak já už jsem to zapomněl,“ odvětil Kalousek. A hned pokračoval:

„Já jsem mu ho neodtáhnul. Zaprvé byl zásadní rozdíl v tom, že zatímco Bursík volal Schwarzenbergovi s tím, že ‚já bych ti mohl nabídnout to nebo ono‘, tak já jsem říkal Schwarzenbergovi ‚já bych chtěl, abyste mi dělal šéfa‘. A to je trochu jiná nabídka. Ale hlavně, za TOP 09 nemůže ani Bursík, ani Kalousek. Za TOP 09 může Paroubek. Protože my jsme seděli s tím Karlem vedle sebe a oba dva jsme měli vážné problémy se svými politickými stranami. Měli jsme v nich rozpory. Karel byl totiž politik zásadový, statečný. Byl to politik, nebyl to aktivista. To naráželo u Zelených. A já jsem byl křesťanský demokrat, ale nebyl jsem lidovec,“ shrnul situaci roku 2009 Kalousek.

A tak se zrodil sen obou mužů o TOP 09. Jenže zpočátku to podle Kalouska byl skutečně jen sen.

„No ale pak přišel Paroubek, shodil Topolánkovu vládu a my jsme najednou měli spoustu času to snění přetavit v reálný projekt. Kdybychom zůstali na svých ministerstvech, tak jsme ten čas neměli. Takže zásadním zakladatelem TOP 09 byl Jiří Paroubek.“

Psali jsme: Jeho politická upřímnost nám bude chybět, rozloučil se Pavel se Schwarzenbergem „Populisté, demagogové a šovinisté vylézají z temnot.“ Halík se ani nad rakví Schwarzenberga neudržel Na Hrad se sjíždějí politici a šlechta. Proběhne zádušní mše za Schwarzenberga Typická Topka. Zvolí tu, kterou lidi nesnáší. Macinka byl na Pekarovou zlý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE