Chybějící osobní účast Zemana po volbách? Postačí doručení dokumentů

Prezident Miloš Zeman je nemocný, neúčastnil se osobně ani voleb. Do zámku v Lánech za ním s přenosnou volební urnou dojeli lánští komisaři. Hrad zrušil i další program hlavy státu, a tak se rojí otázky, jak bude schopen plnit své pravomoci během vyjednávání o vládě. Jak by to mohlo vypadat, píše server Novinky.cz.

reklama

Ústavní právník Marek Antoš se nechal slyšet, že v případě jednání o vládě postačí, pokud by Zemanovi spolupracovníci předali dokumenty v písemné formě. Zároveň by u toho museli však prokázat, že jde skutečně o projev prezidentovy vůle.

Umí si tak představit i to, že by nový předseda vlády vzešlý z voleb byl jmenován jen písemně. Podobně by pak podle Antoše mohlo proběhnout i následné jmenování zbylých členů nového vládního kabinetu. V souvislosti s předáváním dokumentů se skloňují jména kancléře Vratislava Mynáře či prezidentova poradce Martina Nejedlého. Využít by se však mohla i doručovací služba.

„Je jenom potřeba si být nějakým způsobem jistý, že to je skutečně projev jeho vůle, že jsou to listiny, které on podepsal a chtěl podepsat,“ řekl k podpisu listin Antoš s tím, že prezident by tak měl nějakým způsobem komunikovat s vnějším světem, aby bylo jasné, že je schopen své pravomoci vykonávat.

V případě, že by tomu tak nebylo, mohla by Sněmovna zvážit aktivaci článku 66 ústavy, kdy by došlo ke shodě, že prezident není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat svůj úřad. Ten by se následně případně mohl bránit u Ústavního soudu.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kovářová „sejmula“ Stehlíkovou: Zlá ženštino, pohrdám vámi. Nemáte ráda Zemana, tak mu upřete práva? Na hrách a klečet! Zástupcům střelců došla trpělivost. Po „bukanýrském náletu“ Pirátů a jejich fandů vše zveřejnili Petr Hampl: O co půjde ve volbách Prezident Zeman: Nezapomeňte volit, je to důležité

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.