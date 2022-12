Chystá se půlmiliardový nákup granátů. Tendr vyvolává rozpaky

reklama

Granáty by údajně prodávala společnost bez vlastní výroby a zkušeností. Ačkoli Ministerstvo obrany razí cestu výroby v České republice, mimo jiné kvůli posílení domácího obranného průmyslu. V tomto případě to prý úplně neplatí. Ministerstvo podle serveru „přehlíží” jiné české výrobce. Například společnost ZEVETA AMMUNITION a.s.

DenikVektor.cz upozornil, že půlmiliardová akvizice, zadávaná ministerstvem bez řádného zadávacího řízení, budí rozpaky. Především z důvodu, že neproběhl žádný průzkum, který by trh a možnosti domácích výrobců mapoval.

Celá zakázka podle serveru novinky.cz vzešla z dopisu, který Lubomír Kovařík, předseda dozorčí rady Colt CZ Group SE, odeslal v březnu 2021 resortu obrany. V něm bylo mimo jiné uvedeno, že společnost připravila přesun výroby granátů do Česka, a že by si mohla Armáda ČR koupit granáty za 500 milionů korun na období minimálně pěti let.

Podle serveru DenikVektor.cz se ale spekuluje o vztazích mezi současným vedením rezortu a skupinou Colt CZ Group, konkrétně jejím předsedou dozorčí rady Lubomírem Kovaříkem, který je zároveň předsedou Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory České republiky.

ČTK však vydala zprávu s informací, že na jednání výboru padlo, že oslovena bude společnost Colt CZ Defence Solutions (dříve CZ Export Praha, s.r.o.), nikoli Colt CZ Group.

„Firma (pozn. red. Colt CZ Defence Solutions) slouží primárně pro přeprodeje do AČR a pro podporu zahraničního obchodu své mateřské společnosti,“ píše DeníkVektor.cz.

„Společnost CZ Export Praha s.r.o. byla založena již v roce 1993, ale teprve od roku 2018 rozvíjí významnou obchodní činnost a naplňuje tak fakticky předmět podnikání, kterým je provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky,” stojí ve výroční zprávě Colt CZ Defence Solutions za rok 2021 (pozn. red. společnost se přejmenovala k 1. listopadu 2022).

„Společnost zatím CZ Export se nezabývá výzkumem a vývojem zbraní a vzhledem k tomu, že nemá ani vlastní výrobu výrobků a organizuje prodeje z jiných firem ve skupině, tak svou činností životní prostředí neovlivňuje,” stojí dále ve zprávě.

Společnost tak evidentně bude figurovat v celém procesu pouze jako prostředník.

„Provozovnu má nahlášenou v areálu Explosia a.s. Takže společnost není ani oprávněna vyrábět granáty. To asi vysvětluje, proč společnost uvádí, že pro výrobu využije Vojenský technický ústav s.p. V registru smluv však žádnou takovou spolupráci nelze nalézt. Ze zdroje uvnitř tohoto podniku vyplynulo, že se předběžně hovoří o výrobě v areálu Vrbětice. Doufejme, že společnost bez patřičných zkušeností a oprávnění tak nepřivede Vrbětice opět na titulní stránky novin,“ varuje DenikVektor.cz a vyhodnocuje zadání zakázky jako falešnou lokalizaci s cílem obejít transparentní zadávací řízení a jednání s firmami jako ZEVETA.

Nad tím, proč ministerstvo vynechalo českého výrobce ZEVETA, spekulovaly i Novinky.cz. „V této plánované zakázce jsme osloveni vůbec nebyli. V minulosti jsme zahájili vlastní vývoj ručních granátů ve třech provedeních, dnes je to po testech zapalovače. Je to odházené, prošlo to podnikovými zkouškami, vojskovými to neprošlo. To bychom potřebovali tak čtvrt roku, možná do jara. Pak tu bude stoprocentně v Česku vyrobený granát z českých součástek,“ uvedl na dotaz Novinek Radoslav Moravec, generální ředitel ZEVETA.

„Je s podivem, že se ministerstvo, podle materiálu, který obdrželi k zakázce poslanci, zavazuje zaplatit za transfer výroby (náklady na přímou investici) 4,25 procent ceny nakupovaných granátů (celková cenovka bude 500 milionů korun). Přenos výroby se týká jen granátů obranných. To je bezprecedentní krok,” uvedl dále DenikVektor.cz.

Podle deníku si ministerstvo nenechalo udělat ani expertní analýzu ohledně ceny. V registru prý totiž žádná smlouva na znalecký posudek nelze dohledat.

Server dále kritizuje to, že hlavní komponenta, zapalovač, bude dovážen ze zahraničí. Pozastavuje se také nad bezpečností kvůli nezkušenosti společnosti Colt CZ Defence.

