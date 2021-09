Chytla covid. ,,Vždyť je očkovaná!" vyhodili kámošku od doktora. Sprostá slova

reklama

Statistiky nakažených i hospitalizovaných jsou v současné době zhruba třetinové oproti minulému roku a jak v reportáži svého pořadu připomenula Nora Fridrichová, většinu hospitalizovaných tvoří lidé neočkovaní. Dle vědce Omara Šerého je ovšem chybou, že se netestují i očkovaní, protože dle aktuálních poznatků se mohou nakazit a nemoc dále šířit.

Psali jsme: Fridrichová strašila neočkované. A vědec naštve očkované

„Před tím, než měla výsledek testu, její kamarádce, která jí hlídala děti, doktorka za kterou šla, že asi byla ve styku s nakaženým, vynadala, protože očkovaná kovid mít nemůže a nemůže ani nikoho nakazit, takže do žádné karantény nemusí, přestože byla celý den s někým, kdo má exemplární příznaky kovidu,“ kritizoval přístup lékařky a dodal: „Poté co se ukázalo, že to není pravda, což tedy by lékařka jaksi měla vědět a je naprostá kráva, že to neví, tak jí jen řekli, že má říct lidem, které viděla poslední dva dny, že to teda má a ať si dávají pozor.“ Jiné trasování podle Vávrových informací neproběhlo, až po pěti dnech se prý ozvala hygiena.

Přidal další část příběhu, tentokrát už svou zkušenost: „Dcera byla ve škole. Její spolužák z lavice celý den kašlal a smrkal. Jeho bratr je v karanténě, protože měli ve třídě kovid. On ale do karantény nemusí a ani s příznaky ho ze školy nevyhodili.“

Se současným stavem je Vávra přinejmenším nespokojen. „Hygiena a lékaři lidem říkají, že když jsou naočkovaní, tak nemusí do karantény. Což je naprostá píčovina. Naočkovaní se můžou nakazit deltou poměrně snadno a přenášejí nemoc zcela stejně jako nenaočkovaní,“ říká a dodává: „To je pak všechno naprosto marný. Jede se tady obří kampaň na očkování, protože na tom se dá vydělat, ale udělat něco pro to, aby se to nešířilo, to ne. Tady je zcela jasně vidět, že je buřtipánům vše naprosto u prdele a o kšefty jde až v první řadě.“ Podle Daniela Vávry bude případný lockdown vinna naprostá nefunkčnost státu. „Kdo se nepoučí ani na potřetí i když měl DVA ROKY na přípravu opatření, je skutečně kretén,“ hodnotí opatření.

