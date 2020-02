Čínský strach z koronaviru: Vesničané se opevňují. Hlídkují s kopím a košťaty. Udává se

reklama

Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2956 lidí

Britské televizi Sky News se podařilo najít a dokumentovat celkem šest vesnic v pevninské Číně ve vzdálenosti kolem 600 mil od epicentra nákazy v čínském Wu-chanu, které přijaly svépomocná bezpečnostní opatření. Některé zablokovaly přístupové silnice zdmi sestavenými z cihel. Jedna z vesnic ke vstupu zbudovala improvizovanou strážní budku sloužící jako jakýsi checkpoint, informoval o reportáži Sky News portál Business Insider. Který je označil za „extrémní“.

„Naše vesnice tohle postavila,“ sdělil Sky News jeden z vesničanů, podle nějž měla zeď sloužit k tomu, aby „zabránila lidem zvenku vstoupit do osady a rovněž i snížit počet lidí, kteří do vesnice vstupují“. Podle Sky News se přitom v těchto případech jedná o spontánní aktivitu občanů, nikoliv snad o to, že by opatření takového druhu byla kvůli epidemii nařízena centrálně.

Fotografie podobných případů se v předešlých dnech objevily v diskusním vlákně na fóru Reddit, na sociální síti Twitter a rovněž o nich informovala i další zahraniční média.

REPORTÁŽ TELEVIZE SKYNEWS:

Dramatickou scénu z čínské vesnice Xu Zhuang Cun například popsaly americké LA Times. Xu Zhuang Cun je podle nich „jednou z mnoha vesnic napříč Čínou“, která kvůli nákaze „zřídila stálé 24hodinové hlídky“ a „vztyčila podomácku sestavené bariéry na ochranu proti lidem přicházejícím zvenčí“.

„20 mil jihovýchodně od centra Pekingu tu visí ve vzduchu strach z nového koronaviru,“ popisuje LA Times. „Scény připomínají několik set let vzdálenou minulost, kdy zemi sužovaly nemoci a epidemie,“ uvádí. „Nepřibližujte se! Musíte odejít,“ vykřikuje muž, kterého web cituje. „Cizinci přinášejí smrt. Musí být drženi daleko. Jděte pryč,“ dodává.

Meanwhile... this man is trying to stop strangers from entering to his village pic.twitter.com/ajo6UZ2fam — Keith Zhai (@QiZHAI) January 26, 2020

Další dramatické výjevy zahrnují například muže v oranžové vestě a modré lékařské masce sedícího na stupínku před vesnicí s obrovským zlatým kopím. U jeho nohou leží ručně psaná cedule: „Nechodťe sem navštívit vaši rodinu. Lidem zvenku není povolen přístup. Vesnice je těžce chráněna,“ hlásá.

Další video pak zobrazuje muže v železném brnění, jak ze sedla koně a s kopím v ruce brání vjezdu automobilu do své vesnice. „Proč jste tady? Jděte domů. Tohle je extrémní situace. Musíte zůstat v bezpečí,“ říká. Na dalších záběrech se pak vesničané snaží ze strachu z nákazy nezvané návštěvníky odehnat košťaty a holemi.

„Lidé se dívají jeden na druhého s podezřením, posuzují své akcenty, rysy tváře, odkašlávání a kýchnutí. Může být z Wu-chanu, ptají se. Může být přenašečem nemoci,“ popisuje LA Times místní atmosféru v článku. Vesničané se rovněž snaží udržet cizince mimo své vesnice například napínáním drátů či provázků přes vozovku.

Podobný případ, byť na jiném místě, popsala zpravodajská agentura Reuters. Týká se vesničky na nejzazším severovýchodním okraji Pekingu, čtvrti Shunyi district. Podle Reuters si obyvatelé tamní vesnice vytyčili neformální pravidlo: „Pokud jste tady, neodcházejte. Pokud jste pryč, nevracejte se.“

„Napříč silnicí před vchodem do zdejší malé komunity tu byla v pondělí natažena páska,“ píše Reuters s tím, že vchod do obce střežili vesničtí funkcionáři s nasazenými ochrannými maskami a reflexními vestami. Místní agentuře Reuters sdělili, že od minulého týdne obecní rozhlas ve vesnici vysílal hlášení, ve kterých obyvatele vybízel k tomu, aby do vesnice nezvali hosty a rovněž naléhali na každého, kdo navštívil v nedávném čase Wu-chan, aby se nahlásil na místním úřadě.

„Pěstujeme si vlastní pórek, máme zmražené vepřové, rýži, olej. Nepotřebujeme vůbec chodit mimo vesnici,“ sdělil agentuře Reuters vesničan Lu Weian. „Každý z našich domů má vlastní karanténu,“ doplnil.

This guy pales in comparison to Guam Yu mounted on a horse. pic.twitter.com/29oQGY58ai — Sunny ??? (@SunnyMewati) January 31, 2020

Vesnice se nachází stovky mil od Wu-chanu. Je jednou z mnoha čínských vesnic, které se mají na pozoru před cizinci ve stínu narůstající paniky ohledně viru, poznamenává Reuters. Podle agentury se na chování místních komunit projevilo rozhodnutí čínských úřadů uvalit dopravní omezení na provincii Hubei, Wu-chan. Na sociálních médiích jsou vidět tucty snímků a videí napříč Čínou zobrazující podobné snahy místních komunit, poznamenal Reuters.

„Některá zachycují vesničany snažící se zablokovat silnice vozidly nebo budující improvizované bariéry z lepicích pásek a cihel,“ píše Reuters. Oblast Zhending v provincii Hebei, nedaleko Pekingu, začala nedávno nabízet tisíc juanů (145 dolarů) za jakékoliv informace týkající se neregistrovaných lidí, kteří mohou mít spojitost s Wu-chanem.

Snahy vystopovat možné bacilonosiče se neomezují na venkov. Například v centru Pekingu se někteří obyvatelé spolu s úřady snaží vystopovat a registrovat lidi, kteří v minulosti navštívili Wu-chan. „Je naší povinností najít každého a zajistit bezpečnost. Nikdo by se neměl bát stát se informátorem,“ sdělil Reuters Chen Ghang, důchodce ve čtvrti centrálního Dongchengu, který se v uplynulých dnech spolu s úředními orgány na vyhledávání těch, kteří navštívili Wu-chan, sám spolupodílel s tím, že některým lidem, kteří ohnisko epidemie navštívili, byla nařízena karanténa. Pro Číňany, kteří Wu-chan navštívili a nyní čelí ostrakizaci ať již ze strany úřadů či svých známých, nese epidemie ještě emocionální rozměr, všímá si Reuters.

Kuriózní je i video, na kterém údajně funkcionáři komunistické strany amatérsky zabedňují zvenčí byt, ve kterém se mají nacházet jejich spoluobčané nakažení koronavirem.

Psali jsme: Koronavirus: Prosili o léčbu. Slzy a zoufalství. Čínský doktor popsal hrůzu Štěpán Křeček: Číňané přestávají cestovat do České republiky Koronavirus už ohrožuje i lyžaře v Alpách. A to není všechno... dTest: Jak je to s rušením zájezdu při mimořádných situacích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.