Čirá lež, kampaň. Maďarsko odvrací útok kolem Ruska

Maďarsko výhrady části evropských států považuje dle Szijjártóa za lži. „S politováním sledujeme, že naši kolegové ze severní Evropy a z pobaltských států pokračují ve lživé kampani proti Maďarsku,“ uvedl maďarský ministr zahraničí na facebooku s tím, že to „samozřejmě není od pro-válečných politiků nic neobvyklého“. „Ale takové ignorování faktů je alarmující,“ připojil.



„Pravdou je, že zařazení ruských a běloruských občanů do programu národních karet nepředstavuje pro schengenský prostor žádné bezpečnostní riziko, neboť budou i nadále podrobováni rozsáhlým kontrolám při vstupu a pobytu v Maďarsku,“ reagoval Szijjártó na obavy států.

„Jakékoli opačné tvrzení našich pro-válečných kolegů v severní Evropě a pobaltských státech je čirá lež,“ doplnil.

Před zjednodušeným vízovým režimem pro Rusy již varovala Maďarsko rovněž Evropská unie a pobaltští politici dle agentury Bloomberg v reakci na tento krok připojili návrh na pozastavení členství Maďarska v schengenském prostoru.



Evropská unie uvedla, že musí zjistit, zda rozhodnutí Maďarska zmírnit pravidla pro udělování pracovních víz Rusům a Bělorusům je, či není v rozporu se sankcemi EU vůči Rusku, a zda neohrožuje bezpečnost EU.

Švédská eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová ve čtvrtek napsala Maďarsku dopis, v němž uvedla, že sdílí obavy několika členských států – včetně Estonska, Lotyšska a Litvy – že Budapešť zmíněným krokem schengenský prostor narušuje.

Johanssonové své znepokojení nad rozhodnutím Maďarska zmírnit vízovou povinnost pro občany Ruska a Běloruska osm pobaltských a severoevropských zemí tlumočilo v dopisu, jehož text sdílel estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

Dopis – podepsaný ministry zahraničí a ministry vnitra či spravedlnosti Dánska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska, Islandu, Norska a Švédska – upozorňuje na rizika pohybu Rusů v schengenském prostoru za současné situace.

„Ať už to spadá do pravomoci vnitrostátních orgánů, nebo Evropské unie, obáváme se, že to může představovat vážné bezpečnostní riziko pro všechny členské státy,“ stojí v textu ministrů, kteří zároveň uvítali, že se o věc začala zajímat Evropská komise.



„Reakce Maďarska, vaše analýza a následné kroky budou mít zásadní význam pro zajištění naší bezpečnosti,“ vzkázali švédské eurokomisařce Johanssonové.

„Musíme pokračovat ve zvyšování nákladů na válku pro Rusko a v mezinárodní izolaci Ruska tak dlouho, dokud bude agrese na Ukrajině pokračovat, a ne usnadňovat ruským občanům vstup do svobodného a demokratického světa, aby si mohli užívat všeho, co se snaží Ukrajině vzít,“ doplnil Tsahkna podle serveru The Baltic Times.

Together with my Nordic-Baltic colleagues I sent a letter to #EU’s @YlvaJohansson to express concern over #Hungary’s decision to ease entry for Russians & Belarussians.

This is not justified when Russia continues its war in #Ukraine & is intensifying hybrid actions against EU. pic.twitter.com/I3huZ73DqJ — Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 16, 2024

