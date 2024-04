Čísla SPOLU nižší než každý zvlášť? Synergie nefunguje, varoval Kalousek

Moderátor Václav Moravec předložil ve vysílání ČT na stůl průzkum aktuálních voličských nálad. Tento průzkum jasně říká, že nezpochybnitelným hráčem číslo jedna na politické scéně je Andrej Babiš se svým hnutím ANO. Zato TOP 09 a lidovci by se bez koalice SPOLU ani nedostali do Sněmovny. A Kalousek se ozval. Velmi důrazně.

Pokud by se teď konaly volby, jasně by v nich zvítězilo hnutí ANO a Andrej Babiš by se pravděpodobně stal předsedou vlády.

Hnutí ANO má v tomto průzkumu 35,5 procenta. Koalice SPOLU by získala 21,5 procenta, Piráti 11 procent, SPD 8 procent, STAN 6,5 procenta, SOCDEM 3 procenta, komunisté 3 procent, Přísaha Roberta Šlachty 2,5 procenta.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, hnutí ANO by získalo 34,5 procenta, ODS 16 procent, Piráti 10,5. Hnutí SPD Tomia Okamury by získalo 8 procent, hnutí STAN 6,5 procenta, TOP 09 už by zůstala mimo Sněmovnu se ziskem 4,5 procenta. SOCDEM 3 procenta, komunisté 3 procenta a lidovci taktéž 3 procenta.

Schillerová k průzkumu poznamenala, že si neumí představit budoucí koalici hnutí ANO a SPD. Hnutí ANO je podle ní prozápadní stranou.

„Já bych s Tomiem Okamurou ve vládě určitě neseděla. A včera Tomio Okamura během svého projevu útočil i na hnutí ANO. A já si nepamatuju, že by si dnešních pět vládních stran okopávalo kotníky, když byly v opozici. Tady já to nechápu, že jedna opoziční strana útočí na druhou, místo abychom se společně zaměřili na politiku vlády, se kterou nesouhlasíme," zlobila se Schillerová.

Narážela tím na přání exprezidenta Miloše Zemana, který delegátům na sjezdu SPD, kde se Okamura stal předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie na další tři roky, řekl, že by si přál, aby příští vládu sestavovali politici ANO a SPD.

Bývalý šéf KDU-ČSL, poté TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek se v prvé řadě ostře obul do koalice SPOLU a poukázal na skutečnost, která je podle něj na pováženou.

„Je to, pravda, jenom průzkum. Ale opakovaně se ukazuje, že výsledek koalice SPOLU není vyšší, ale spíše nižší než součet preferencí jejích stran. Důvod k zamyšlení, proč nefunguje tzv. ‚synergický efekt‘,“ pozvedl bývalý předseda TOP 09 varovný prst.

A pokud jde o možnou příští vládu ANO a SPD, Kalousek dal jasně najevo, že by takovou vládu považoval za hroznou a konstatoval, že ji Zeman preferuje jen proto, aby jeho vlastní vláda z let 1998 až 2002 vypadala v porovnání těchto dvou kabinetů méně příšerně.

„Normální bývalý člen vlády si upřímně přeje, aby každá další vláda byla lepší než ta, ve které byl. Má totiž rád svoji zemi a své děti. Když má někdo rád jenom sebe, přeje si opak. Proti vládě Babiše s Okamurou by skutečně Zemanova vláda vypadala osvíceně,“ nebral si exposlanec servítky.

