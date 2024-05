Čistky v Rusku. „Prigožinovi se splnilo přání.“ Putinovy plány na ČT

Ve vedení ruské armády se naplno rozjely čistky. Situace po prezidentských volbách vede k tomu, že se Putin snaží posílit svou moc, uvedl v Událostech, komentářích David Stulík, zvláštní zmocněnec pro Východní partnerství. Šéf Kremlu do války dává obrovské finanční prostředky a nemůže si nyní dovolit, aby se rozkradly. Západ by podle něj proto neměl otálet a plánovat další pomoc Ukrajině. Analytik Vlastislav Bříza zmínil, že se děje přesně to, po čem před rokem volal Jevgenij Prigožin při taženi na Moskvu.

Zničení korupce jako cíl, nebo boj o moc? V nejvyšších patrech ruských ozbrojených sil pokračují důkladné čistky. Pod hesly o vymýcení korupce bylo za poslední měsíc zatčeno pět vysoce postavených důstojníků včetně zástupce náčelníka generálního štábu. FSB tak rok po wagnerovské vzpouře potichu dělá to, po čem hlasitě volal Jevgenij Prigožin a šéf Bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev.

„Rusko se snaží udržovat nás v napětí, vyvolávat nejistotu. Je to hybridní působení, které svazuje naše intelektuální i další zdroje. A potom například máme méně času věnovat se Ukrajině,“ řekl Stulík.

Ruské úřady zadržely další dva vysoce postavené vojenské činitele pro podezření z korupce. Za poslední týdny bylo zatčeno celkem osm vysoce postavených důstojníků, mezi nimi je i několik generálů. Například bývalý náměstek ministra obrany Timur Ivanov nebo zástupce náčelníka generálního štábu Vadim Šamarin. Skončil i ruský ministr a Putinův přítel Sergej Šojgu a šéf Bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev.

Kreml odmítá, že by mohlo jít o mocenský boj, ujišťuje, že jde o dlouhodobé tažení proti korupci ve státní správě.

Podle David Stulíka se v Kremlu děje jasná čistka. „Je vidět, že ten režim není úplně tak stabilní, jak by se chtěl tvářit. Poslední situace i po tzv. prezidentských volbách, vede k tomu, že prezident Putin se snaží si posílit moc,“ poukázal, že vojenské struktury se v Rusku začaly měnit po inauguraci Vladimira Putina.

„Je jasné, že je tam nějaká dynamika. Jaké skupiny budou mocnější a silnější, to se uvidí v dohledné době. Je to snaha prezidenta Putina vyvažovat vliv určitých skupin a předvedení před vlastním obyvatelstvem, že on situaci kontroluje. Chce ukázat, že i korupci v armádě, o které se mluví, chce řešit tak, aby vinící byli potrestáni,“ doplnil diplomant Stulík.

Začátek čistek začal ale již před dvěma lety invazí na Ukrajinu, uvedl analytik Vlastislav Bříza. A to proto, že se nedařila tak, jak měla. „Bylo jenom otázkou času, kdy k čistkám dojde,“ řekl s tím, že se tak děje rok po wagnerovské vzpouře, kdy se dělá v podstatě to, po čem hlasitě volal Jevgenij Prigožin. „Doslova došlo na Prigožinova slova, která před rokem vyřkl, on táhl na Moskvu s tím, že je potřeba zbavit velení armády právě těch korupčníků. Dnes dochází k tomu, co předpověděl,“ uvedl, že právě Prigožin je akcelerátorem čistek.

„Je pravdou, že prezident Putin čekal na inauguraci, upevnil si tím moc a následně spustil čistky. Ale nedělejme si iluze, že jsou v tuto chvíli odsuzování pouze ti hlavní viníci,“ pokračoval Bříza a vzpomněl slova Felixe Edmundoviče Dzedžijnského, který pronesl větu, ze které podle něj mrazí dodnes: „Dejte mi člověka, spis se vždy najde.“

„Tak to prostě jednoduše je, FSB vede spisy na všechny. A ti, kteří jsou čistí, na ty jsou spisy vymyšlené, poukázal analytik.

„Novým ruským ministrem obrany má být jakýsi Albert Speere,“ předvedl Bříza historickou paralelu, kdy zmínil ministra pro zbrojení Adolfa Hitlera. „Albert Speer také nebyl voják, byl to architekt a byl jmenován ministrem zbrojení v nacistickém Německu. Následně bezprecedentně pozvedl válečnou výrobu Německa. Něco podobného vidíme u ministra Andreje Belousova, kterého má Putin jmenovat do čela ministerstva obrany. On je ekonom, nemá s armádou nic společného, ale je vynikající technokrat, výborný manažer a skvělý organizátor,“ dodal Bříza.

„Putin tím chtěl říct, že je potřeba armádu organizovat, proto přišly čistky na zbavení se korupčníků, a hodlá načrtnou nové linie. Jmenováním chtěl Putin říct, že ruskou ekonomiku ta válka bolí, jmenováním Belousova také říká, že i válka musí být ekonomická,“ zmínil hlavní dva signály, které šéf Kremlu vyslal jmenováním Belousova šéfem ruské obrany.

Stulík s jeho slovy souhlasí s tím, že Putin do války dává obrovské finanční prostředky a nemůže si nyní dovolit, aby se rozkradly. Prezident Putin tím zároveň vysílá signál, že válku na Ukrajině plánuje na delší dobu. „Bude hledat zdroje, které tam byly dříve rozkrádány tak, aby ruská válečná mašina a výroba byla ještě dále posílena. To je vzkaz Západu, doufám, že ten signál pochopíme a budeme podobným způsobem plánovat i tu vojenskou pomoc Ukrajině a plánovat vlastní výrobu, co se týče zbraní a munice,“ dodal Stulík.

Rusko se podle jeho slov snaží udržovat nás v napětí. „Rusko chce vyvolávat nejistotu. Je to to hybridní působení, které svazuje naše intelektuální i další zdroje. A potom například máme méně času věnovat se Ukrajině,“ prohlásil zvláštní zmocněnec pro Východní partnerství.

