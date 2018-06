Cizí Romy vyhodíme. Italské si, bohužel, musíme nechat, řekl Matteo Salvini. Křičí na něj, ale my víme: Preference mu letí vzhůru a překonal Merkelovou

19.06.2018 9:26

Budeme sčítat Romy! To Italům oznámil jejich nový ministr vnitra Matteo Salvini. Ti, kteří jsou v zemi nelegálně, mají být deportováni. Salvini ale jedné věci zalitoval a dotkl se tím levice i neziskovek zároveň. Mezitím obyčejní Italové jeho postup stále více schvalují, dnes by jej volilo skoro dvakrát tolik lidí, co v březnu. Salvini se stal i evropským číslem jedna na sociálních sítích.